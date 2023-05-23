История с истребителями F-16 для Киева вскрыла опасную иллюзию Запада о России и Украине

Тема поставки Украине истребителей F-16, которая в конце прошлой недели из обсуждаемой перешла в стадию реализации, активно обсуждается Западом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тема поставки Украине истребителей F-16, которая в конце прошлой недели из обсуждаемой перешла в стадию реализации, активно обсуждается Западом. Как готовить летчиков, где взять самолеты, что можно ждать в ответ от Москвы? - все эти вопросы подробно рассматриваются в публикации американского издания Politico. Что там интересного?

Во-первых, что западные самолеты долетят до Украины очень не скоро. Переиначивая Гоголя: «Редкий F-16 долетит до середины Днепра…» Но причина не в романтизации просторов «нэньки», а сугубо прозаическая. Дать согласие на упорные просьбы Киева подсобить ему авиацией это одно, а вот сделать - совсем другое. На данный момент, пишет Politico, такие страны как Нидерланды, Бельгия, Дания, которые могли бы стать донорами «летаков» для ВСУ, обязались только помочь в обучении украинских пилотов и уклоняются от дальнейших обещаний. Уклончивые ответы дают на прямой вопрос: «Когда?» Вот как мыслит эту проблему министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра: «Что ждет нас в будущем, еще предстоит увидеть…»

Короче, поживем - увидим. Напомним, официально объявлено: «Дадим Киеву оружия столько, сколько понадобится». А что на деле? Судя по публикации Politico, Запад предпочитает решать вопросы по военной поддержке Украины так: «Эта схема повторяется снова и снова по мере того, как западные союзники постепенно наращивают количество вооружений, которые они перебрасывают на Украину. Сначала есть колебания. Затем одна из крупных держав - часто США - делает первый шаг, за которым следует коалиция европейских стран». Так было с танками, то же самое просматривается и с истребителями. «Пока никто не готов отправить первый самолет», — констатирует издание, добавляя, что медленное принятие решений связано как с политическими, так и с техническими соображениями.

О технических проблемах говорилось еще в конце февраля на слушаниях в американском конгрессе о возможных поставках на Украину F-16. Тогда замминистра обороны США Каль разъяснял нетерпеливым конгрессменам: минимальный срок подготовки украинских пилотов примерно 18 месяцев, не меньше времени понадобится, чтобы отправить сами самолеты. И закончил несколько неожиданно: «Не имеет смысла начинать обучать их (украинских летчиков) системе, которую они, возможно, никогда не получат».

Но даже сейчас, когда Киеву уже пообещали так необходимые ему «летаки», странные вещи продолжают говорить американские чиновники. Вашингтон указал, пишет Politico со ссылкой на министра ВВС Кендалла, что, хотя сейчас он поддерживает получение Украиной доступа к F-16, это решение призвано помочь Киеву в долгосрочной перспективе и не окажет немедленного влияния на поле боя. «Это даст украинцам дополнительные возможности, — уточняет министр, — которых у них сейчас нет. Но это не будет драматическим изменением игры».

Вот так: западные самолеты, даже когда поступят в ВСУ, погоды на поля боя не сделают… А зачем тогда вообще принимать такое решение? Вот что сказал американскому изданию «дипломат из европейской страны, у которой есть F-16»: «Украина может использовать самолеты по-разному, в том числе просто для наблюдения и защиты своего воздушного пространства, и взять на себя обязательство не проводить никаких бомбардировок территории России». Эй, ребята, это вы о чем? А как же господин Салливан, помощник Байдена по нацбезопасности, который только что заявил, что Киев может применять американское оружие против Крыма?

Оказывается, реакция Москвы на решение поставить истребители Киеву Запад не волнует вообще. Заявление замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко о том, что западные страны, отправляющие F-16 в Украину, понесут «колоссальные риски для себя», воспринимаются, по версии Politico, просто как блеф. Москва, поясняет издание, «подбрасывает» такие пустые угрозы после каждого нового этапа поддержки Западом Украины. И тут внимание: «У Кремля заканчиваются способы дальнейшей эскалации». Дальше и вовсе песня: «Думаю, это отражает то, что опасения, которые, по моему мнению, были у ряда правительственных чиновников по поводу того, как русские могут отреагировать на более сложное оружие, просто не подтвердились», — приводит издание слова Сета Джонса, директора программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Получается, что все предупреждения Москвы о самых непредсказуемых и трагических последствиях военной эскалации, которой занимается на Украине Запад, в Вашингтоне и Брюсселе попросту не слышат. Более того, там уверены, что это Москва пытается «нагнетать», но западные союзники ее всерьез и не воспринимают. Ну поговорит, поговорит, а что сделать-то может? Вот «опасения по поводу того, как русские могут отреагировать», и испарились…

Просто Зазеркалье какое-то. Неадекват полный. И никому там, оказывается, не страшно. Потому что у них все под контролем, уверены они. Вот что заявил Politico бывший генерал США Ходжес: «Если бы администрация решила, что она хочет, чтобы Украина действительно выиграла эту войну, то все отговорки ушли бы, решения были бы приняты вовремя, а полный эффект поддержки Запада привел бы к возможно быстрому успешному завершению этой войны». Ну-ну… Да и Россия, если кто помнит, «по-настоящему еще и не начинала».

Чтобы как-то понять эту параллельную реальность, надо вернуться к недавней статье двух ведущих американских экспертов Ричарда Хааса и Чарльза Купчана «Западу нужна новая стратегия на Украине», опубликованной в Foreign Affears.

Авторы, связанные с верхушкой как демократов, так и республиканцев, делают примечательный вывод: «Западная политика застряла между необходимостью предотвратить катастрофический провал (когда Россия поглотит недостаточно вооруженную Украину) и катастрофический успех (когда чрезмерно вооруженная Украина приведет Путина к резкой эскалации конфликта)».

То есть Запад мнит себя в нынешнем конфликте дрессировщиком, управляющим поведением двух схватившихся друг с другом сторон. Подбросим оружия Украине, но не до такой степени, что она сразу и победит. Нам это не выгодно. Пусть помусолят друг друга, а к этой осени надо заставить Зеленского сесть за стол переговоров с Москвой и признать территориальные потери. Так оба «зверя» будут оставаться под нашим присмотром…

Этот «цирк с конями» может дорого обернуться для Запада. Ведь после «летаков» поставлять Украине для того, чтобы «предотвратить катастрофический провал» (победу России) придется только ракеты большой дальности или ядерное оружие. А это уж точно обернется для Запада «катастрофическим успехом» после неминуемого ответа Москвы. Просто к вопросу об «эскалации конфликта» и его последствиях.