12 пострадавших мирных жителей, зачистка от диверсантов продолжается: Что сейчас происходит в Белгородской области на границе с Украиной

Еще накануне после захода на территорию России украинской ДРГ в регионе был введен режим Контртеррористической операции. Зачистка продолжается Фото: REUTERS

Последние новости о зачистке от украинских диверсантов в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал свежую информационную сводку о ситуации в регионе на 23 мая 2023 года.

- Еще накануне после захода на территорию России украинской ДРГ в регионе был введен режим Контртеррористической операции. Зачистка продолжается. Жители сразу нескольких сел - Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора-Подол, Замостье, Сподарюшино - эвакуированы.

Пока возвращаться в свои дома рано, отмечает губернатор. Как только ситуация будет урегулирована, местным жителям об этом оперативно сообщат.

Обстрелы

Кроме того, по словам Гладкова, киевский режим продолжает массированный обстрел Белгородской земли:

- Белгородский район был обстрелян 15 раз

- В Никольском сбит беспилотник

- По Журавлевке работала артиллерия (14 снарядов).

Пострадавших и разрушений в результате этих атак нет.

- Удары минометом произошли по хутору Лозовая Рудка. Здесь также без пострадавших и без разрушений.

- Два взрывных устройства сброшены с беспилотников. Пострадавших нет, но повреждены здание администрации и частное домовладение (у них пробита кровля).

- 5 снарядов из миномета выпущено по селу Старый Хутор (Валуйский городской округ). Пострадавших и разрушений нет.

Пострадавшие в Грайворонском городском округе

- Массированная атака произведена на населенные пункты Грайворонского городского округа. Били по жилым домам и мирным жителям из минометов, из артиллерии, из Ракетных систем залпового огня и сбрасывали снаряды с квадрокоптеров. Повреждены 29 жилых домов и трех автомобиля. 12 мирных жителей ранено.

В 14 населенных пунктах нет света. Как только позволит обстановка, начнутся восстановительные работы.

Ситуация в Шебекино

- Серьезно пострадал Шебекинский городской округ. Он был обстрелян 25 раз:

по селу Терезовка выпущено 8 снарядов из миномета (пострадавших и разрушений нет)

По Новой Таволжанке - работала артиллерия (в двух жилых домах побиты фасады и заборы, пострадавших нет) + с беспилотника сброшено взрывное устройство (тоже обошлось без пострадавших и разрушений).

В Шебекино - 2 снаряда из миномета по пограничному пункту пропуска и взрывное устройство с беспилотника по автомобильной развязке (пострадавших и разрушений нет).

По селу Середа - артиллерия выпустила 10 снарядов (побиты фасады в трех домах).

Кроме того, по словам Вячеслава Гладкова, над Белгородом несколько беспилотников были сбиты силами ПВО. А также, спасатели смогли добраться до двух раненых мирных жителей в поселке Глотово. Это семейная пара:

«У женщины осколочные ранения ног, состояние травматического шока. Она в тяжелом состоянии. Мужчина с ранениями брюшной полости и грудной клетки в состоянии средней степени тяжести. Их доставили в городскую больницу №2. Сейчас они в приемном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается».

К сожалению, вчера одна женщина погибла:

«К сожалению, вчера во время эвакуационных мероприятий (жители сейчас находятся в ПВР Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района) скончалась женщина 1941 года рождения. Беда, жалко людей. Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой», - заявил глава региона у себя в телеграм-канале.

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