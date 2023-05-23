Политолог Энрике Рефойо: Все больше испанцев спрашивают, зачем мы отправляем оружие на Украину, когда у нас у самих угроза с юга

Педро Санчес и Испанская социалистическая рабочая партия являются наиболее яркими примерами следования интересам НАТО и абсолютного противоречия интересам самой страны. Фото: REUTERS

В эпоху наступающих в Европе неотвратимых изменений диалог между странами приобретает особую важность. «КП» взяла интервью у испанского политолога, журналиста и гуманитарного активиста Энрике Рефойо, чтобы обсудить несколько насущных тем, касающихся современного политического и климатического контекста.

– Сеньор Рефойо, этот апрель стал самым жарким в Испании за всю историю. Как вы считаете, оказывает ли климатический вопрос влияние на политику и жизнь обычных граждан в стране?

– Безусловно. Сейчас у нас есть целый политический класс, которые используют изменение климата как оправдание огромной серии госпрограмм, направленных на обнищание испанского общества. Сначала политики сделали бедность «нормой», теперь они оправдывают её, а вскоре и вовсе будут заставлять нас жить в ней. При этом сами они по-прежнему будут наслаждаться поездками на самолетах, служебными автомобилями, мясным деликатесами.

– Как испанцы относятся к россиянам на самом деле? До введения санкций это была популярная страна у наших туристов. Возможно ли возобновление отношений?

– В последние годы на взаимоотношения наших стран сильно влияла антироссийская пропаганда, пик которой пришелся на 2022 год. Испанские политики следуют антироссийскому курсу, но не ради чего-то конкретного, а просто для того, чтобы показать, что они поддерживают своих союзников по ЕС и НАТО. То есть, из чистого фанатизма – у них нет ни собственного суждения, ни собственной головы на плечах. Они просто следуют мейнстриму. Однако все больше испанцев не доверяют официальному антироссийскому курсу. Мы исходим из десятилетия гигантских политических махинаций.

Возможно, в следующем году нам будут прививать такую же ненависть и к Китаю. Соединенные Штаты с конца 2022 года готовят почву для провокации на Тайване по той же схеме, что и на Украине. В Вашингтоне просто хотят, чтобы другие страны вступали в войну, страдали, гибли, пока выгоду получает военно-промышленный и политический комплекс самих американцев.

Я считаю, что сейчас возобновить отношения между Испанией и Россией на политическом уровне невозможно из-за позиции нашего руководства. Однако на социальном уровне как раз все наоборот, поскольку российский туризм нам важен – он даже известен как «качественный туризм», когда приезжие много платят и мало беспокоят местных жителей. Это отличает российский туризм от «пьяного туризма», массового и проблемного, который особенно характерен для граждан Великобритании, Франции и Германии.

– Россия в мировой политике – какое место, по-вашему, она занимает и может занять в будущем?

– Безусловно, позиция России занимает центральное место в создании нового многополярного мирового порядка. Ваша страна демонстрирует это в последние годы, выстраивая отношения с соседями, а также Африкой и Латинской Америкой. В странах-членах НАТО пропагандировалась идея о том, что Россия изолирована от мира, но реальность показала обратное. А те разногласия, которые могли возникнуть между другими странами по этому поводу, исчезли под постоянно растущими угрозами со стороны глобалистского Запада.

Сейчас у нас есть целый политический класс, которые используют изменение климата как оправдание огромной серии госпрограмм, направленных на обнищание испанского общества. Фото: REUTERS

Клевета на Россию, Китай, Иран, африканские и латиноамериканские страны и даже на Индию (которая хочет присоединиться к Западу, но получает оскорбления в свой адрес) зарекомендовали себя как очень негативная и контрпродуктивная стратегия. Оскорбления и угрозы экономическими санкциями приводят лишь к тому, что в ответ эти страны выстраиваются вокруг новых глобальных схем. Многополярный мир означает конец глобалистской западной гегемонии в мире и отказ от существования какой-либо другой глобальной гегемонии на ее месте.

– Что связывает Испанию и Россию? Какие совместные интересы наши страны могли бы обсудить?

– С моей точки зрения, нас объединяет похожая история становления государств. Кроме того, и католицизм Испании, и православие России столкнулись с общим врагом, англосаксонским протестантизмом и его глобалистским либерализмом, который всегда стремился к разделению наших стран и их подчинению режиму абсолютной эксплуатации.

Несомненно, нашими совместными интересами являются защита конституционного строя и борьба с терроризмом, поскольку мы постоянно подвергаемся угрозам нападения джихадистов. Угрозы России исходят с Ближнего Востока и Центральной Азии, нам – из Африки. Мне кажется, мы могли бы извлечь взаимную выгоду из такого сотрудничества, причем путем ликвидации очагов терроризма не только в наших странах, но и в тех, где он зарождается. Это послужит основой для заключения новых соглашений на благо всех стран, пострадавших от транснациональной преступности.

Я также должен упомянуть железнодорожный транспорт, обширную сеть которого имеет Россия и в модернизации которого она постоянно нуждается. У нас же есть крупные компании, занимающиеся этим транспортом и особенно высокоскоростными железными дорогами. Испания и Россия также могут сотрудничать в области агропродовольственной сферы, поскольку обе страны выделяются либо уникальностью некоторых продуктов (таких как хамон, сыры и вина из Испании), либо их огромным количеством (пшеница, овес, ячмень, удобрения из России). Есть множество возможностей для сотрудничества, но правящий класс в Испании выступает за продолжение членства в ЕС и НАТО и за обнищание Испании. Нам нужны очень глубокие изменения.

– Педро Санчес за последнее время встретился с Си Цзиньпином и Джо Байденом. Как Вы думаете, к какому в итоге блоку Испания примкнет – к китайскому или американскому? Или может, постарается усидеть на двух стульях сразу?

– Педро Санчес и Испанская социалистическая рабочая партия (выходцами которой, кстати, являются Жозеп Боррель и Хавьер Солана) являются наиболее яркими примерами следования интересам НАТО и абсолютного противоречия интересам самой страны. Они как будто настроены антииспански и добровольно подчиняются США и их интересам в обмен на ущерб Испании.

К сожалению, даже если во главе страны будет Народная партия или ее коалиция с «Голосом», мы не увидим серьезных изменений. Наши социалисты являются аналогом Демократической партии США, а Народная партия и «Голос» – американских республиканцев. В нынешней партийной системе Испании нет ни одной партии, которая действительно защищала бы интересы страны. Все они являются партиями подчинения НАТО и ЕС.

– Какое влияние США оказывает на внешнюю политику Испании, особенно в контексте налагаемых ими санкций против других стран?

– Сразу оговорюсь, влияет не только Вашингтон, но и Брюссель. Они оба дают указания, а наши политики их выполняют. «Потому что так говорит Европа», – так в 2010-х годах оправдывал политику жесткой экономии тогдашний председатель нашего правительства Мариано Рахой. Но эту формулу теперь применяют все премьеры. Санчес, например, придерживается мнения, что «поскольку мы должны быть лояльны к нашим союзникам» или «поскольку мы являемся частью альянса, мы должны соблюдать обязательства». По сути, нам говорят, что мы чем-то обязаны, потому что мы являемся частью этого чего-то. Тогда зачем голосовать за правительство Мадрида, если нами управляют из Брюсселя или Вашингтона? Для чего нужен Педро Санчес или другие председатели правительства? Является ли Испания в таком случае действующим лицом или объектом международной политики? Мы видим, что такие страны, как Турция или Венгрия, имеют свои собственные позиции в НАТО и ЕС. Так почему бы Испании тоже не иметь свою?

– Какие главные темы будут в центре внимания на всеобщих выборах в Испании, которые пройдут уже в декабре этого года? Могут ли франкисты снова прийти к власти, и если да, то что поменяется во внешней и внутренней политике?

В нынешней пропагандистской игре крупных партий правые обвиняют левых в симпатии к националистической организации «ЭТА», а левые обвиняют правых в симпатии к франкистам. Одним из самых ярких примеров стали региональные выборы в Мадриде 2021 года. Народная партия во главе с Исабель Диас Аюсо (правые) заявила: «Вы должны выбрать между коммунизмом и свободой», поскольку от левых в гонку вышел бывший вице-премьер Пабло Иглесиас Туррион, который покинул свой пост в национальном правительстве, чтобы участвовать в региональных выборах. Иглесиас сразу же ответил, что «нужно выбирать между фашизмом и демократией». Так избирательная кампания стала цирком неудержимой демагогии. Левые вступили в спираль безумия и зашли так далеко, что оскорбили мадридский электорат, назвав его сначала ретроградным, а потом фашистским. Результат: партия правых добилась почти абсолютного большинства.

Педро Санчес и Си Цзиньпин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если не вдаваться в подробности, то левые испанцы постоянно говорят о франкизме: они то и дело клеймят фашистами тех, кто их не поддерживает. По мнению левых, фашизм – это всё, кроме них самих. В результате всё больше и больше людей называют себя франкистами или фашистами только потому, что раздражают левые партии, которые, как и ожидалось, при виде таких демонстраций прыгают от радости, считая, что их предупреждения оправдались. Но нет, это всего лишь реакция на постоянные преследования и нападки со стороны всех этих партий на тех, кто их не поддерживает (независимо от причины).

– Как в Испании оценивают политику Еврокомиссии? Можно ли назвать реалистичным сценарий выхода Испании из ЕС в обозримом будущем?

– Чтобы Испания действительно вышла из Европейского союза, в моей стране должен существовать реальный политический класс, который заботился бы о благополучии граждан, а не выполнял указания Брюсселя (ЕС) или Вашингтона (НАТО). Более того, нынешние политики еще и способствовали распространению глупости в испанском обществе за последние 40 лет. Они сделали всё возможное, чтобы наше население в целом ничего не знало о других странах. Я думаю, что политики реально стремились (с помощью автономий) сделать так, чтобы сами испанцы не знали ничего, кроме страны, в которой они живут. Таким образом, не существует как такового ни национального самосознания Испании, ни Испании и мира, который её окружает.

– И последний вопрос: всё же поддерживают обычные граждане поставку испанской военной техники на Украину или нет?

– В целом, обычное население выступает против отправки нашей техники в зону конфликта. Но не столько из-за понимания, что украинский конфликт спровоцирован англосаксонской осью НАТО (США, Великобританией и Канадой), сколько из-за постоянно растущей и абсолютно очевидной угрозы моей стране со стороны Марокко. Таким образом, люди задаются вопросом, почему мы отправляем наши танки и ракеты на Украину, в то время как сами позволяем Марокко постоянно угрожать нам и нападать на нашу южную границу? И, следовательно, всё больше и больше людей задаются вопросом: а для чего вообще нам нужна НАТО, если она не собирается помогать нам с Марокко в случае нападения на нас на испанских территориях?

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