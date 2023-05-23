Дмитрий Песков объяснил слияние двух управлений Администрации президента оптимизаций

Дмитрий Песков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Утром во вторник, 23 мая, глава государства подписал Указ о слиянии двух управлений своей Администрации - по вопросам противодействия коррупции и - по вопросам госслужбы и кадров.
…- Значит, теперь будет одно управление, - рассказал Песков на брифинге для российской и зарубежной прессы. - Кадровая служба и антикоррупционная деятельность – это те процессы, которые сейчас идут рука об руку. И направления работы здесь во многом пересекаются.
Схожая специализация и у сотрудников, которые там задействованы.
Это (речь о слиянии. - А.Г.) - очень важное условие для надежного функционирования всей системы госуправления.
Причём - и в плане обеспечения кадровой службы, и - в плане противодействия коррупции.
Речь идет именно обо всех уровнях - и федеральных, и региональных, и муниципальных.
И все эти уровни встраиваются в вертикаль кадровой работы. Поэтому, было принято такое решение об оптимизации, чтобы упростить (упорядочить функции. - А.Г.), повысить эффективность, что и было сделано.
Отвечая на вопрос журналиста «Комсомольской правды» - будет ли какое-то сокращение кадров в новой структуре - пресс-секретарь сказал следующее:
- Мне об этом неизвестно, там все равно еще предстоит некая документальная работа, уже в связи с тем, что появилось новое управление.
В ходе этой работы будет уточняться и кадровый состав.
А на второй мой вопрос: на местах, в регионах – краевых, городских, областных администрациях – будет ли слияние подобных структур?
- Что касается регионов, - заметил пресс-секретарь, - это зависит от решения главы региона.