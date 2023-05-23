Дмитрий Песков объяснил слияние двух управлений Администрации президента оптимизаций

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром во вторник, 23 мая, глава государства подписал Указ о слиянии двух управлений своей Администрации - по вопросам противодействия коррупции и - по вопросам госслужбы и кадров.

…- Значит, теперь будет одно управление, - рассказал Песков на брифинге для российской и зарубежной прессы. - Кадровая служба и антикоррупционная деятельность – это те процессы, которые сейчас идут рука об руку. И направления работы здесь во многом пересекаются.

Схожая специализация и у сотрудников, которые там задействованы.

Это (речь о слиянии. - А.Г.) - очень важное условие для надежного функционирования всей системы госуправления.

Причём - и в плане обеспечения кадровой службы, и - в плане противодействия коррупции.

Речь идет именно обо всех уровнях - и федеральных, и региональных, и муниципальных.

И все эти уровни встраиваются в вертикаль кадровой работы. Поэтому, было принято такое решение об оптимизации, чтобы упростить (упорядочить функции. - А.Г.), повысить эффективность, что и было сделано.

Отвечая на вопрос журналиста «Комсомольской правды» - будет ли какое-то сокращение кадров в новой структуре - пресс-секретарь сказал следующее:

- Мне об этом неизвестно, там все равно еще предстоит некая документальная работа, уже в связи с тем, что появилось новое управление.

В ходе этой работы будет уточняться и кадровый состав.

А на второй мой вопрос: на местах, в регионах – краевых, городских, областных администрациях – будет ли слияние подобных структур?

- Что касается регионов, - заметил пресс-секретарь, - это зависит от решения главы региона.