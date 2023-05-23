Песков о проникновении украинской ДРГ в Белогородскую область: Это вызывает глубокую обеспокоенность

Во вторник, 23 мая, официальный представитель Кремля по просьбе журналистов прокомментировал события в Белгородской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 23 мая, официальный представитель Кремля по просьбе журналистов прокомментировал события в Белгородской области.

… - Безусловно, то, что вчера (22 мая) произошло, вызывает, конечно, глубокую обеспокоенность, — заявил Песков. - Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия прилагаются.

Продолжается и специальная военная операция, с тем, чтобы в дальнейшем не допускать подобных проникновений.

- Есть ли в Кремле, — поинтересовались журналисты, — информация о группах, которые вошли в Белгородскую область? Некоторые утверждают, что это этнические русские. Кто их поддерживает и какой ответ будет?

Отвечая на этот вопрос, Песков сказал:

- Это украинские боевики, из Украины. А на Украине живет много этнических русских. Но они все равно являются украинскими боевиками. Вот из этого и нужно исходить. А наши специальные ведомства сейчас, конечно же, будут выяснять личности тех, кто имел к этому отношение.

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ПЕСКОВ

- Дмитрий Сергеевич, страны запада активизировали обсуждение вопросов о передаче Украине самолетов, США готовы тренировать пилотов… Как в Кремле оценивают сроки возможной передачи самолетов Украине и какие риски в этом видят в Кремле? Как это может повлиять, вообще, на ход спецоперации?

- Риски очевидны, — сказал Песков. - По срокам (речь о передаче самолётов. - А.Г.) - это не нам судить. Очевидно, что продолжается вот эта спираль по возрастающей, по обеспечению (ВСУ. - А.Г.) различными, более совершенными системами и видами вооружений. Очевидно, что принято решение добавить еще и самолеты.

Но, как и все остальные виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию в зоне спецоперации. Наверное, вот все, что можно сказать.

Вот - виток за витком - мы встречаемся с аналогичной ситуацией. Страны коллективного запада все больше оказываются вовлеченными в этот конфликт…