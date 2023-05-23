Пензенская область открывает новые горизонты сотрудничества в ЕвразЭС

В конце апреля делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко посетила Ташкент. Рабочая поездка началась со встречи с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Узбекистане. Олег Мельниченко и Олег Мальгинов обсудили перспективы сотрудничества.

Глава субъекта РФ поблагодарил посла за содействие в организации визита. Он отметил, что в течение последних пяти лет взаимодействие Пензенской области с Республикой Узбекистан значительно активизировалось по многим направлениям.

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ

Двухстороннее движение началось несколько лет назад. Сурский край посещали официальные делегации Андижанской и Ташкентской областей, Генерального Консульства Республики Узбекистан в Казани. Состоялись бизнес-миссии деловых кругов Узбекистана в Пензенскую область. Представители региона также совершали рабочие визиты в Узбекистан.

- Я уверен, что наработанные контакты положительно повлияют на развитие наших взаимоотношений. Мы заинтересованы в увеличении внешнеторгового оборота с Республикой Узбекистан, - подчеркнул Олег Мельниченко. - У наших промышленных предприятий есть интерес работать с Узбекистаном, выстраивать отношения между хозяйствующими субъектами.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Узбекистан отметил, что Пензенская область специализируется на производстве высокотехнологичной продукции.

- Это оборудование может быть востребовано в Узбекистане, - констатировал Олег Мальгинов.

Члены пензенской делегации предложили провести торгово-закупочную сессию с представителями Республики Узбекистан и сетевыми магазинами, работающими на территории Пензенской области.

- Производители Узбекистана смогут войти в наши сети, предлагать пензенцам свою продукцию. В советские годы в Пензе работал фирменный магазин «Узбекистан», он пользовался большой популярностью у жителей и гостей нашего города. Уверен, что возобновление его работы вызовет интерес у жителей Пензенской области, - отметил Олег Мельниченко.

УСПЕХ ПЕРЕГОВОРОВ – РЕАЛЬНЫЕ ШАГИ БИЗНЕСА

Губернатор Пензенской области РФ и хоким Ташкентской области Республики Узбекистан Зойир Мирзаев подписали соглашение о сотрудничестве субъектов.

- Это важный шаг в сближении двух регионов. Мы готовы работать с Ташкентской областью, обмениваться бизнес-миссиями, развивать экономические и культурные связи. Заинтересованный бизнес в нашем регионе есть, - отметил губернатор. - Пензенская область обладает большим потенциалом для налаживания эффективного взаимодействия во многих отраслях.

Зойир Мирзаев подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству. По уровню промышленного производства Ташкентская область занимает лидирующие позиции в Узбекистане. Здесь действует 10 специальных экономических зон, предоставляющих преференции для бизнеса.

Олег Мельниченко пригласил Зойира Мирзаева и делегацию Ташкентской области посетить пензенскую землю.

- Мне очень приятно получить это приглашение, - отметил хоким Ташкентской области. – Знаю Пензенскую область как регион с высокой культурой и богатым историческим наследием. Уверен, что потенциал Пензенской и Ташкентской областей послужит фундаментом для дальнейшего взаимодействия.

ПЕНЗА – АНДИЖАН: 5 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА

Соглашение о сотрудничестве было подписано и с Андижанской областью. Губернатор провел переговоры с заместителем хокима этого региона Республики Узбекистан.

- Сердечно рад с вами встретиться, - обратился Олег Мельниченко к Бортижону Хамраеву. - Вы побывали с визитом в Пензенской области в 2018 году, имеете представление об экономическом потенциале нашего региона. За минувшие пять лет мы добились серьёзных успехов во многих направлениях. По индексу промышленного производства Пензенская область в 2022 году заняла второе место в Приволжском федеральном округе. По такому направлению как станкостроение мы на четвёртом месте среди предприятий данного профиля в Российской Федерации. Мы развиваемся, осуществляем крупнейший в нашей стране проект группы компаний «Дамате» по производству мяса индейки. В Сурском крае находится самый большой в России комплекс полного цикла, высокотехнологичный завод по переработке.

Губернатор отметил, что подписанное с Андижаном соглашение расширит импортные и экспортные возможности двух областей, усилит сложившееся сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Заместитель хокима Бортижон Хамраев пригласил Олега Мельниченко совершить визит в Андижанскую область.

ДРАЙВЕРЫ БУХАРСКОЙ ЭКОНОМИКИ

О своем желании заключить соглашение о сотрудничестве заявил и хоким Бухарской области.

- Мы планируем сотрудничество с Пензенской областью, - пояснил Ботир Зарипов. – Думаю, что в нашем взаимодействии есть большой потенциал для развития наших регионов. Основные драйверы бухарской экономики – производство текстиля, строительных материалов, туристический бизнес. Приглашаем пензенские компании к сотрудничеству и кооперации. Важное направление работы – переработка сельхозпродукции, мы готовы поставлять пензенцам вкусные овощи. Также предлагаем им посетить с туристическими поездками наши исторические объекты.

- Я был в Бухаре, это очень красивый город с богатой историей. Пенза не такая древняя, по сравнению с Бухарой – совсем молодая, - подчеркнул глава Пензенской области. – Я разделяю ваш подход, давайте подпишем соглашение, это откроет нам новые горизонты для взаимодействия.

Также Олег Мельниченко озвучил планы по отправке бизнес-миссии пензенского региона в Бухарскую область Узбекистана.

ИННОПРОМ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Пензенская товарная марка Benza заключила с «MANOIL TASHKENT» соглашение об эксклюзивной дистрибуции топливораздаточного оборудования на территории Республики Узбекистан - между АО «Пензаспецавтомаш» и ООО «MANOIL TASHKENT».На церемонии подписания присутствовал министр экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаз Хакимов.

Соглашение между сторонами распространяется на поставку топливораздаточного оборудования Benza, контейнерных автозаправочных станций, автоматизированных топливораздаточных колонок Kamka и программного обеспечения собственной разработки АО «Пензаспецавтомаш».Учитывая внимание Узбекистана к агропромышленному комплексу, добывающей и нефтеперерабатывющей промышленности, а также цифровизации отраслей, присутствие на рынке Республики такого оборудования только усилит рост эффективности целевых отраслей.

- У нас есть крупные контракты с партнерами в Казахстане. Мы уже получили реакцию - и теперь с учетом этого положительного опыта видим своей целью вхождение на рынок Узбекистана. Благодарим губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко за поддержку экспортного направления, – подчеркнула генеральный директор АО «Пензаспецавтомаш» Екатерина Макарова.

ОЛЕГ МЕЛЬНИЧЕНКО ОЦЕНИЛ ИТОГИ РАБОТЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Подводя итоги работы делегации в Узбекистане, Олег Мельниченко назвал успешными результаты участия пензенских предприятий в выставке ИННОПРОМ.

- В Ташкенте наши промышленники провели десятки переговоров с компаниями из Узбекистана. На площадках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» состоялся обмен информацией и контактами, направленный на развитие российско-узбекского торгово-экономического взаимодействия, - подчеркнул губернатор.

Стенд Пензенской области вызвал большой интерес у бизнесменов Узбекистана. Потенциал региона представляли более десятка компаний. Экспозицию посетили многие гости, среди них - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Достигнуты договорённости об экспортно-импортных поставках разных видов товаров и оборудования.

- Более чем 50 компаний предметно заинтересовались продукцией завода «ПензЭнергоМаш». На площадке стенда Пензенской области проведены конструктивные переговоры, - пояснил Олег Мельниченко. - Предварительно согласованы условия партнёрского соглашения предприятия «ПензЭнергоМаш» с «Узбекхиммашем» для расширения выпуска продукции тяжёлого машиностроения. Компания «СтанкоМашСтрой» откроет в Ташкенте дилерский центр.

Соответствующий договор подписали генеральный директор предприятия по производству металлообрабатывающего оборудования Олег Кочетков и глава фирмы «UZSTANEX» Дмитрий Бойцов. Для производителей Узбекистана становится доступной вся номенклатура продукции – от простых токарных станков серии СТ16К20 до высокоточных обрабатывающих центров VTM.

Также достигнуты договорённости с НИИП «Чирчик Агро Химпром», «Узбекнефтегаз», «Шуртанский ГМК» и рядом других узбекских предприятий нефтегазовой и химической отрасли об экспортных поставках сложного технологического оборудования из Пензенской области.