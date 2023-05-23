Звезда сериала «Рим» и «Декстер» Рэй Стивенсон умер на съемках в Италии

Актера Рэя Стивенсона не стало 21 мая 2023 года. Фото: кадр из фильма

«Рим пал, центурион!», — примерно так зрители прощаются с североирландским актером Рэем Стивенсоном, которого не стало 21 мая 2023 года. Причина смерти артиста пока не разглашается, известно лишь, что ему стало плохо на съемках картины Cassino in Ischia итальянского режиссера Фрэнка Чиоты.

— Смерть наступила в больнице «Риццоли» на острове (Искья — вулканический остров в Тирренском море — Авт.), — пишет местная газета la Repubblica. — Стивенсон несколько дней снимался в Cassino in Ischia под руководством Фрэнка Чиоты, в котором также играет Уго Дигеро. В субботу днем он заболел, что потребовало госпитализации. Состояние актера, и без того очень тяжелое на момент госпитализации, ухудшилось, и вскоре он скончался.

Фото: кадр из фильма

Родившийся в Северной Ирландии Стивенсон в 8 лет вместе с семьей переехал в английский Лемингтон (Ньюкасл-апон-Тайн), а потом — в Крамлингтон (Нортумберленд), где и провел все детство. Он был средним из трех сыновей пилота ВВС Великобритании и ирландки. Рэй мечтал стать актером с детства, но при этом считал, что это недостижимо. В первые телевизионные эпизоды попал в 1993 году — появлялся в них довольно часто, пока не получил одну из главных роль в трагикомедии "Теория полета" 1998 года.

Зрители, конечно же, помнят харизматичного артиста по ряду знаковых работ: сэр Дагонет в исторической драме «Король Артур», легионер Тит Пулло в сериале «Рим», Портос в европейской версии «Трех мушкетеров», косматый асгардец и друг главного героя Вальштагг в боевиках «Тор» и «Тор: Рагнарек», лидер фракции Отречение Маркус Итон в фантастической драме «Дивергент» и киевский душегуб Исаак Сирко в сериале «Декстер».

Фото: кадр из фильма

— Сам мир, в котором мы живем, сейчас находится в таком состоянии, когда начинаем верить в то, что мир искажен, он в действительности уже не такой, каким был нам дарован, — размышлял Стивенсон на съемках «Дивергента». — Его «переломы», повреждения, боль... И естественным человеческим стремлением является думать о том, что еще осталось, в чем основные проблемы и как они могут быть решены. Обращение к этой теме через фильма — отличный способ исследования. Все подумают: «Почему произошло разделение на касты и обособление?» Это ведь не устанавливается так быстро. Потребуется много времени для того, чтобы оказаться в этой точке, ведь люди не просыпаются однажды с желанием раздробить мир. Но мы видим, что он все-таки раздроблен, и мне кажется довольно естественным исследовать это.

Фото: кадр из фильма

Драма «Казино на Искья» стала последней работой прославленного актера: он сыграл главную роль — звезду боевиков, который изо всех сил пытается понять, как возродить карьеру после тяжелого отказа от семьи ради славы. Кроме того, в ближайшее время должен выйти сериал «Асока» — части франшизы «Звездные войны», где Стивенсон тоже сыграл одну из ключевых ролей. В фантастическом проекте Рэй воплотил образ злодея Бэйлана Сколла — одного из главных антагонистов главной героини Асоки Тано (Розарио Доусон), девушки-джедая и падавана Энакина Скайуокера.

Фото: кадр из фильма

25 мая актеру должно было исполниться 59 лет. Точная причина смерти актера пока не обнародована. С 1997 по 2005 годы Стивенсон был женат на актрисе Рут Геммелл. А в 2005 году развелся и завел отношения с итальянским антропологом Элизабеттой Карачча, известной по съемкам сериала «Рим» — у них родились трое сыновей: Себастьяно Дерек, Леонардо Джордж и Лодовико.