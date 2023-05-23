На чем Байден, Трамп и Обама нажили миллионные состояния: Американская политика - это гонка толстосумов

Финансовая подушка президента США Джо Байдена сейчас составляет от 8 до 9 млн долларов Фото: REUTERS

Большая политика всегда идет бок о бок с большими деньгами. В США политические круги, по сути, закрытый клуб для выпускников престижных вузов и выходцев из состоятельных семей. Но даже те, кто пришел в политику, без серебряной ложечки во рту, могут накопить и приумножить свое состояние. Получив власть и популярность, они умело монетизируют собственное имя, превращая его в премиальный бренд. Но кто же является самым богатым на звездно-полосатом политическом небосклоне?

Джо Байден, состояние около $9 млн

По различным оценкам, финансовая подушка президента США Джо Байдена сейчас составляет от 8 до 9 млн долларов, что довольно скромно по меркам этого списка. Однако старина Джо заметно обогатился за последнее время. Уходя с поста вице-президента в 2017 году, он имел за душой всего 2,5 млн. Чета Байденов активно продает свои книги. Также нынешний хозяин Белого дома сумел получить около 2,5 млн долларов, выступая на мероприятиях в 2017-2019 годах. Семья владеет двумя домами в штате Делавэр общей стоимостью около 4 миллионов долларов, еще столько же они хранят в инвестициях. К слову, официальная зарплата президента США - 400 000 долларов в год.

Камала Харрис, состояние до $15 млн

Вице-президент Камала Харрис - 8-15 млн. долларов Фото: REUTERS

Второй человек в американской политике, вице-президент Камала Харрис, побогаче своего шефа. Ее состояние (вместе с доходами супруга) оценивается в 8-15 млн долларов. Свой первый значительный заработок Камала получила от публикации трех книг еще в 2009-2019 годах. Ее годовой оклад в качестве вице-президента составляет $235 000. Помимо этого Харрис владеет внушительным портфелем акций и облигаций. В 2021 году общая стоимость ее семейных инвестиций оценивалась в 2,5–5 млн долларов. Вице-президент владеет несколькими объектами недвижимости в Калифорнии и таунхаусом в Вашингтоне. Их общая стоимость оценивается в $8 млн.

Дональд Трамп, состояние порядка $2,5 млрд

Сейчас в распоряжении Трампа около $2,5 млрд. Фото: REUTERS

45-й президент США, пришедший в политику из большого бизнеса, является самым богатым из всех жильцов Белого дома. За время управления страной Трамп потерял половину своего состояния, но это не мешает ему стремиться к возвращению в Овальный кабинет. Сейчас в распоряжении Трампа около $2,5 млрд. Эпатажный политик получил солидное наследство от отца, которое смог кратно приумножить за счет вложений в строительство, игорный бизнес и другие сферы. Венцом его успеха является знаменитая 68-этажная башня «Трамп Тауэр» в Нью-Йорке. В послужном списке Трампа дорогая недвижимость, люксовые машины и личный «Боинг 757», но самый роскошный лот - особняк Мар-а-Лаго во Флориде. Особняк с огромной территорией стоит 300 млн долларов и может похвастаться 58 спальнями, 12 каминами и даже 3 бомбоубежищами.

Барак Обама, состояние около $70 млн

Барак Обама - чуть больше 1 млн. долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

44-й президент США Барак Обама, с 2016 года не занимает никаких политических постов, но живет не на пенсию. Вступив в должность, первый темнокожий президент был почти бессеребреником, имея за душой чуть более 1 млн. Однако сейчас эта сумма выросла в 70 раз. Секрет финансового благополучия большинства бывших президентов прост - торговля собственным именем и Барак Обама здесь преуспел. Он получает баснословные гонорары за публичные выступления, а также миллионные доходы от продажи своих книг. По слухам, расценки за выступление Обамы на мероприятии доходят до $400 000. В 2018 году СМИ писали о контракте Обамы с Netflix, сумма которого не разглашается. В 2019 году семья купила поместье за 11,75 млн долларов в штате Массачусетс.

Губернаторы и конгрессмены обгоняют

Менее известные политики из Конгресса и штатов порой обходят в гонке благосостояния более высокопоставленных коллег, как детей. Некоторые члены Конгресса уже родились богатыми, другие успели порулить большим бизнесом, а уже потом податься в политику, однако суммы на их счетах повергли бы в шок простых американцев, интересы которых те по идее представляют.

Пьедестал самых богатых членов Конгресса занимают республиканцы: Даррелл Иса ($460 млн), Рик Скотт и Митт Ромни(по $300 млн). Иса, еще до того как занял место в палате представителей, создал известную автосигнализацию Viper. Затем компанию он продал, а вырученные деньги вложил в недвижимость и ценные бумаги, заработав полмиллиона долларов.

Сенатор Рик Скотт успел послужить ВМС США, основать медицинскую компанию Columbia Hospital, покинуть ее с акциями на 300 млн, побыть губернатором Флориды, а теперь осесть в Сенате, не переживая о том, сможет ли он платить по счетам.

Сенатор Митт Ромни с детства привык к богатству. Его отец был генеральным директором American Motors, потом стал губернатором и работал в команде президента Никсона. Сын пошел по его стопам, заработал на частных инвестициях, побыл губернатором Массачусетса, неудачно попробовал свои силы в президентской гонке, а теперь представляет Юту в Сенате.

Среди губернаторов и вовсе затесались миллиардеры. Состояние губернатора-демократа Иллионойса Джей Би Притцкера составляет более 3,5 млрд долларов. Он является выходцем из одного из самых богатых кланов США, которому принадлежит сеть отелей «Хайят». Сам губернатор зарабатывал на руководстве акционерной компанией Pritzker Group. Теперь же заправляет родным штатом. Второй миллиардер - губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам. На его счетах числиться чуть более миллиарда долларов. Республиканец сделал себе имя в IT-сфере, развив небольшой стартап Great Plains Software до известной компании, которую в 2001 году выкупил Microsoft, где Бургам стал вице-президентом.

Однако, на фоне американских бизнесменов, члены этого списка все равно выглядят довольно скромно. Для сравнения, по оценкам «Форбс», тройка богатейших американцев выглядит так: Илон Маск ($180 млрд), Джеф Безос ($114 млрд) и Ларри Эллисон $107 млрд).