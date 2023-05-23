Забастовка сценаристов в США кипит: На пикеты выходят звезды Голливуда, съемки сериалов встают

Сорваны съемки блокбастеров. Фото: кадр из фильма

Массовая забастовка Гильдии сценаристов США, начатая в начале мая впервые за последние 15 лет, активно продолжается. Авторы сценариев крупнейших голливудских проектов требуют пересмотра условий работы, повышения зарплаты, противостояния искусственному интеллекту, доплат за высокие просмотры, денег за неодобренные сценарии, части прибыли от интернет-трансляций и других привилегий. Стриминговые гиганты (Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount и Sony) их слушать не хотят. Переговоры ни к какому решению не привели. В итоге теперь сценаристы саботируют работу, из-за чего голливудская киноиндустрия теряет порядка 30 миллионов долларов (2,4 миллиарда рублей) ежедневно.

Фото: социальные сети

Что еще интереснее, на сторону бастующих встают звезды Голливуда. Так, к митингам присоединились британцы Ноланы — режиссеры Кристофер («Начало», «Интерстеллар», «Темный рыцарь») и Джонатан («Мир Дикого Запада», Fallout) вышли с пикетом у студии Paramount Pictures в Лос-Анджелесе, взяв в руки шаблонные таблички с призывом выходить на забастовку.

Фото: социальные сети

Вслед за братьями к протесту присоединился Боб Оденкерк, звезда сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Кроме того, поддержали забастовщиков суперзвезда Голливуда Том Хэнкс, Аманда Сайфред, Адам Скотт, Мэтт Ривз и автор «Игры престолов» Джордж Р.Р. Мартин.

Фото: кадр из фильма

— Я думаю, экономические особенности стримингов известны всем, — объяснил свой выход Том Хэнкс. — Мы на эволюционном перекрестке.

Фото: кадр из фильма

Из-за того, что тысячи (!) сценаристов в едином порыве вышли напомнить о себе, многие популярные проекты, находящиеся в производстве, встали на паузу. Из тех, о которых точно известно, — «Очень странные дела», спин-офф «Игры престолов» под названием «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь», супергеройский комикс «Сорвиголова», новая версия вампирского боевика «Блэйд», второй сезон сериальной адаптации игры «Одни из нас», очередной сезон «Колец власти» и «Мандалорца», спин-офф «Бэтмена» про Пингвина и множество других проектов, в числе которых даже вечерние шоу (Джимми Фэллона, к примеру).

Когда все это закончится и чем завершится — никто сказать не может. Известно лишь, что предыдущая забастовка 15 лет назад продолжалась 100 дней и принесла индустрии убытки в 3 миллиарда долларов.