«Компания продолжала настойчиво требовать внимания»: Стали известны подробности конфликта Ромы Зверя в баре Самары

Менеджмент группы "Звери" объяснил конфликт Ромы Билыка в самарском баре поведением гостей

23 мая в сети появился короткий ролик, на котором видно, как солиста группы «Звери» Рому Зверя (Билыка) в одном из баров оттаскивают от неизвестных лиц и уводят из питейного заведения. Кричащий заголовок «Рома Зверь устроил ДЕБОШ в самарском баре» говорил сам за себя. Не веря классическим телеграм-вбросам, «КП» решила разобраться, что же на самом деле произошло и связалась с участниками группы «Звери».

— Очевидцы утверждают, что Рома пришел уже пьяным, — написано под распространенным в пабликах ультракоротком видео. — Ругался, кидался мебелью и звал кого-то разобраться раз на раз на улице.

Из того, что понятно совершенно определенно, — инцидент случился в Самаре, где «Звери» должны выступить вечером 23 мая в рамках гастрольного тура «На синем трамвае». Конфликт произошел в баре на Молодогвардейской улице в Самаре. И если анонимные паблики, исходя из восьми секунд видео, разгоняют версию про пьяный дебош, то у группы другой взгляд на ситуацию.

— Роман вместе с частью своей команды отдыхал в одном из баров Самары после заплыва на лодках по Волге, — пояснил «КП» пресс-атташе коллектива Максим Гну. — Компания гостей заведения настойчиво обращались к Роману за совместными фотографиями и требовали прочего внимания к себе. В этом им было отказано в вежливой форме несколько раз. В ответ компания продолжала настойчиво требовать внимания и неуважительно обращаться к Роману, что вызвало его реакцию, попавшую на это видео. Через некоторое время после событий на видео ребята из нашей команды уже сели в такси и покинули заведение, чтобы максимально избежать продолжения конфликта в любой форме. Всех ждем сегодня на концерте группы ЗВЕРИ в Самаре! Всех, кроме невоспитанных ночных оппонентов из бара!

Никакого боксерского продолжения истории с участием полиции не последовало. Выпустив пар, все поехали по домам. Претензий к Роме Зверю от заведения тоже не последовало — значит, и поломанной мебели никакой не было.

— Хотим напомнить, что у любого артиста есть частная жизнь и моменты, когда он не готов фотографироваться, а хочет провести время со своими друзьями, — подчеркнули в группе «Звери».

После Самары музыкальный коллектив выступит в Новокузнецке (9 июня) и Москве (26 августа).