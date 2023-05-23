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Политика23 мая 2023 15:48

Психи, фашисты, убийцы и изменники Родины: Кого Украина послала на теракт в Белгородской области

Среди членов ДРГ в Белгородской области опознаны украинские офицеры и нацистские изменники Родины
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Среди напавших на села Белгородщины опознаны даже некоторые офицеры военной разведки Украины.

Среди напавших на села Белгородщины опознаны даже некоторые офицеры военной разведки Украины.

Фото: REUTERS

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявил в понедельник, что Киев, дескать, не имеет к украинской ДРГ, перешедшей через границу в Белгородской области, никакого отношения. Это, мол, «внутрироссийские разборки» и «русские партизаны». «Светоч» оппозиции, беглый либерал и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (иноагент в РФ) тоже выступил: это «демократы-освободители».

Эта тема сейчас активно педалируется в украинских СМИ и соцсетях: через границу в Россию зашли «добровольцы» из «Русского добровольческого корпуса» (РДК), признанного в России экстремистской организацией и «Легиона Свобода России», запрещенного в РФ, как террористическая структура.

Врут, конечно. Потому что среди нападавших опознаны даже некоторые офицеры военной разведки Украины. Но вырусь среди членов ДРГ действительно была:

1. Вот, например, беглый офицер ФСБ Илья Богданов. В июле 2014-го сбежал из России, оставив службу и изменив присяге, вступил в нацистский добровольческий батальон «Донбасс». Убежденный нацист. Ходил в диверсионные рейды еще в ДНР. Участвовал в инсценировке собственного похищения, только в отличие от Аркадия Бабченко его не «убили», а «освободили». В марте, после его участия в аналогичной террористической вылазке в Брянскую область был объявлен в розыск.

2. Достойную компанию Богданову составил бывший актер Кирилл Канахин. Он тоже после Евромайдана уехал на Украину. Вступил не куда-нибудь, а в запрещенный в России нацистский «Азов».

3. Александр Сачков. На Украине с 2014-го. Убежденный нацист, член «Правого сектора», также запрещенного в России. Участвовал в боях против ДНР в боях за Донецкий аэропорт.

4. Алексей Долгов. Он не из РДК, а из «Легиона». Во время мартовского теракта в Брянской области засветился на камеру с видеообращением. В свое время служил в российской армии, а перебрался на Украину через ЛНР.

5. Самый колоритный в этой компании – экс-солист нацистской рок-группы «Молот Гитлера» Алексей Лёвкин. «В 2006 году вместе с другими скинхедами обвинялся в четырех убийствах и пяти нападениях, а также надругательстве над еврейским кладбищем. Откосил в дурке, откуда вышел в 2010 году. В 2014-м на него завели новое дело за участие в неонацистском сообществе, бежал на Украину, вступил в «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен)», - написал про него известный историк Александр Дюков.

6. А руководит ими известный даже в Европе своими расистскими и фашистскими убеждениями и выгнанный оттуда за неонацизм Денис Никитин (Капустин). Убежденный сторонник «Белой силы» и основатель популярного среди неонацистов бренда White Rex. Вот он по служебной иерархии подчиняется непосредственно главе военной разведки Украины Кириллу Буданову. Тому самому, который на днях мечтал о том, чтобы физически ликвидировать 3 миллиона жителей Крыма.

В общем, не видно что-то ничего ни демократического, ни даже либерального. Обычные фашисты, подобранные Киевом для грязных дел. Как, впрочем, и те, кто ими рулит из Киева, Вашингтона и Лондона.

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