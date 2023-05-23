Психи, фашисты, убийцы и изменники Родины: Кого Украина послала на теракт в Белгородской области

Среди напавших на села Белгородщины опознаны даже некоторые офицеры военной разведки Украины. Фото: REUTERS

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявил в понедельник, что Киев, дескать, не имеет к украинской ДРГ, перешедшей через границу в Белгородской области, никакого отношения. Это, мол, «внутрироссийские разборки» и «русские партизаны». «Светоч» оппозиции, беглый либерал и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (иноагент в РФ) тоже выступил: это «демократы-освободители».

Эта тема сейчас активно педалируется в украинских СМИ и соцсетях: через границу в Россию зашли «добровольцы» из «Русского добровольческого корпуса» (РДК), признанного в России экстремистской организацией и «Легиона Свобода России», запрещенного в РФ, как террористическая структура.

Врут, конечно. Потому что среди нападавших опознаны даже некоторые офицеры военной разведки Украины. Но вырусь среди членов ДРГ действительно была:

1. Вот, например, беглый офицер ФСБ Илья Богданов. В июле 2014-го сбежал из России, оставив службу и изменив присяге, вступил в нацистский добровольческий батальон «Донбасс». Убежденный нацист. Ходил в диверсионные рейды еще в ДНР. Участвовал в инсценировке собственного похищения, только в отличие от Аркадия Бабченко его не «убили», а «освободили». В марте, после его участия в аналогичной террористической вылазке в Брянскую область был объявлен в розыск.

2. Достойную компанию Богданову составил бывший актер Кирилл Канахин. Он тоже после Евромайдана уехал на Украину. Вступил не куда-нибудь, а в запрещенный в России нацистский «Азов».

3. Александр Сачков. На Украине с 2014-го. Убежденный нацист, член «Правого сектора», также запрещенного в России. Участвовал в боях против ДНР в боях за Донецкий аэропорт.

4. Алексей Долгов. Он не из РДК, а из «Легиона». Во время мартовского теракта в Брянской области засветился на камеру с видеообращением. В свое время служил в российской армии, а перебрался на Украину через ЛНР.

5. Самый колоритный в этой компании – экс-солист нацистской рок-группы «Молот Гитлера» Алексей Лёвкин. «В 2006 году вместе с другими скинхедами обвинялся в четырех убийствах и пяти нападениях, а также надругательстве над еврейским кладбищем. Откосил в дурке, откуда вышел в 2010 году. В 2014-м на него завели новое дело за участие в неонацистском сообществе, бежал на Украину, вступил в «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен)», - написал про него известный историк Александр Дюков.

6. А руководит ими известный даже в Европе своими расистскими и фашистскими убеждениями и выгнанный оттуда за неонацизм Денис Никитин (Капустин). Убежденный сторонник «Белой силы» и основатель популярного среди неонацистов бренда White Rex. Вот он по служебной иерархии подчиняется непосредственно главе военной разведки Украины Кириллу Буданову. Тому самому, который на днях мечтал о том, чтобы физически ликвидировать 3 миллиона жителей Крыма.

В общем, не видно что-то ничего ни демократического, ни даже либерального. Обычные фашисты, подобранные Киевом для грязных дел. Как, впрочем, и те, кто ими рулит из Киева, Вашингтона и Лондона.