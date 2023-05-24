Предсказывать инфаркт и инсульт можно по волосам: Ученые выяснили, как это сделать

Ученые научились предсказывать развитие сердечно-сосудистых заболеваний по волосам. Фото: Shutterstock

Ученые научились предсказывать развитие сердечно-сосудистых заболеваний по волосам. Все дело в предшественнике гормона стресса – кортизоне, который накапливается в волосах и может показать, насколько сильно вы перенервничали в предыдущие месяцы. Исследование провели в медицинском центре Университета Эразма в Нидерландах.

Есть много доказательств того, что гормоны стресса кортизол и его предшественник – кортизон влияют на обмен веществ в организме, на распределение жира и предрасположенность к таким заболеваниям, как диабет и ожирение. Теперь ученые нашли связь этих гормонов и их влияния на долгосрочные исходы сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркты и инсульты.

Всего в исследование набрали более 167 000 участников в возрасте 18 лет и старше, уровень кортизола и кортизона удалось проанализировать и сопоставить с сердечно-сосудистыми заболеваниями у 6 341 человек. Работа продолжалась в среднем 5-7 лет, за это время сердечно-сосудистые заболевания развились в 133 случаях.

После коррекции данных на пол, возраст, окружность талии, курение, артериальное давление и диабет 2 типа оказалось, что люди с более высоким уровнем кортизона в волосах в два раза чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми событиями, такими как инсульт или инфаркт, и эта вероятность увеличивалась более чем в три раза у тех, кто был в возрасте 57 лет и младше. А вот для людей старше 57 лет уровень кортизона не был связан с развитием сердечно-сосудистых болезней.

ПЕРЕНЕРВНИЧАЛ, ЗНАЧИТ, ВОЛОСЫ ПОСЕДЕЮТ

На самом деле седина волос не связана на прямую со стрессом. Волосяные фолликулы с возрастом выделяют меньше цвета и когда это начнется во многом зависит от генетики. Зато стресс вызывает так называемую телогеновую алопецию – быстрое выпадение волос как у мужчин, так и у женщин.

Есть и эксперимент на мышах, который показал, что стресс может вызывать седину. А народные предания и наш коллективный опыт хранит и передает истории о том, как от горя люди могли стать седыми за одну ночь.

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