Подведены итоги маркетов Московской недели моды

SERGEY SYSOEV

Маркеты Московской недели моды завершились в торговых центрах столицы. Мероприятие проходило в конце апреля в ТРК «Европолис» (Ростокино), ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Ривьера», ТРЦ «Хорошо!» и ТРК VEGAS Крокус Сити и объединило сотни российских дизайнеров женской одежды, аксессуаров, а также обувные, мужские бренды и дизайнеров украшений из разных городов России, более 170 из них производят коллекции в Москве. Некоторые резиденты маркетов были представлены в рамках фестиваля «Московская весна» на маркете на Тверском бульваре.

Всего на маркетах в торговых центрах было представлено более 17 тысяч товарных позиций, средняя стоимость покупки составила около десяти тысяч рублей. Покупатели могли приобрести как известные российские бренды одежды — VICTORIA ANDREYANOVA, SERGEY SYSOEV, Gapanovich, так и товары от молодых дизайнеров — Measure, SHIN BRAND, а также аксессуары, украшения — SHER, Radical Chic, Scora, VERUS AMOUR, Spunky Studio. Среди участников также были унисекс-бренды— SL1P и бренды мужской одежды — SOME PEOPLE, SKY JOKER. Все представленные вещи имеют разную ценовую категорию: как премиум-класса — ASK by Guri, COME AMO, так и базовой доступности — basis, MADJ. Кроме того, в ходе события одежду представили дизайнеры, работающие с повседневным стилем, — Cadre, Avo Grace. И деловые — LOUDLY и другие. Полный список брендов-участников маркетов Московской недели моды доступен на сайте moscowfashion.ru.

VICTORIA ANDREYANOVA

Более 200 российских брендов также разместили свои товары в каталоге на платформе сделановмоскве.рф — онлайн-площадке с продукцией московских брендов, на которую впервые смогли попасть не только столичные марки. Раздел с продукцией участников маркетов будет работать до 31 мая.

В рамках маркетов Московской недели моды прошли консультации визажистов и стилистов супермаркетов парфюмерии «Золотое яблоко», а лучшие выпускники школы стилистов-имиджмейкеров StyleHunter и школы персональных стилистов PERSONAL STYLING давали посетителям ценные советы по составлению гардероба.

Своими идеями о модных тенденциях в рамках публичных дискуссий поделились стилисты Александра Максимова, Настя Паламарчук, Елена Ушакова и другие.

Дизайнерам бренда женской одежды PERFEQTUE из Санкт-Петербурга на маркетах в Москве удалось привлечь новую аудиторию, а также лично познакомиться с постоянными клиентами. «Цель полностью была достигнута: посетители маркета не только были заинтересованы в представленных изделиях, но и уходили довольные с покупками», - отметили дизайнеры.

PERFEQTUE

Сергей Сысоев, дизайнер бренда SERGEY SYSOEV считает, что российский потребитель, пока мало знаком с отечественными брендами. И такие мероприятия как маркеты должны проходить на более длительный срок.

Виктория Андреянова, дизайнер бренда VICTORIA ANDREYANOVA, рассказала, что российские потребители просели в уровне дохода. На ее взгляд, отношение к отечественным производителям очень лояльное, однако потребление дизайнерского продукта не в приоритете, поэтому маркеты очень нужны.

Parrey

Дизайнера бренда Parrey Евгения Гаврилова поразило количество дизайнеров в России: «Думал, что все дизайнеры уместятся на одной площадке, а оказалось что даже в четыре торговых центрах не все поместились», - сказал он. «Кроме того, нам удалось познакомиться с коллегами по цеху из других городов - Москвы и Ростова-на-Дону», - отметил он. Дизайнер также рассказал, что рынок в данный момент расширяется для российских брендов, поэтому о конкуренции говорить не приходится. «Мы сейчас должны работать вместе, чтобы создать представление у клиентов, что российская мода существует, и это не телогрейки-валенки-балалайка, а современные и совершенно разные вещи»,- отметил Гаврилов.

По мнению дизайнера московского бренда женской одежды Edged, отношение к российским брендам сейчас в целом становится позитивнее: люди хотят покупать российское, только хотят быть уверены в качестве. При этом себестоимость производства в России намного выше, чем в том же Узбекистане, отмечает дизайнер, поэтому цены на изделия made in Russia выше среднего.