F-16 против МиГ-29: Кто выйдет победителем в небе Украины и к чему приведет поставка НАТО Киеву самолетов

Российский истребитель МиГ-29 и американский F-16 Фото: ru.wikipedia.org

США и другие страны НАТО уже официально пообещали Украине поставки американских истребителей F-16. И даже распланирована подготовка украинских пилотов.

«США вместе с союзниками начнут обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, среди которых F-16». Это – из заявления президента США Джо Байдена на саммите G7.

Вторит ему и министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра: «Обучение украинских летчиков пилотированию на F-16 начнется совсем скоро».

Тут возникают многие вопросы. Попытаемся ответить на них.

1. Изменит ли поставка F-16 для Киеву ход СВО?

Все зависит от количества этих истребителей, уровня профессионализма пилотов F-16, эффективности российской ПВО и способности наших летчиков умело противодействовать американским самолетам. Для того, чтобы профессионально владеть F-16, пилоту нужна основательная подготовка. Для этого (по словам американских инструкторов) нужно полгода-год активных полетов. Следовательно, украинские летчики в кабинах F-16 в небе над зоной СВО появятся не завтра. Иначе это будут “сырые” пилоты, разговор с которыми в бою будет недолгим. Но нельзя исключать, что в кабинах F-16 будут хорошо обученные американские, польские или британские пилоты. Это будет уже «совсем другой разговор».

Но даже пилоты НАТО не имеют такого боевого опыта, как уже получили наши в ходе спецоперации. Кроме того, у Российской армии эффективная ПВО, проверенная в ходе боев.

Вывод: появление нескольких десятков американских F-16 радикально ход СВО не изменит. Но когда они появятся, с ними, конечно, придется считаться.

2. Зачем Зеленскому крылья?

Главная причина – российские ВКС сейчас имеют 4-5-кратное превосходство над ВВС Украины. Больше 70% украинских боевых самолетов уничтожено, оставшиеся – это советские истребители и бомбардировщики бывших соцстран, собранные а Польше, Румынии и Словакии – МиГ-29, и Су-25.

Это не позволяет ВСУ эффективно действовать на земле, в том числе и при обещанном «контрнаступлении». Российские истребители, штурмовики и бомбардировщики (включая и дальнюю авиацию) ежедневно уничтожают украинские самолеты (за время спецоперации сбито более 420 машин, включая и переданных Киеву европейскими странами НАТО, ранее входившими в соцлагерь).

3. Что это за натовская птица?

F-16 - это многофункциональный истребитель 4 поколения с хорошими пилотажными качествами. Своими высокоточными ракетами и бомбами способен нанести сильный ущерб противнику. Помимо ракет имеет на борту 6-ствольную пушку М61А1. Она может стрелять снарядами с обедненным ураном. F-16 по праву считается лучшим среди аналогичных однодвигательных самолетов. Вот его основные ТТХ:

- дальность полета — 4000 км;

- максимальная высота полета — 18 км;

- боевой радиус самолета — 1361-1759 км;

- экипаж – 1 человек;

- максимальная скорость — 2 145 км/ч.

- имеются 9 точек подвески: ракеты «воздух-земля», «воздух-воздух», корректируемые бомбы.

4. Какой российский истребитель сравним?

С американским самолетом эксперты чаще всего сравнивают МиГ-29. Почему? Да потому, что оба истребителя - машины 4 поколения и принадлежат к категории лёгких боевых машин.

В воздушном бою большую роль играет круговой обзор пилота. У F-16 он лучше, однако МиГ более защищён от огня неприятеля.

В маневренном бою российский самолёт имеет более сильные характеристики. Это преимущество благодаря наличию 2 двигателей и интегральной компоновке. У F-16 с этим похуже — у него лишь 1 двигатель.

2 мотора дают и большую безопасность. Если один их них выйдет из строя, второй обеспечит полноценный полёт. А F-16 в случае поломки двигателя или попадания в него снаряда, обречён на гибель.

У обоих самолетов есть ракеты средней дальности «воздух-воздух». Но русские ракеты Р-77 летят на 100 км. А американские AMRAMM — лишь на 75 км.

Для ближнего боя МиГ вооружён ракетами Р-73 Э с инфракрасными головками самонаведения. У них тоже больший радиус действия, чем у ракет F16.

МиГи оснащены авиапушками с большим калибром, стреляющим дальше. Для точности в них использован лазерный дальномер.

Максимальная скорость российского самолета - 2 300 км/ч, а американского - 2 145 км/ч.

5. Кто выиграет воздушную дуэль?

Прямого столкновения в небе F-16 и МиГ-29 еще не было. Но и американские, и российские конструкторы постоянно «сталкивают» их а экранах компьютеров.

С каким исходом? У спецов США побеждает их самолет, у наших – российский.

Хотя в реальном современном военном конфликте до воздушных дуэлей доходит редко. Самолеты чаще поражают с земли — ракетами ПВО.

Но давайте послушаем откровения пилота ВВС США, который летал на обоих этих самолетах:

- МиГ-29 имеет свои сильные стороны. Пилот может пересилить ограничитель угла атаки. Это важно при вертикальном маневрировании или в отчаянной попытке достать противника либо избежать попаданий. Нашлемная система целеуказания делает МиГ-29 смертельно опасным противником в ближнем бою. Она намного лучше американской. Только повернув голову, пилот МиГа может навестись на цель.

Используя комбинацию нашлемной системы наведения и ракеты, пилоты МиГ-29 наслаждались победами в большинстве учебных боев один на один. Когда самолеты с самого начала находятся в пределах визуальной видимости, МиГ-29 имеет преимущество. Его пушка очень точная, пока цель не уклонилась. А вот если цель маневрирует, уже требуются корректировки, чтобы ее вновь поймать.

7. Уйдет ли американец от нашей ПВО?

У России хорошо развитая противовоздушная оборона (ПВО). Это и системы «Бук-М3», «Тор-М2», это и «Панцирь-С1», и мощные комплексы С-400.

Безусловно, американские F-16 — не самая простая цель. Но вполне сбиваемая.

8. Сколько самолетов может поставить Запад?

Пока говорят от 50 истребителях F-16.

Даже если США и другие страны НАТО дадут Украине столько самолетов, это радикально ситуацию в небе не изменит. У российских ВКС истребителей раз в 10 больше.

9. Сколько стоят истребители?

Цена F-16 очень-очень разная - она зависит от модификации самолета и колеблется от $34 до 120 млн за штуку.

Стоимость наших Миг-29 значительно скромнее – от $30 до $40 млн.

10. Откуда взлетать?

Действительно, с каких аэродромов Украины F-16 будут взлетать? Ведь они все под нашим прицелом. Значит, планируют взлетать с территории Польши, Румынии?

Первые ответы уже дали наши дипломаты. Посол России в США Анатолий Антонов, к примеру, сказал: «Передача Киеву истребителей F-16 поставит вопрос о вовлеченности НАТО в конфликт. И будет иметь далеко идущие последствия».

А что мы слышим от американских политиков и генералов? Они обещают, что F-16 будут якобы дислоцироваться на Украине. Но это же блеф! Расположение самолетов США даже на самых западных аэродромах Украины не спасет их от ударов «Калибрами», «Кинжалами» или не менее дальнобойными и высокоточными авиаракетами Х-101 или Х-55 (а они достают до цели даже с расстояния в 2500 километров – у нас «длинные руки»). Потому есть большая вероятность того, что Киев предложит Варшаве «прятать» F-16 на своих аэродромах. Хитрый ход! Если Россия вознамерится бить ракетами по польским аэродромам, это будет расцениваться как нападение на страну НАТО, - что и нужно Киеву. Ведь это уже – мировая война? Как тут не подумаешь, что поставки F-16 могут стать бифкфордовым шнуром для обострения противостояния НАТО с Россией?