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Экономика23 мая 2023 16:18

Президент России примет участие в пленарном заседании II Евразийского экономического форума

Мероприятие пройдет 24-25 мая в Москве
24 мая в Москве откроется II Евразийский экономический форум

24 мая в Москве откроется II Евразийский экономический форум

Владимир Путин примет участие в пленарном заседании II Евразийского экономического форума, которое состоится 24 мая в Москве. Тема форума — «Евразийская интеграция в многополярном мире».

25 мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которого планируется рассмотреть ход реализации приоритетов российского председательства в Евразийском экономическом союзе в 2023 году. Среди них: обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и так далее.

Кроме этого, имеется в виду обсудить вопросы международной деятельности Союза и расширения торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями.

Также состоится ряд отдельных встреч Президента России с лидерами стран – членов ЕАЭС и приглашенных на саммит государств.

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