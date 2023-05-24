Анекдоты: Клуб любителей радиоактивных элементов распался

Два машиниста едут в кабине поезда, один с тоской смотрит в окно и говорит:

- Все, Вась, пойду в путейцы работать.

- На фига?

- А вот посмотри на них. Как ни проезжаем, они все время курят и больше ничего не делают. Работа мечты, чё.

Ну, сказано-сделано, уволился он с работы, устроился в путейцы. Там ему выдали кувалду, и он ей машет. Час, второй, третий, четвертый... На пятый он и говорит:

- Слышь, бригадир, а курить-то когда будем?

- А ща поезд поедет, мы все и покурим...

* * *

Не будет никакого спора холодильника с телевизором. Если продукты пропадут в холодильнике - нам начнут их показывать по телевизору.

* * *

Как объяснить производителям одежды, что, когда ты худеешь и начинаешь носить вещи на размер меньше, у тебя при этом не укорачиваются руки?

* * *

Я сова. Я могу на 270 градусов повернуть голову жаворонку... с перфоратором.

* * *

И помни, Золушка, ровно в полночь твой лимузин превратится в электросамокат.

* * *

Будучи в Учкудуке, можно вечно смотреть на три вещи: колодец 1, колодец 2 и колодец 3.

* * *

- Да это же натуральная английская шерсть. Сами посмотрите! Ну что, вот что вызывает у вас сомнение?

- Во-первых, надпись на этикетке «Маdе in Vеlikоbrуtаniа»...

* * *

- Вас сегодня просто не узнать!

- Что, хорошо выгляжу?

- Не в этом дело. Вы кто?

* * *

Из дневника американца:

«Всю ночь пил с русскими. Всю ночь они травили анекдоты про Россию и громко ржали. Всю ночь они убеждали меня, что Россия - страна плохих дорог и дураков. Под утро, когда я с их мнением согласился, они набили мне морду».

* * *

Лесник Сергей Иванович уже 5 раз видел снежного человека. Но бросать пить не собирается…

* * *

- Можно выйти?

- Вовочка, до звонка никто не выходит!

- Марьванна, я с вами случайно в одной маршрутке еду!

* * *

Раньше говорили «придурковатая», а сейчас - «она такая позитивная…».

* * *

На улице двое рабочих - один копает ямы, другой их тут же закапывает. Прохожий их спрашивает:

- Ребята, вы что делаете? Не успел первый яму выкопать, как второй тут же ее засыпает!

- Это не второй, это третий. Второй сегодня на работу не вышел - он должен был деревья сажать.

* * *

А вы знаете, что эстонцы отражаются в зеркале с пятиминутной задержкой?

* * *

- Рабинович, и шо вы там пишете?

- Мемуары.

- О, это прекрасно! И дошли-таки уже до того дня, когда вы у меня 5000 рублей заняли?

* * *

После корпоратива жена звонит мужу:

- Дорогой, я домой не могу доехать, приезжай за мной, забери!

- Хорошо, а тебя откуда забрать?

- Я на первом этаже, возле лифта…