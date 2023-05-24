Анекдоты: Клуб любителей радиоактивных элементов распался

Два машиниста едут в кабине поезда, один с тоской смотрит в окно и говорит:
- Все, Вась, пойду в путейцы работать.
- На фига?
- А вот посмотри на них. Как ни проезжаем, они все время курят и больше ничего не делают. Работа мечты, чё.
Ну, сказано-сделано, уволился он с работы, устроился в путейцы. Там ему выдали кувалду, и он ей машет. Час, второй, третий, четвертый... На пятый он и говорит:
- Слышь, бригадир, а курить-то когда будем?
- А ща поезд поедет, мы все и покурим...
* * *
Не будет никакого спора холодильника с телевизором. Если продукты пропадут в холодильнике - нам начнут их показывать по телевизору.
* * *
Как объяснить производителям одежды, что, когда ты худеешь и начинаешь носить вещи на размер меньше, у тебя при этом не укорачиваются руки?
* * *
Я сова. Я могу на 270 градусов повернуть голову жаворонку... с перфоратором.
* * *
И помни, Золушка, ровно в полночь твой лимузин превратится в электросамокат.
* * *
Будучи в Учкудуке, можно вечно смотреть на три вещи: колодец 1, колодец 2 и колодец 3.
* * *
- Да это же натуральная английская шерсть. Сами посмотрите! Ну что, вот что вызывает у вас сомнение?
- Во-первых, надпись на этикетке «Маdе in Vеlikоbrуtаniа»...
* * *
- Вас сегодня просто не узнать!
- Что, хорошо выгляжу?
- Не в этом дело. Вы кто?
* * *
Из дневника американца:
«Всю ночь пил с русскими. Всю ночь они травили анекдоты про Россию и громко ржали. Всю ночь они убеждали меня, что Россия - страна плохих дорог и дураков. Под утро, когда я с их мнением согласился, они набили мне морду».
* * *
Лесник Сергей Иванович уже 5 раз видел снежного человека. Но бросать пить не собирается…
* * *
- Можно выйти?
- Вовочка, до звонка никто не выходит!
- Марьванна, я с вами случайно в одной маршрутке еду!
* * *
Раньше говорили «придурковатая», а сейчас - «она такая позитивная…».
* * *
На улице двое рабочих - один копает ямы, другой их тут же закапывает. Прохожий их спрашивает:
- Ребята, вы что делаете? Не успел первый яму выкопать, как второй тут же ее засыпает!
- Это не второй, это третий. Второй сегодня на работу не вышел - он должен был деревья сажать.
* * *
А вы знаете, что эстонцы отражаются в зеркале с пятиминутной задержкой?
* * *
- Рабинович, и шо вы там пишете?
- Мемуары.
- О, это прекрасно! И дошли-таки уже до того дня, когда вы у меня 5000 рублей заняли?
* * *
После корпоратива жена звонит мужу:
- Дорогой, я домой не могу доехать, приезжай за мной, забери!
- Хорошо, а тебя откуда забрать?
- Я на первом этаже, возле лифта…