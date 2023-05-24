Как российских бойцов обучают использованию дронов на передовой: Репортаж

Гражданские спецы создали «школу», где учат летать на коптерах в боевых условиях. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Бывает и такое, что оператор дронов на фронте теряет свой коптер в первом же полете. А каждый, на секундочку, стоит по 250 - 500 тысяч рублей. Специалисты объясняют: это от неопытности. Не всех бойцов учили заранее правильно управлять этой техникой.

В волонтерском Координационном центре помощи Новороссии (КЦПН) решили, как тут сами говорят, «повысить эффективность траты народных денег». Гражданские спецы - среди которых много геодезистов - создали «школу», где учат летать на коптерах в боевых условиях.

Я тоже прошел этот курс. Поначалу мне казалось, что уж я-то во всем быстро разберусь. Чай, не первый раз отправляюсь осваивать новую профессию. А потом на меня свалилось столько нюансов, что стало не до шуток.

ОЧЕНЬ НАИВНЫЙ ВОПРОС

Слава богу, на фронт за наукой ехать не пришлось. «Школа» расположилась на военном полигоне в Ленинградской области. Здесь как раз только что закончили подготовку курсанты-артиллеристы.

- Почему дроны часто называют «мавиками»? - спрашиваю руководителя центра Александра Любимова. Он согласился мне объяснить и показать все обучение.

- Потому что линейка китайских коптеров Mavic оказалась самой удачной - массовой и подходящей для военных. Причем они популярны по обе стороны фронта. Получилось как с ксероксами.

Поэтому-то на «мавиках» в «школе» и учат летать.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

СБРОС ПОДАРКОВ С СЮРПРИЗОМ

Курс рассчитан на 4 дня. 1 день теории, 3 - практики. Все началось в небольшом классе на полигоне с дешевыми партами. На них лежит разобранный белый самолет размером с детский автомобиль. Это тоже дрон, но высотный, уже со сложным управлением и ценой, как у квартиры в областном центре средней руки.

- Мы с собой возим проектор и доски. Объяснить всю теорию только на словах сложно, - заметил Любимов и начал обучение.

Моя голова быстро стала пухнуть от странных для гражданского человека особенностей использования дронов на передовой.

Оказывается:

1. Активировать и регистрировать коптеры надо до приезда на фронт. Потому что интернет для этого нужен обязательно, а вся связь в местах боев глушится намертво. Если вдруг неопытные волонтеры привезли бойцам беспилотники в целой магазинной упаковке, их приходится отправлять назад, потому что толку от неактивированного дрона нет.

2. Фирменными сумками для дронов лучше не пользоваться. Они приметные, и снайперы по обе стороны отлично знают, как они выглядят. А оператор дрона сейчас чуть ли не главная цель. Поэтому всем рекомендуется первым делом обзавестись новым незаметным рюкзаком для переноски.

3. На курсе солдат учат делать сбросы.

- Один коптер способен на несколько километров отнести гранату. Можно эффективно уничтожать врагов, сбрасывая им на голову боеприпасы, - объяснил Любимов.

- А как работает эта система сброса?

- Сами китайцы для коптеров продают насадки для сброса подарков. Они без труда переделываются под метание гранат…

4. Бойцам приходится пересчитывать координаты.

Гражданские «мавики» координаты определяют по международной системе градусов, минут и секунд (называется WGS 84). А в Российской армии своя система: СК-42 (была принята в 1942 году), где координаты отсчитываются в метрах от экватора и меридиана. Поэтому координаты часто выглядят парой семизначных чисел.

- Чтобы корректировать огонь артиллерии с дрона, оператору надо координаты беспилотника перевести в наши артиллерийские, - объяснил инструктор.

Кто-то из учеников старается все запомнить, кто-то записывает. Но вообще волонтеры центра держат специальный телеграм-чат, чтобы потом отвечать на вопросы бойцов.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

ВЕЧНЫЙ БАН НА ОБНОВЛЕНИЯ

Даже самый навороченный «мавик» с тепловизором (прибором, обнаруживающим человека в темноте), но в заводской комплектации для военных действий подходит плохо. Наставники рассказывают бойцам, что обязательно нужно сделать с дроном перед пользованием на фронте.

Первым делом коптеру надо отключить ориентирование по спутникам. Это делается с ноутбука при помощи спецпрограмм. И ВСУ, и наши РЭБ (системы радио-электронной борьбы) глушат сигналы GPS или ГЛОНАСС уже на высоте нескольких десятков метров. А ниже - для запутывания техники - передают ложные координаты. Неготовый гражданский дрон просто упадет.

Сигнал между пультом и дроном шифруется, но некоторые вещи остаются открытыми.

- Например, по открытым каналам идут данные о местоположении оператора и дрона. Если эти сведения не закрыть, то очень быстро оператор попадет под обстрел ВСУ, - объяснил Любимов.

И это все тоже исправляется с ноутбука спецпрограммами.

- Когда дрон готов, мы предупреждаем бойцов, чтобы они никогда больше его не подключали к интернету. Дело в том, что производители регулярно выпускают обновления, которые борются с нашими переделками, - рассказал инструктор.

ПРИХОДИ КО МНЕ УЧИТЬСЯ И СПЕЦНАЗ, И АРТИЛЛЕРИЯ

- Много вы уже человек обучили? - спрашиваю волонтеров.

- Человек 700. Сначала сами выходили на знакомых командиров и предлагали свои курсы. Теперь уже нам самим звонят. Есть 5 - 7 конкретных заявок от подразделений, чтобы мы приехали и объяснили бойцам, что к чему, - ответил Любимов.

- И кто стучится за знаниями?

- Все подряд: и спецназ, и Росгвардия. Но больше всего, конечно, артиллеристов. Им коптеры для корректировки огня нужны позарез.

Ученики подбираются разные. Чем солдат моложе, тем ему проще и быстрее все освоить. Хотя коптер - это не орбитальный корабль, базовый уровень любой сможет изучить. Проблема в другом: еще не все воспринимают коптеры всерьез. По меркам дорогой и здоровой армейской техники китайский дрон из коробочки выглядит игрушкой.

Я эту историю сам не видел, но люди рассказали. Прошел через «школу» один полковник авиации, который всю жизнь пролетал на тяжелых «Илах». Он так и не начал относиться к коптерам серьезно. Хотя казалось бы - сейчас их тысячами на передовой используют обе армии…

Фото: Олег АДАМОВИЧ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ НАДО ВЫБРАТЬ МЕСТО

После теоретической части мы перебрались на полигон практиковаться в управлении. Сначала мне показалось, что мимо ходит сильно загоревший солдат. Потом я увидел еще одного. А когда они построились в колонну, я понял, что тут у наших военных учатся артиллерийской стрельбе коллеги из какой-то африканской страны…

- Вот этот «мавик» стоит полмиллиона, постарайся его не разбить, - сказал наставник, протягивая пульт от белого коптера, стоящего у моих ног. Колени дрогнули.

- Это вы со всеми так начинаете?

- Некоторые робеют, узнав цену, но как иначе-то?

Первым делом оператору коптера надо выбрать правильное место. Нужно, чтобы пульт и сам дрон по возможности ничего не загораживало. Тогда сигнал самый четкий.

- Но дрон и не должен подниматься слишком высоко, - заметил Любимов. - Чем выше, тем легче попасть под вражескую РЭБ (которой тоже нужна прямая видимость). Если на гражданке для улучшения сигнала «мавик» поднимают, то на фронте его, наоборот, лучше опустить. Многие этого не понимают и быстро теряют свой коптер.

На ровном полигоне, где изредка бахают минометы, упражняться нетрудно. Я без особого труда поднял «мавик» и увел его на полкилометра в сторону. Управление, как у игровой приставки. Один рычажок отвечает за высоту, второй - за скорость и направление полета. Колесико под указательным пальцем поднимает и опускает камеру.

Вообще дрону все равно, в какую сторону двигаться, но для удобства самого оператора лучше лететь камерой вперед. Банально проще ориентироваться в пространстве. Изображение с камеры выводится на экран пульта.

Понятно, что опытные дроноводы могут летать по-всякому. Но начинать проще так - куда смотришь, туда и летишь. Только я свыкся с этой мыслью, как задача усложнилась.

- Теперь сделай круг над целью так, чтобы она все время оставалась в центре экрана, - скомандовал волонтер.

Непросто! Надо одной рукой отклонять «мавик» вправо, а другой поворачивать его вокруг своей оси. А еще нельзя забывать о том, что вокруг. Пока я кружился над какой-то закрытой чехлом пушкой, дрон чуть не врезался в дом на полигоне. Хорошо, наставник про него помнил - он вовремя скомандовал остановиться и подняться выше.

Такие тонкие навыки управления нужны при отключении GPS. Дрон уже не держится автоматически на месте, а начинает болтаться из стороны в сторону из-за ветра.

- Всегда надо помнить о проводах! О стену или землю разбить коптер непросто - у него на корпусе есть мини-камеры, которые страхуют и не дают столкнуться с большим объектом. Но от проводов и тонких веток они не защищают. Прозевал - и коптер за 500 тысяч просто разобьется. А нового еще может и не быть! - объяснил наставник.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

КАМИКАДЗЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дальше меня начали учить летать на маленьком коптере Avata. Тут уже нет пульта с экраном. На глаза надеваются большие очки, и картинка идет от первого лица. Как будто сам летаешь. Пульт помещается в одной руке - надо ее наклонять влево-вправо, чтобы поворачивать, и жать на курок, чтобы разгоняться.

- Только аккуратно. А то, бывает, с непривычки люди блюют. А один раз даже сознание теряли, - предупредил инструктор.

Ощущения и правда непривычные. Вроде ты стоишь на полигоне, а вроде летишь над ним, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Но на ногах я, слава богу, устоял.

- А этот дрон зачем?

- Им удобно идти на таран. На модель побольше привязывается самый легкий килограммовый заряд для гранатомета. Подлетаешь с ним к врагу и подрываешься. Можно взрыватель поставить на срабатывание от удара, можно просто дистанционно. Но это сложнее.

- А вот этот маленький коптер зачем?

- Он дешевле и проще «мавика». Им хорошо выглядывать из-за угла и проверять, есть ли там засада.

- Не проще зеркалом?

- А если за углом сидит пулеметчик? Безопаснее подглядеть через камеру, а не лезть с зеркалом.

БОЛЬШИЕ, НО ТРУДНЫЕ ПТИЧКИ

- Что за дрон в виде самолета лежал в классе? - спрашиваю преподавателя.

- А это то, из-за чего мы еще на полигоне.

Оказалось вот что. Спонсоры покупают за границей для наших бойцов и большие дроны самолетного типа. Каждый стоит уже по 4 - 5 миллионов рублей. Но бывает, что на передовой ими не пользуются, потому что просто не умеют. Управление гораздо сложнее, чем у «мавиков».

- Мы сами сейчас учимся, как на них летать. Потом станем обучать солдат, - рассказал Любимов. - По-хорошему нужен месяц, чтобы освоить управление. Но мы стараемся уложить курс в три недели.

- А зачем такие большие дроны нужны?

- Они летают на высоте более километра и менее уязвимы для противника. Плюс они могут залетать далеко без ориентации по спутникам. Даже если враг полностью забьет канал управления, беспилотник сможет вернуться на место старта.

- С такого гранаты уже не побросаешь...

- Конечно. Он нужен артиллеристам для нахождения целей.

Этот заграничный дрон-самолет по функционалу похож на российские военные беспилотники типа «Орлан» или «Элерон». Только нашим для старта нужна катапульта, а приземляются они на парашюте. Иностранец же взлетает и садится вертикально. У него есть не только крылья, но и винты, как у обычного коптера, для подъема.

- Для старта с катапульты нужна подходящая площадка. Парашюты не всегда раскрываются. А для взлета по принципу квадрокоптера вообще ничего не нужно. Хотя и страдает аэродинамика, - заметил Любимов.

КСТАТИ

Тренировать будут со школы

Вопрос, как дальше продвигать в России беспилотную авиацию, в конце апреля президент задал правительству и экспертам.

- Поддерживаю предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять дронами. Уверен, это ребят займет полезным, интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься, - сказал Владимир Путин.

А глава компании «Геоскан» Алексей Семенов удивил на этом совещании рассказом, что в России, оказывается, делают массу дронов.

- Мы уже произвели 15 тысяч беспилотников. Поставляем продукцию в 25 стран мира, - рассказал он.

Я потом спросил Александра Любимова, почему же для СВО волонтеры покупают иностранные «мавики», когда у нас своих, оказывается, полно.

- Импортные дешевле. И, как ни странно, их проще купить, - объяснил эксперт.

Есть еще над чем бизнесу и государству подумать и поработать.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

4 дня в школе пилотов коптеров идут быстро. Но даже после них я не уверен, что не потерял бы дрон в первом же полете.

Наставники успокаивают: надо свыкнуться с мыслью, что на передовой беспилотники - пусть самые дорогие - превращаются в расходный материал. Даже если все сделаешь правильно, противник может до него добраться.

Проблема в том, что все эти импортные «мавики» изначально не делаются для армии. Потому и приходится с ними столько возиться. Срочно нужны свои. И много. А их либо нет, либо мало, либо стоят дорого.

И я еще раз убедился, что в современном бою нет толка от необученного человека. Абсолютно все требует умений. Но о некоторых даже не догадывались еще лет пять - десять назад. А теперь без них - все равно что ружья песком чистить.

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