Голые Канны-2023 - вульгарные и красивые: Ирина Шейк в белье, декольте Сальмы Хайек и шокировавшая Джулия Фокс

76-й Каннский международный кинофестиваль удивляет огромным количеством голых нарядов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

76-й Каннский международный кинофестиваль удивляет огромным количеством голых нарядов. Собрали самые обсуждаемые откровенные выходы звезд на мероприятия фестиваля. Для Каннского кинофестиваля звезды заранее и тщательно подбирают наряды, а многие делают это так, чтобы удивить публику. И им удалось!

Рассматриваем скандальные выходы звезд со стилистом. Анвар Очилов объясняет kp.ru странный выбор богатых и знаменитых: «Чтобы артистке, модели или певице выглядеть сексуально, не надо обнажаться, искать голые наряды. Этого не нужно делать, так как часто итог печален – пошло, вульгарно, не красиво, а через лет 10 станет стыдно перед детьми. Так стоит делать только если есть задача - эпатировать публику, привлечь внимание. Иногда так одеваются, чтобы поднять самооценку и показать результаты работы над телом или пластики».

Джулия Фокс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

33-летняя Джулия Фокс шокировала самых стойких модных критиков. Если бы под ее прозрачными «целлофанами» была одежда или хотя бы нижнее белье, то можно было бы пофантазировать на тему киношного костюма инопланетян или Пьеро, или сценического костюма Жанны Агузаровой. А так – странный, вульгарный и уже обычный для этой модели и актрисы прикид: она везде ходит голая. Здесь прозрачную клеенку еще и плохо скроили. Ужасная безвкусица! Бывшая подруга рэпера Канье Уэста в Каннах носила исключительно молодых малоизвестных дизайнеров – после чего их странные «изобретения» заметили и стали покупать.

Эль Фаннинг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

25-летняя Эль Фаннинг обнажилась креативно, благодаря серебристому металлизированному платью от Paco Rabanne. Пикантный здесь только верх – зато какой! Глубокое декольте вышло креативным – грудь слегка прикрывают 2 металлических цветка. Необычно! Самый интересный, креативный и приличный из «голых» нарядов фестиваля. Можно носить и на красную дорожку, и на вечеринки, и на дневные праздничные мероприятия, даже на день рождения так можно прийти. Нежно, стильно, удачно – идеальный голый наряд.

Сальма Хайек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

56-летняя Сальма Хайек пришла в платье цвета баклажан от Alexander McQueen. Здесь внимание публики приковало откровенное декольте. Порой даже чересчур откровенное - когда актриса поворачивалась, то грудь из платья «освобождалась» почти полностью. У Хайек до сих пор стоят большие «мячики» - грудные импланты, в то время как большинство звезд заменили их, так как тренды сменились и теперь в моде естественные формы. Но у актрисы все смотрится гармонично – благодаря пышным от природы бедрам. Голый верх здесь одобрит любой стилист – ну не виновата она (актриса), что у нее грудь больше, чем рассчитывал дизайнер. Элегантное полуобнажение.

Ирина Шейк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

37-летняя Ирина Шейк умеет быть разной, и с задачей заставить написать о себе почти все СМИ - справилась. На вечеринку кинофестиваля модель отправилась в комплекте белья от Gucci, которое у нее не получилось прикрыть мини-платьем, потому что оно прозрачное. Так можно прийти на пляжное мероприятие или показ нижнего белья, или тематическую вечеринку с соответствующим дресс-кодом. Заявиться в приличное место так можно только Шейк – других бы «эвакуировали» с мероприятия в таком виде. Дополнила образ модель капроновыми гольфами и оперными перчатками (выше локтя). Модно – и перчатки, и прозрачное платье. Только такие прозрачные платья носят с топами и мини юбками или шортами, а не с трусами.

Ирина Шейк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй голый наряд Шейк – кожаный от бренда Mowalola. Пошлый и скучный. Можно подумать, что чемодан с вещами на этот фестивальный день потерялся, модели нечего было надеть и Ирина схватила то, что было из «голого» в ближайшем магазине. Почему из голого? Кажется, модель приехала эпатировать публику – и справилась с задачей. Фигура – отличная. Но никто и не сомневался, чтобы таким вульгарным образом это доказывать.

Айрис Лоу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

22-летняя Айрис Лоу (дочь актера Джуда Лоу) пришла в откровенном наряде от Saint Laurent. Модно – бельевой стиль одежды. Соглашусь с Ксенией Собчак, которая включила именно этот наряд в подборку самых удачных образов Каннского кинофестиваля 2023 года. Юная модель смогла одеться так, что откровенный верх платья не выглядит вульгарно, хотя это заслуга модельера, который придумал наряд. Прозрачные ткани очень актуальны сейчас, но часто из них шьют так, что нужно запретить это носить. Здесь – прекрасное чувство меры. Наверняка и папа одобрил.

Эшли Грэм Фото: социальные сети

35-летнюю Эшли Грэм американский журнал для мужчин «Махim» назвал самой сексуальной женщиной мира 2023 года. Модель стала известной, удачно и умело презентуя нестандартные для моделинга параметры – при росте 175 см она весит 85 кг. На вечеринку в Каннах Эшли Грэм идет в кожаном нижнем белье. Модно – блестящее прозрачное платье-сетка. Но поверх более закрытого бельевого комплекта. Иначе смотрится как фото для мужского журнала.

Наоми Кэмпбелл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

53-летняя Наоми Кэмпбелл отлично выглядит в красном платье от Valentino. Появилась критика платья: «с вырезами здесь перебор». Но – в 2023 году именно многочисленные вырезы на одежде один из трендов. Почти как корсеты.