Военная спецоперация на Украине 24 мая 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 24 мая 2023 года, Министерство обороны России опубликовало кадры с места уничтожения группировки украинских неонацистов, проникших на территорию Белгородской области. Видео демонстрирует уничтоженную военную технику ВСУ, на которую боевики нанесли провокационные лозунги и белые кресты.

Попытка атаковать Белгородскую область не осталась незамеченной и на Западе. В ООН прокомментировали действия киевского режима, однако ограничились дежурными призывами воздержаться от эскалации конфликта и избегать агрессивной риторики в публичных заявлениях.

В то же время в Белом доме заявили, что оставляют за Киевом решения об атаках на территорию Российской Федерации. При этом американские власти по-прежнему настаивают что они, якобы, «не одобряют» удары ВСУ по российскому приграничью и другим регионам.

Также 23 мая уральские артиллеристы из группировки войск России «Юг» нанесли тяжёлое поражение войскам ВСУ, которые пытались перейти в наступление на Донецком направлении. Неонацисты пытались занять позиции в «серой» зоне линии соприкосновения, откуда могли бы затем перейти в атаку.

Президент России Владимир Путин сегодня встречался с главой Республики Сербской Милорадом Додиком. Российский лидер поблагодарил коллегу за его чёткую позицию по невмешательству в украинский конфликт.