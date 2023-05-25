Галкин* и Земфира* теряют миллионы из-за статуса иноагента

Cейчас Земфира живет в Париже, иногда давая концерты в странах Европы. Фото: Persona Stars

Сразу два артиста, покинувшие страну после начала СВО, на минувшей неделе подали иск к Минюсту РФ. Юморист Максим Галкин и певица Земфира обратились в суд с требованием исключить их из реестра иноагентов. Почему звезды, открыто критикующие Россию и спецоперацию, вдруг решили избавиться от этого статуса?

- Они хотят стряхнуть с себя статус иноагента, чтобы выступать здесь, собирать площадки и зарабатывать деньги в нашей стране. А то ведь Госдума готовит законопроект, запрещающий иноагентам зарабатывать в России, - размышляет в своем youtube-шоу «Полный абзац» публицист Михаил Шахназаров.

Туда не ходи, это не веди

Похоже, так и есть. Статус иностранного агента влечет за собой большие ограничения.

- Например, это необходимость предоставлять подробный отчет о деятельности, иностранных источниках, объеме денежных средств и иного имущества, полученных от этих источников, в том числе о банковских счетах, - объяснила «КП» адвокат Майя Шевцова. - Если говорить об ограничениях, то, скорее всего, именно такие запреты больше всего усложнили положение артистов. Иностранный агент не вправе быть организатором публичного мероприятия, осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних. Кроме того, на лиц с таким статусом распространяются ограничения и запреты, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, в том числе в части, касающейся применения упрощенной системы налогообложения. Галкин, основным видом деятельности которого была работа на телевидении (артист вел, например, детскую программу «Лучше всех»), лишился главного источника заработка и получил сложности с налоговым учетом.

«Деньги кончились»

Шоумен и владелец event-агентства Дмитрий Писарев предполагает: дело не только в работе на телевидении. С присвоением статуса иноагента артисты утратили возможность заработков на корпоративах. Галкин частенько вел подобные вечеринки, получая за конферанс в среднем от 8 млн рублей и выше. А Земфира и вовсе была одной из самых высокооплачиваемых певиц в стране с заработком от 16 млн рублей за частный концерт.

- Думаю, они потеряли миллионы, которые зарабатывали не только на корпоративах, но и на официальных концертах, - считает Дмитрий Писарев. - Видимо, деньги закончились, поэтому они хотят избавиться от статуса иноагента, чтобы расширить географию своих концертов. Земфира - певица, поющая в основном на русском языке, понятно, что за рубежом слушателей у нее немного. А в России с нашим всепрощающим народом она может собирать аншлаги. Если сравнивать этих двух артистов, то Земфира в отличие от Галкина нашу страну все-таки грязью не поливала. Поэтому, если вдруг с певицы и правда снимут статус иноагента, она будет востребована.

Шуточки Галкина в адрес России становятся все злее. Фото: СОЦСЕТИ

А вот Максиму Галкину, высмеивающему Россию и россиян на своих заграничных концертах, прощения, по мнению шоумена, не видать.

- На шуточки, которые Галкин выдает из Израиля по поводу нашей страны, народ реагирует очень агрессивно, - объясняет Дмитрий Писарев. - А ведь Галкин все эти годы не вылезал с российского телевидения, мелькал на всех федеральных каналах, зарабатывая баснословные деньги. Максим все, что мог, поимел от своей популярности, а теперь обливает грязью страну, которая сделала его звездой. Я убежден: если даже с Галкина снимут статус иноагента, народ будет отрицательно реагировать на эту персону. Если сейчас организовать концерт Максима в одном из российских городов, не знаю, кто над кем будет смеяться. Думаю, люди будут бойкотировать его выступления. У Галкина есть только один выход - покаяние. Если он одумается и попросит прощения за свои слова, то это уже другой вопрос. Но пока Галкин не думает менять свои взгляды.

*Признаны в РФ иностранными агентами.

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