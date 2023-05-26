Билет Шатунова продают за 90 тысяч, а ложку Бузовой - за 999 рублей: как поклонники зарабатывают на вещах знаменитостей

Продавец уверяет, что посадочный талон Шатунова достался ему от сестры-стюардессы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге на продажу неожиданно выставили посадочный талон Юрия Шатунова на самолет. Начальная цена - 90 тысяч рублей. Певца не стало в июне прошлого года, поэтому его вещи дорожают на глазах. Но на интернет-барахолках и не такое найдешь! Звездные вещички там разлетаются как горячие пирожки. Тут и автографы, и даже жестяные банки, из которых пили артисты... «Комсомолка» выяснила, как туда попадают личные вещи известных людей, а также кто и зачем их покупает.

Торг уместен

«Вещи знаменитостей, автографы» - так называется рубрика на одном из сервисов онлайн-объявлений. В ней спокойно себе продается и посадочный талон Юрия Шатунова. Только цена уже взмыла до 100 тысяч рублей. Звоню и сразу спрашиваю: «Торг уместен?»

- Билет не мой, я сестре помогаю продать. В первые дни, как выставил, звонили, хотели за 70 тысяч купить, но она отказалась. А вы за сколько хотите? - интересуется продавец.

- Может, хотя бы до 50 тысяч скинете?

- Она не согласится. Сестра сейчас в тяжелом положении, у нее ребенок заболел, нужны деньги на операцию, - вздыхает мужчина.

Фото: © Авито

При этом он уверяет, что билет подлинный. Мол, сестра работает стюардессой, на ее самолете и летел Шатунов. К слову, билет выписан на рейс Москва - Казань 16 января 2022 года. Уже на следующий день в Казани состоялся концерт певца - один из последних. Так что вещь и правда может быть подлинной. Продавец говорит, что у сестры есть еще и посадочный талон Сергея Жукова из «Руки Вверх!», но продавать раритет она пока не спешит. Что касается нашей попытки торга, то через пару минут после разговора корреспонденту пришло сообщение: «Сестра готова скинуть цену до 70 тысяч рублей».

Словом, законы на этой интернет-барахолке такие же, как и на обычной. А раз правила те же, значит, и мошенники есть. Рядом с объявлением о билете Шатунова красуется что-то более странное: «Ложка, которой ела Бузова в ресторане».

Фото: © Авито

На фото обычная ложка. Цена - 999 рублей. Звоню с трогательным рассказом о подарке для подруги, фанатеющей по Ольге Бузовой. На том конце провода - пауза.

- Девушка, извините, это просто шутка была, - смеется продавец.

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Банка, из которой пил Киркоров

Во многих объявлениях и не стараются скрыть, что прикалываются. Самыми нелепыми выглядят те, где пытаются продать «деньги звезды». «Этими ста рублями пользовался сам Николай Басков!», «Эту тысячу в руках держала Ольга Бузова!» - гласят предложения.

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Так волшебное прикосновение Бузовой из скромной тысячи рублей делает 1499 рублей. Именно за такую цену и продают купюру. Правда, ни по одному из этих денежных предложений «Комсомолке» до продавца дозвониться не удалось. Но не только покупателей на этом селебрити-рынке пытаются надуть, не везет и самим продавцам. На это пожаловался молодой человек, пытающийся сбыть пустую банку энергетика, из которой якобы пил Филипп Киркоров. Цена - 1000 рублей.

Банка, из который якобы пил Киркоров. Фото: © Авито

«Отдам в хорошие руки», - подписано в конце объявления, хоть речь и не о котенке.

- Я как-то гулял в Москве, и тут из заведения выходят несколько людей, в том числе Киркоров, его охранники, еще кто-то. Сам Киркоров идет, пьет энергетик, допивает и выкидывает банку в мусорку. Я как сумасшедший побежал за ней. Забрал и вот храню уже месяца два-три, решил продать, - поделился с «Комсомолкой» продавец необычной находки.

- Желающих много?

- Да больше развести хотят! Просят, чтобы я им отправил сначала, а они потом деньги заплатят. Некоторые просто не верят, что Киркоров из нее пил, - грустно отвечает юноша.

А вот еще один интересный лот - «раритетное фото Ольги Бузовой». Цена - 500 рублей. Только есть загвоздка: дива уж очень любит выкладывать собственные фото в интернет. На ее страницах в соцсетях таких «раритетных» фото по десять на дню. В чем же уникальность этого?

- У меня в свое время было много знакомых фотографов, журналистов, которые передали мне свои архивы. Это фото еще со времен участия Ольги в «Доме-2», потому что она на нем с Романом Гриценко. Они вместе приезжали в Петербург, и возле Эрмитажа их сфотографировали, - рассказывает милая девушка-продавец.

- Если ваши друзья журналисты, как фотография может быть уникальной? Ее же, наверное, где-то публиковали?

- Пленки больше нет, на которую снимали, а распечатанная фотография только эта осталась, - сбивчиво объясняет девушка.

Автограф Пересильд стоит больше, чем Пугачевой

Подобных необычных экспонатов на вещевом звездном рынке не так уж много. Зато автографов тьма. Кажется, что можно раздобыть чей угодно. Так, видим объявление «Автографы звезд, знаменитостей. Российские актрисы». Цена от 500 рублей за штуку. Внизу список из нескольких десятков фамилий - от Лии Ахеджаковой до Екатерины Варнавы.

- Цена на актрис из вашего списка (мы запрашивали автографы Оксаны Акиньшиной, Лии Ахеджаковой, Екатерины Варнавы и Юлии Пересильд. - Ред.) - каждая по 3000 рублей, - огорошил продавец.

- А кто-нибудь подешевле есть?

- Есть много кто по 500 рублей. К примеру, Анна Якунина, Олеся Железняк, Эвелина Бледанс...

- По какому принципу цены формируются? Исходя из «звездности»?

- Не только. Много факторов. Например, вышел новый фильм или сериал, тогда многие хотят автограф кого-то из состава. Или, допустим, умер человек. Цена на автограф, конечно, вырастет.

Так между Акиньшиной, в последнее время часто сверкающей на экранах, и менее известной актрисой Олесей Железняк образовался «зазор» в 2,5 тысячи рублей. Отследить закономерность, о которой говорил продавец, несложно. Сейчас интернет-барахолку заполонили автографы музыкантов «Короля и Шута», сериал про которых вышел не так давно. Цены сразу поднялись: роспись Михаила Горшенева на билете с концерта 2003 года продают за 35 тысяч рублей. На этом фоне 3000 за Варнаву кажутся копейками.

Для сравнения: цены на автограф Аллы Пугачевой начинаются от 3,5 тысячи рублей, Григория Лепса - от 1,5 тысячи рублей, Виктора Цоя - от 4,5 тысячи рублей, Валерия Леонтьева - от 1 тысячи рублей. Очевидно, выкупая и перепродавая подобные вещи, можно неплохо подзаработать, но кому они нужны?

- Интересуются в основном фанаты или коллекционеры. Кто-то покупает на подарок, кто-то себе. Тут важно, что это похоже на инвестицию: когда артист вновь выпустит что-то очень популярное или, к несчастью, умрет, цена тут же взлетит. Можно будет заработать, - объясняет один из продавцов.

Почти под каждым подобным объявлением так и написано: «Через пару лет продадите в два раза дороже». Похоже, рассчитан весь этот рынок не на фанатов, жаждущих похвастаться перед друзьями, а на тех, кто желает пополнить кошелек.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Важно доказать подлинность»

Продавец уверяет, что посадочный талон Шатунова достался ему от сестры-стюардессы.

- У коллекционеров автографы востребованы. Есть среди них очень дорогие. К примеру, подписи космонавтов. Самая дорогая - Юрия Гагарина, хоть он и был плодовитым на автографы, но это не уменьшило их стоимости. Цена - от 15 тысяч рублей, - рассказывает президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов. - Первый критерий, из которого формируется стоимость, это то, на чем расписался человек. К примеру, в случае с Гагариным обычная фотография может стоить и 10 тысяч, а если автограф сделан на вещи, связанной с космосом, стоимость может доходить до 25 тысяч рублей.

Второй критерий - возраст автографа. Чем он старше, тем дороже. Если брать, к примеру, политиков, то дорого стоят автографы Ленина, Сталина и Дзержинского. Гоняются коллекционеры и за подписями зарубежных представителей власти. Росписи современных политиков такой ценности не имеют, но, возможно, поднимутся позже.

Влияет на цену и смерть расписавшегося человека. Тут как с живописью. Художник умер - картины начинают дорожать. Человека нет - больше он их не создаст, значит, в мире их ограниченное количество.

Важна и история вещи знаменитого человека, позволяющая доказать ее подлинность. У меня была ваза, подаренная одному из космонавтов. Мне приходилось бы при продаже доказывать, что она действительно его, но у меня была еще и фотография, где он сидит со своей семьей, а рядом на полке эта ваза... Поэтому и к автографу лучше прилагать фотографию, где человек расписывается. Существует большой рынок фальшивок, подпись того же Гагарина подделывают очень часто. Без специалиста или фото подлинность не определить.

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