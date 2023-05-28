Среди ценителей кошек немало творческих натур. Фото: Shutterstock

Счастлив тот, у кого есть собака. Собака - это единственное существо, которое способно узнать вас в лицо 10 января.

Счастлив тот, у кого дома есть котик. Потому что он внушает надежду: можно быть толстым, ленивым, не любить душ и все равно выглядеть красавчиком!

Да и вообще счастлив тот, у кого есть дома питомец. Любой - милый кролик, суетливый хомячок... Да хоть бы даже скунс или удав! Только представьте, какой фурор произведет объявление в подъезде: «Внимание! Из квартиры № 35 через канализацию сбежал удав. Просьба пользоваться унитазом с осторожностью»...

А психологи уверяют: выбор домашнего животного может рассказать о вашем характере. Я, конечно, в это не верю, но на всякий случай не показываю психологам свою баночку с тараканами...

Черепаха

Черепах обычно выбирают люди, занятые карьерой. Фото: Shutterstock

Черепах обычно выбирают люди, занятые карьерой. Да и то, если дети допекут: «Ну мама, ну купи, ну хоть кого-нибудь!» В то же время наверняка вы креативны и способны на неожиданные идеи. Например, если приклеить к панцирю черепашки внизу полоску войлока, она вполне способна заменить робот-пылесос.

Кошка

Владельцы кошек обожают комфорт и домашний уют. Любят новую информацию, слухи и сплетни, но не очень охотно рассказывают о себе. Среди ценителей кошек немало творческих натур - художников, писателей, дизайнеров, музыкантов... Удивительная деталь: то, чего вы не простили бы человеку, вы прощаете котику. Потому что кошка, как мог бы сказать Ленин, ум, шерсть и совесть нашей эпохи.

Попугай

Любители попугаев обожают общение и любят быть в центре внимания. Фото: Shutterstock

Считается, что любители попугаев обожают общение и любят быть в центре внимания. Имеют хорошее чувство юмора, терпеливы, позитивны и артистичны. А еще сохраняют удивительную бодрость, ведь ничто так не бодрит, как чашечка кофе или попугай, который научился, тварь, подражать звуку будильника.

Енот

Любители енотов часто гонятся за свежими впечатлениями, обожают путешествия, охотно меняют города и страны. Фото: Shutterstock

Из вас получился бы отличный шпион! Вы способны решать самые неожиданные задачи и при этом отлично умеете скрывать свои чувства. Любители енотов часто гонятся за свежими впечатлениями, обожают путешествия, охотно меняют города и страны. Словом, мужики вполне могут оправдываться: «Это я не от алиментов бегаю - я просто енотов люблю!»

Змея

Kюбители опасной экзотической живности многое делают напоказ. Фото: Shutterstock

Психологи говорят: любители опасной экзотической живности (а это не только змеи, но и крокодилы или, например, ядовитые пауки) многое делают напоказ. Они ценят оригинальность и следят за тем, какое впечатление производят на окружающих. Впрочем, некоторые всерьез увлекаются и узнают о своих питомцах немало интересного. Ну, например, что мультфильм про удава и 38 попугаев поначалу планировался как триллер и должен был называться: «38 попугаев, один кролик и случайно заглянувший в клетку сторож зоопарка».

Собака

Владельцы собак общительны и не любят долгого уединения. Фото: Shutterstock

Любители собак обычно дисциплинированны и ответственны. Остальные просто не способны гулять с псом в любую погоду, мыть грязнуле лапы и выискивать в шерсти клещей. А еще владельцы собак общительны и не любят долгого уединения. Зато обожают природу, походы, путешествия и новые знакомства. К слову, их редко впечатляют шпагаты Волочковой - ведь их пес делает такое у каждого столба!