Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Бичаев сорвал наступление врага

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Храни в памяти имена великих людей и в своих походах и действиях с благоразумием следуй их примеру», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец учил: «Доброе имя должно быть у каждого честного человека, лично я видел это доброе имя в славе своего Отечества. Мои успехи имели исключительной целью его благоденствие».

СОРВАЛ НАСТУПЛЕНИЕ ВРАГА

Старший лейтенант Александр Бичаев

Старший лейтенант Александр Бичаев Фото: Минобороны РФ

«Противник численностью более полутысячи человек предпринял попытку наступления с целью прорыва линии обороны российских войск. В это время зенитный ракетный взвод Александра Бичаева выдвинулся навстречу войскам противника и нанес внезапный прицельный удар. Им командир взвода сковал дальнейшее продвижение националистов и отрезал им путь для ввода вражеских резервов. Позднее, в ходе выполнения специального задания взвод Александра Бичаева попал в огневую засаду превосходящих сил противника. Чтобы спасти личный состав, Александр, несмотря на полученное тяжелое ранение, остался на позиции и до последнего продолжал огнем прикрывать выход группы из окружения. Смелые и решительные действия Александра Бичаева сорвали наступление противника, нанеся ему значительные потери в живой силе и технике, а также сохранили жизни вверенного ему личного состава. За героизм, мужество и отвагу старший лейтенант Александр Бичаев представлен к присвоению звания Героя Российской Федерации посмертно».