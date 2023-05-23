Александр Балуев требует, чтобы семья жила по его правилам

Сцена из спектакля "Мещане". Фото: sovremennik.ru

Самой успешной постановкой этой пьесы до сих пор считается спектакль Товстоногова в БДТ 1966 года. После него долгие годы ни один здравомыслящий режиссер не осмеливался браться за «Мещан». Но со временем все-таки появились смелые.

В «Современнике» режиссер Павел Сафонов поставил драматическую фантазию на тему «Мещан». Кстати, «мистические драмы» и «фантазии по мотивам» того или иного классика что ни день выходят в московских театрах. Как будто бы режиссеры сговорились в мае выплеснуть всю свою творческую энергию на головы зрителей.

В «Мещанах» исследуется очень понятная, почти библейская история конфликта поколений. Когда старое не может ужиться с новым. «Мы пытаемся в «Мещанах» довести до крайности противоречия, когда распадающаяся связь времён заставляет людей, как героев Шекспира, подниматься на уровень высокой трагедии», - говорит режиссер Павел Сафонов. Шекспир упомянут тут неслучайно. В пьесе Горького персонажи говорят о репетициях в любительском театре. В спектакле прямо внутри действия они как фарс разыгрывают сцены из шекспировского «Короля Лира». Ироничный режиссер выбрал именно эту трагедию иллюстрацией конфликта отцов и детей. Те же семейные страсти, непонимание, обиды, что волновали людей и 100, и 1000 лет назад, волнуют нас и сегодня. Природа человеческая не меняется.

Зрители осыпали актера цветами на поклоне. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В роли главы семьи Бессеменовых – артист Александр Балуев. С бессильным раздражением смотрит он на выросших и непонятных ему детей. Дочь Татьяна засиделась в девицах, сына Петра выгнали из института из-за «политики». Что они за люди? Непонятные, хоть и родная кровь. Чего хотят от жизни? Жить по своим правилам? А у отца нет других правил, кроме его собственных. Мать (эту роль в разных составах играют Татьяна Корецкая и Марина Хазова) огораживает детей от претензий родителя, неловко пытается сгладить углы и домашние конфликты. Чем еще больше гневит мужа: «дура, ты старая». Он еще настойчивее охраняет свои порядки и правила. И вот мечется в родительском доме как звереныш в клетке дочь Татьяна (Виктория Романенко/Светлана Иванова). Пытается отравиться: только кажется, что от несчастной любви к Нилу, воспитаннику отца. На самом же деле из-за невозможности выпорхнуть из клетки отчего дома. Она хочет жить своей жизнью, да ей не позволяют. Узнаваемая для многих картина. Как элемент сценографии на сцене стоит рояль, конечно же, расстроенный.

Ничто так не актуализирует классику, как честно сыгранные понятные истории. Помимо этого, в новом спектакле «Современника» артисты создают яркие образы. Разбитная жиличка Елена Николаевна (Марина Лебедева) манит вечного студента Петра Бессеменова (Владислав Прохоров) рассказами о своей жизни с арестантами. Доморощенный философ Тетерев (Олег Феоктистов) охмуряет протестными истинами: «Если просишь хлеба, а тебе человек дает камень, обрушь на него гору». И только твёрдо стоящий на ногах машинист депо Нил (Иван Стебунов/Даниил Попов) - единственный, кто в этом семействе доволен жизнью и потому, имеет право показывать характер. А вот

«кто за жизнью не поспевает, тот становится одиноким». Такова судьба старика Бессеменова, которого мощно играет Александр Балуев. Как он ни старается, его дети обязательно выпорхнут из гнезда, словно пичуги из клеток птицелова Перчихина (Сергей Гирин) и заживут своей жизнью. Финальный аккорд в спектакле дает надежду: в этой семье не все мосты сожжены, непонимание близких (оно не только в семье, но и между родственными народами) пока не фатально. Старик Бессеменов сажает дерево, бережно и упорно сгребая землю к корням. В это время к нему подходят его домочадцы и нежно обнимают его.

Где: «Современник».

«Когда»: 29 мая, 3, 17, 26 июня.

Цена билетов: 800 – 5000 руб.