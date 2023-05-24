И не видно берегов у этих добрых дел

Фото: ФГБУ Центр развития ВХК

Этот день – день матушки-кормилицы Волги – отмечают в России 20 мая по инициативе ЮНЕСКО. Могучая русская река объединяет почти 60 миллионов человек, живущих на ее берегах и на берегах ее притоков. Сходня, левый приток Москвы-реки, впадает в Оку, которая, в свою очередь, как известно, несет свои воды к Волге. Таким образом, экологическое состояние Сходни напрямую влияет на здоровье Волги. Субботник в Химках в рамках акции «Вода России», организованный Минприроды РФ при поддержке местной администрации, стал гармоничной частью празднования Дня Волги, центром которого был грандиозный экофестиваль «Воды России» в Чебоксарах. Кстати, «Вода России» - крупнейший волонтерский экологический проект в стране, которому в этом году исполняется 10 лет. На сегодняшний день экодвижение объединяет больше 8 миллионов человек.

Фото: ФГБУ Центр развития ВХК

Приберем в своем доме!

С самого утра в выходной к пойме Сходни под звуки жизнеутверждающих маршей и трогательных лирических песен о Химках для хорошего настроения (ваша покорная слуга и не подозревала, как их много сочинено; чувствуется, что здесь проживают настоящие патриоты малой родины!) подтягивались активисты и жители окрестных микрорайонов и поселков, чтобы привести речку в порядок. Вместе с тремя сотнями волонтеров засучив рукава работали заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Павел Барышев, Директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Роман Минухин, Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов и глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и другие почетные гости и участники.

«От имени Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Александровича Козлова благодарю Правительство Московской области за внимание к экологическому состоянию малых рек региона, - поприветствовал собравшихся перед началом уборки Павел Барышев. - В День Волги, на берегах которой проживает почти треть населения нашей страны, особенно важно обратить внимание на качество воды в её притоках. Малые реки, такие, как Сходня, словно капилляры, питают огромную Волгу, главную артерию европейской части России. Сегодняшний субботник станет частью масштабных экологических мероприятий в целом ряде регионов. Кстати, экологическое состояние как Волги, так и малых рек, станет одной из главных тем «водной» секции Невского международного экологического конгресса, который состоится уже на следующей неделе".

Фото: ФГБУ Центр развития ВХК

- К тому же Сходня – для многих присутствующих является домом, а в доме должно быть чисто, - заметил замминистра и призвал начать дело сохранения природы с себя, с воспитания детей в духе актуальной экологической повестки. Это значит - приучать их к разумному потреблению и раздельному сбору мусора, а также к достойному цивилизованному поведению во время пребывания в лесах, на сплавах и на пикниках. Как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Рассказал Павел Барышев и об уроках экологии, которые теперь проводятся в школах по договоренности с Минобром на регулярной основе.

Тихон Фирсов от души поблагодарил всех пришедших на мероприятие и, проинформировал о том, что в Подмосковье находится более 4,5 тысяч рек, которым уделяется большое внимание, и о том, что раньше времени выполнена трехлетняя очистная программа «100 прудов». В этом году, по его словам, предстоит освободить от мусора и от ила еще 40 водоемов. За все это время в водоемах было найдено более 150 старых автомобильных покрышек и даже один холодильник! Все это вопрос культуры российских граждан. При этом Подмосковье продолжает наблюдать за поддержанием чистоты в очищенных реках, озерах и прудах. Наконец, Министр поделился тем, как воспитывает троих своих сыновей: «У нас в семье разделяется мусор на органический и неорганический, отдельно собираются использованные лампочки и батарейки. Дети уже приучены к этому».

Фото: ФГБУ Центр развития ВХК

Потому что без воды «и не туды и не сюды»

Река Сходня протяженностью 47 км берет свое начало в подмосковном Алабушево, а в районе Гущино сливается с водами Москва-реки. В наше время, глядя на нее, весьма сложно представить, что когда-то эта древняя река была многоводной, судоходной и отличалась быстрым течением. Название «Сходня» имеет славянское происхождение – от старого «Всходье» - так именовали реку раньше, так как по ней поднимались вверх по течению, то есть «восходили». Это был кратчайший путь из Московского княжества во Владимиро-Суздальское. Река входила в систему великого водного пути «из варяг в греки». Интересно, что до сих пор ее берега питают редкого вида растения, занесенные в Красную книгу, а воды – рыбу. В ближайших лесах водится множество диких зверей и птиц. Не будет преувеличением сказать, что вся флора и фауна «завязаны» на реке. Поэтому вряд ли стоит объяснять, зачем нам нужны чистые берега.

Есть и еще как минимум одна причина побороться за самочувствие современной Сходни и близлежащих к ней территорий. Дело в том, что в микрорайоне Подрезково давно струится святой источник Казанской иконы Божией Матери. Местные, сколько себя помнят, столько ходят сюда с баклажками за водой. Другую воду и не пьют. Этой же водицей и жилье освящают – на здоровье и для прироста благосостояния. Популярность источника особенно выросла после того, как его обустроили в 2012 году. Здесь появился удобный спуск, фонари. И народная тропа не зарастает. Да и мелкие птахи слетаются сюда утолить жажду и подкормиться – люди постарались для них соорудить и развесить по всему пути к источнику многочисленные кормушки. Грешно было бы загрязнить такой родник.

Фото: ФГБУ Центр развития ВХК

За несколько часов работы собрали четыре контейнера мусора. В том числе выловили огромную тракторную покрышку! Примерно половина отходов уйдет на переработку и приобретет вторую жизнь.

Участников акции побаловали специальной развлекательной программой, накормили вкуснешей гречневой кашей из полевой кухни, волонтеров-ударников из числа местных жителей наградили дипломами от лица Минприроды России и подарками с символикой акции «Вода России». День удался.