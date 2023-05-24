Самый острый вопрос — взаимодействие с родителями: что еще беспокоит учителей?

Фото: Пресс служба инфофорума

Крупнейшая российская образовательная платформа «Инфоурок» представила данные масштабного социологического исследования среди педагогов в рамках IV международного практического Инфофорума, посвященному Году педагога и наставника. В опросе приняло участие более 20 тысяч профессионалов, обеспечив географический охват каждого федерального округа страны.

Исследование позволило выявить отношение учителей к актуальным образовательным трендам и обозначить ключевые вызовы российского образования, которые были выдвинуты к обсуждению 22 апреля в рамках форума: «2023 год педагога и наставника» — вызовы и решения.

Всего к «Инфофоруму» присоединилось более 20 000 участников, в числе которых заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург, старший научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО Марина Захарова, Почетный работник общего образования РФ Алексей Воронцов, Руководитель Национального союза педагогов Наталья Шадрина, кандидат педагогических наук Роман Дощинский.

Также более 34% педагогов отметило сложность адаптации к любым нововведениям в целом. Свыше 35% педагогов указали на свое стремление развивать цифровые навыки, при этом 11% подчеркнули, что именно необходимость обладания цифровыми навыками — главный вызов для образовательной среды.

По мнению 36% опрошенных наиболее острый вопрос — выстраивание взаимодействия с родителями. Более 25% указали поиск баланса между бюрократией и преподаванием, часть из них при этом отметили ощутимые улучшения для себя со стороны госполитики в сфере образования.

Участники форума выработали практические рекомендации, как улучшать медиакомпетенции учителей, обсудили процесс цифровизации образовательного процесса, развитие навыков функциональной грамотности и возможностей онлайн-подработки для учителей, детально разобрали сложности применения обновленных государственных стандартов на практике, ответили на главные вопросы преемственности дошкольного и начального общего образования. Все материалы по итогам Форума доступны на образовательной платформе.

«Массив полученных данных и экспертный анализ позволит усилить меры по поддержке педагогического сообщества и развитию педагогических программ подготовки в тех областях, с которыми педагогом трудно справляться на текущий момент», — говорит педагог и основатель образовательной платформы «Инфоурок» Игорь Жаборовский.