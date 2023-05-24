Глава МВД Колокольцев: Украина пытается создавать в России лаборатории по производству наркотиков

Глава ведомства ознакомился с работой Национального центра операций по обеспечению безопасности

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев по приглашению своего саудовского коллеги Абдельазиза бен Сауда бен Наефа Аль Сауда посетил ряд подразделений МВД Королевства Саудовская Аравия.

«Глава ведомства ознакомился с работой Национального центра операций по обеспечению безопасности, который отслеживает ситуацию в данной сфере во всех регионах Королевства, а также координирует действия профильных служб и компетентных государственных органов при возникновении чрезвычайных ситуаций, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Владимиру Колокольцеву были продемонстрированы возможности миграционной службы и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, выполняющее функции по противодействию незаконному трафику запрещенных веществ и надзору за наркозависимыми лицами.

- Украина организует в России лаборатории по производству синтетических наркотиков, - поделился с коллегами Колокольцев.

Министр также побывал в специализированном военном учебном заведении полиции – Академии МВД имени короля Фахда, где сотрудники полиции проходят повышение квалификации.