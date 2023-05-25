Завершился первый этап первого Чемпионата России по спортивным ставкам

Сделать ставку – это уже не просто азарт, но также и участие: выиграет твоя ставка или нет, российские спортсмены получат твою финансовую поддержку. Фото: Пресс-служба Федерации Хоккея России

Первый в России Чемпионат по спортивным ставкам уже начали называть чем-то вроде «Берлинале» в кинематографе или Comic Con среди фанатов комиксов, ведь спортивные ставки уже перестали быть просто азартным увлечением, а букмекерские компании сегодня являются одним из основных источников финансирования развития спорта в стране.

Во многих странах ставка на любимую команду – это как традиция для болельщика, в России это еще и социальная ответственность, участие в будущем спорта. Организатор чемпионата – букмекерская компания «Лига Ставок» - совместно с благотворительным фондом «Созвездие добра» реализует специальный проект «Лига добра», в рамках которого миллионы рублей направляются на поддержку ветеранов спорта, молодых спортсменов, строятся спортивные объекты, проводятся благотворительные акции и турниры. Также миллиарды рублей направляются на развитие спорта.

И речь не только о целевых отчислениях, которые букмекерские компании направляют спортивным федерациям страны по закону, но и личная инициатива «Лиги Ставок». Только за прошлый год компания вложила в российский спорт более 6 млрд. рублей, что составляет почти треть от общего объема финансирования букмекерами российского спорта в 2022 году.

Ставки на спорт сегодня занимают своё важное место в культуре спорта в России. Сделать ставку – это уже не просто азарт, но также и участие: выиграет твоя ставка или нет, российские спортсмены получат твою поддержку, в том числе и благодаря открытости, ответственности и целеустремленности букмекеров, не менее, чем их клиенты заинтересованных в развитии российского спорта.

«Чемпионат России по ставкам на спорт демонстрирует, что спортивная ставка сегодня – это повод для гордости. Стать призером чемпионата значит любить спорт, болеть за любимые команды, понимать и чувствовать силу спортсменов, уметь анализировать ход игры», - отметил Денис Теплов, директор по продукту БК «Лига Ставок».

Отметим, что «Лиге Ставок» удалось дать своим игрокам уникальное сочетание не только всех возможных эмоций спортивного болельщика, но и настоящего спортсмена. Ведь когда сделал ставку, то и матч смотрится иначе, а когда ставка оказалась выигрышной – радость переполняет. А Чемпионат даёт возможность еще и почувствовать соревновательный азарт, такой же, как его чувствуют профессионалы спорта на стадионе. А в итоге всё как у них – признание, что ты лучший, настоящий победитель в своём деле. Пожалуй, никто из российских букмекеров еще не смог подарить игрокам такое же сочетание азарта и восторга, ощущения настоящей игры и последующего признания.

Чемпионат объединяет людей разного опыта и уровня дохода – здесь новички и игроки с многолетним стажем. У каждого своя лига и свои возможности победить, показать, на сколько ты любишь спорт и готов его поддержать.

«Лига Ставок» создала призовой фонд Чемпионата в 50 млн. рублей, а главным призом Чемпиону России по ставкам станет сумма в размере 5 млн. Уже подведены итоги перового этапа, его лидерами стали Вадим С. (набрал 28 368 баллов), Эдуард К. (19 107,45 балла) и Гарри Т. (9 591,7 балла). Второй тур начнётся 29 мая.