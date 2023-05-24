Изоляция России провалилась: еще одни ворота в Азию отворились для нашей страны

В ходе визита Медведева обсуждалась возможность торговли в национальных валютах и доступ российской системы Мир на внутренний вьетнамский рынок Фото: REUTERS

Пока в Японии проходил 49-й саммит Большой Семерки, где лидеры ведущих демократий договаривались и дальше вооружать Украину и убеждали сами себя в мировой изоляции России, Дмитрий Медведев - заместитель председателя Совета безопасности России - прибыл с рабочим визитом во Вьетнам, где встретился со всеми лидерами страны. Подготовка к визиту велась больше года, за это время министры обеих стран не раз посетили друг друга и сумели о многом договориться.

Вьетнам сегодня это стомиллионное, стремительно развивающееся государство, одна из самых быстрорастущих цифровых экономик в регионе с ежегодным темпом роста в 38% и перспективой стать второй крупнейшей цифровой экономикой в Юго-Восточной Азии к 2025 г.

Российско-вьетнамские отношения имеют богатую и длительную историю, которая знала взлеты и падения: от существенной поддержки вооружением и продовольствием, до некоторого забвения и охлаждения. В 1950 году Советский Союз одним из первых установил дипломатические отношения с Вьетнамом и помог выиграть ему две войны: сначала с французами, а потом — с американцами. После этого он помогал восстанавливать страну и создавать экономику: строил заводы, шахты, мосты, больницы. В советских вузах учились десятки тысяч вьетнамских студентов. В Перестройку все застопорилось и отношения с Вьетнамом, как и вообще любая позитивная международная деятельность, были сведены к минимуму. И только после поездки президента России Владимира Путина в Ханой в 2001 году сотрудничество вернулось на уровень стратегического, а в 2012 году — всеобъемлющего стратегического партнерства. Столь высокий уровень отношений Вьетнам поддерживает только с 4 странами (Китай, Индия, Южная Корея и РФ) и он не зависит напрямую от торгово-экономических отношений.

К сожалению, торговля между РФ и Вьетнамом и в лучшие годы была не велика, а в пандемию и после введения санкций и вовсе упала на 30%, до малозначительных 4,5 миллиардов долларов. И это возмутительное упущение, которое договорились исправить в ходе рабочего визита Дмитрия Медведева, экономическое сотрудничество на сегодняшний день значительно скромнее имеющегося потенциала.

Вьетнам придерживается нейтральной, миротворческой линии в российско-украинском конфликте, страна-член АСЕАН воздержалась от голосования о резолюции ГА ООН, осуждающей действия, и проголосовала против приостановки членства России в Совете ООН по правам человека. Ханой выступает за возобновление переговоров и подчеркивает необходимость учитывать позицию обеих сторон — и Москвы, и Киева. Также Вьетнам не ввел никаких санкций против России, за что подвергается жесткому международному давлению со стороны США.

Как и большинство малых и средних стран Юго-Восточной Азии, Вьетнам балансирует между крупными международными акторами, США, Китаем и Россией, но старается соблюдать собственные интересы и довольно успешно превращается в новую точку геополитического ростах в регионе, включая постепенное перемещение на его территорию заводов наиболее известных мировых брендов. Для России стратегически важно сохранить Вьетнам как еще одни ворота в Азию, нарастить сотрудничество в ключевых областях и товарооборот между двумя странами.

В ходе визита Медведева обсуждалась возможность торговли в национальных валютах и доступ российской системы Мир на внутренний вьетнамский рынок, а также были возобновлены переговоры о строительстве атомной энергостанции, прервавшиеся несколько лет назад. Россия уже возобновила прямое авиационное сообщение с Вьетнамом и расширила поставки продовольствия. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь сообщил что активно готовится к предстоящему визиту Путина.

Изоляция России существует только в воспаленном воображении нескольких западных лидеров, малопопулярных даже в своих странах, их внутренние рейтинги не превышают 30-40%. Весь остальной мир активнейшим образом перестраивается и налаживает новые или возрождает старые дружеские и прагматические связи. Вьетнамцы не забыли советскую руку помощи протянутую в трудный момент и сохранили доброе отношение к России.