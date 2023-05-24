Оголялись, как могли: Серябкина, Седокова и Клава Кока шокировали премию RU.TV дерзкими нарядами

У блогера и жены Джигана Оксаны Самойловой роскошная фигура, которую она с гордостью демонстрирует Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столичном Крокусе по традиции отшумела музыкальная премия RU.TV. Лучшей певицей зрители назвали Анну Асти, а самым популярным певцом - звезду прошлогодней «Маски» Jony.

Самые яркие наряды мы рассмотрели вместе со стилистом, амбассадором бренда «Lucky Group» Ириной Ковалевич Фото: Личный архив

Дресс-код в этом году располагал к нарядам в стиле театра песни Надежды Бабкиной. Организаторы премии попросили знаменитостей выйти на дорожку в русском стиле. Но кто бы кого послушал... Почти все знаменитые красотки оголялись, как могли. Какая-то светская львица вовсе выпорхнула на дорожку в стрингах и рыболовной сетке. Ну и большие звезды тоже не отставали. Самые яркие наряды мы рассмотрели вместе со стилистом, амбассадором бренда «Lucky Group» Ириной Ковалевич.

Светская львица в рыболовной сетке шокировала бомонд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга Серябкина

- Вообще мне нравится, как Ольга подбирает платья и ведет свои соцсети. Она никогда не использует фотошоп и не стесняется показать себя в натуральном виде. Зачем же Ольга надела на премию пиджак, почти полностью оголив грудь? Думаю, тут есть все-таки элемент эпатажа. Да, Ольга красивая девушка, она сохранила прекрасную фигуру, став мамой. Но все же можно было подобрать под этот пиджак какой-нибудь кроп-топ, наряд бы точно не проиграл, - считает Ирина Ковалевич.

Ольга Серябкина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Седокова

- Анна Седокова продолжает традиции группы «ВИА Гра», которая в свое время сделала ее звездой. Наряд выгодно подчеркнул формы артистки. Красавица, дива! Да, платье провокационное, как говорят, «голое», но весьма элегантное. Такие обнаженные платья были созданы в Голливуде ещё в 30-е годы. А потом уже, в 50-е годы дизайнер Жанн Луи создал легендарное «голое» платье для Марлен Дитрих. Это было платье из ткани шифон-суфле с невероятным количеством кристаллов. В комплекте к наряду было создано специальное белье, которое утягивало фигуру актрисы. Такие наряды всегда привлекают внимание, поэтому они частые «гости» на ковровых дорожках, - рассказывает Ковалевич.

Анна Седокова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Севиль

- Скромница Севиль обычно обнажает максимум одно плечико. А тут мы увидели, какая у певицы женственная фигура. И декольте открыто, и ножки оголены. На мой взгляд, несмотря на дерзость наряда, самый красивый образ премии, - считает стилист Ирина Ковалевич.

Севиль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Семенович

-Анна много рассказывает в своих соцсетях о пластике, о диетах, но почему-то, глядя на артистку не подумаешь, что она как-то кардинально изменилась. И уж точно не морит себя голодом…На сей раз артистка закрыла свое фирменное декольте, сделала акцент на ноги. Но я бы посоветовала Ане все-таки длину миди. Например, юбку -карандаш, которая будет визуально оттачивать ее сексапильные формы.

Анна Семенович Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настя Самбурская

- И тут весьма откровенный образ. Боди, кружево. Однако Насте все это очень идет. На фигуре Самбурской даже такие смелые образы выглядят достойно. Настя проводит немало часов в спортзале, чтобы позволить себе такие эротичные наряды. Настоящая звезда!

Настя Самбурская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Асти

- Аня заметно постройнела и выглядит замечательно. Артистка на сей раз демонстрирует поклонникам декольте. Эдакая русская Бейонсе. Что касается образа в целом, то тут нужна была более изящная обувь. Ботинки слишком массивные.

Анна Асти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анастасия Волочкова

- Удивительно, но и тут Волочкова выглядит «белой вороной». Если в своих соцсетях балерина раздевается и демонстрирует шпагаты, то на премии артистка показала только своего нового друга, молодого певца Никиту Китона.

Анастасия Волочкова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серебристое платье балерины вполне приличное, но есть одно замечание к прическе и макияжу. Анастасия любит блонд, но почему-то он не холодный, а желтый. Чтобы артистка выглядела более статусно, нужно найти другого мастера по волосам. И я бы все же отказалась от шиньонов, которые обычно носят пожилые театралки. Анастасия молодая женщина, зачем ей портить волосы такими неестественными элементами. Если хочет длину, то лучше уж сделать щадящее наращивание волос. И еще — брови в стиле «нулевых». Сейчас в тренде натуральность. Лучше сделать натуральную, более нежную форму бровей.

Клава Кока

- Прозрачное платье у Клавы напоминает наряд Анны Седоковой. Но у Клавы платье более провокационное. Впрочем, артистка молода и красива, для нее это вполне органичный образ.

Клава Кока Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Люся Чеботина

- Люся все больше похожа на молодую Бритни Спирс. А прическа в стиле ранней Ирины Аллегровой. Однако это не мешает артистке выглядеть стильно и ярко.

Люся Чеботина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена Север

- Елена одна из самых элегантных певиц на нашей эстраде. Хрупкая, утонченная. Про таких женщин говорят -породистая красота. И даже такие сексуальные лаковые ботфорты смотрятся на артистке, как на настоящей леди, - говорит стилист Ирина Ковалевич.

Елена Север Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оксана Самойлова

-У блогера и жены Джигана Оксаны Самойловой роскошная фигура, которую она с гордостью демонстрирует подписчикам своих соцсетей. И на этой красной дорожке Оксана не позабыла показать свои достоинства — надела укороченный топ и сексапильное мини. Ну, а бриллианты и другие аксессуары видимо, намекают нам, что Джиган такими щедрыми подарками заглаживает перед любимой свои скандальные выходки.