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Звезды24 мая 2023 11:53

Оголялись, как могли: Серябкина, Седокова и Клава Кока шокировали премию RU.TV дерзкими нарядами

KP.RU вместе со стилистом рассмотрела самые провокационные образы премии
Алина ЧЕРНОВА
У блогера и жены Джигана Оксаны Самойловой роскошная фигура, которую она с гордостью демонстрирует

У блогера и жены Джигана Оксаны Самойловой роскошная фигура, которую она с гордостью демонстрирует

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столичном Крокусе по традиции отшумела музыкальная премия RU.TV. Лучшей певицей зрители назвали Анну Асти, а самым популярным певцом - звезду прошлогодней «Маски» Jony.

Самые яркие наряды мы рассмотрели вместе со стилистом, амбассадором бренда «Lucky Group» Ириной Ковалевич

Самые яркие наряды мы рассмотрели вместе со стилистом, амбассадором бренда «Lucky Group» Ириной Ковалевич

Фото: Личный архив

Дресс-код в этом году располагал к нарядам в стиле театра песни Надежды Бабкиной. Организаторы премии попросили знаменитостей выйти на дорожку в русском стиле. Но кто бы кого послушал... Почти все знаменитые красотки оголялись, как могли. Какая-то светская львица вовсе выпорхнула на дорожку в стрингах и рыболовной сетке. Ну и большие звезды тоже не отставали. Самые яркие наряды мы рассмотрели вместе со стилистом, амбассадором бренда «Lucky Group» Ириной Ковалевич.

Светская львица в рыболовной сетке шокировала бомонд

Светская львица в рыболовной сетке шокировала бомонд

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга Серябкина

- Вообще мне нравится, как Ольга подбирает платья и ведет свои соцсети. Она никогда не использует фотошоп и не стесняется показать себя в натуральном виде. Зачем же Ольга надела на премию пиджак, почти полностью оголив грудь? Думаю, тут есть все-таки элемент эпатажа. Да, Ольга красивая девушка, она сохранила прекрасную фигуру, став мамой. Но все же можно было подобрать под этот пиджак какой-нибудь кроп-топ, наряд бы точно не проиграл, - считает Ирина Ковалевич.

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Седокова

- Анна Седокова продолжает традиции группы «ВИА Гра», которая в свое время сделала ее звездой. Наряд выгодно подчеркнул формы артистки. Красавица, дива! Да, платье провокационное, как говорят, «голое», но весьма элегантное. Такие обнаженные платья были созданы в Голливуде ещё в 30-е годы. А потом уже, в 50-е годы дизайнер Жанн Луи создал легендарное «голое» платье для Марлен Дитрих. Это было платье из ткани шифон-суфле с невероятным количеством кристаллов. В комплекте к наряду было создано специальное белье, которое утягивало фигуру актрисы. Такие наряды всегда привлекают внимание, поэтому они частые «гости» на ковровых дорожках, - рассказывает Ковалевич.

Анна Седокова

Анна Седокова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Севиль

- Скромница Севиль обычно обнажает максимум одно плечико. А тут мы увидели, какая у певицы женственная фигура. И декольте открыто, и ножки оголены. На мой взгляд, несмотря на дерзость наряда, самый красивый образ премии, - считает стилист Ирина Ковалевич.

Севиль

Севиль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Семенович

-Анна много рассказывает в своих соцсетях о пластике, о диетах, но почему-то, глядя на артистку не подумаешь, что она как-то кардинально изменилась. И уж точно не морит себя голодом…На сей раз артистка закрыла свое фирменное декольте, сделала акцент на ноги. Но я бы посоветовала Ане все-таки длину миди. Например, юбку -карандаш, которая будет визуально оттачивать ее сексапильные формы.

Анна Семенович

Анна Семенович

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настя Самбурская

- И тут весьма откровенный образ. Боди, кружево. Однако Насте все это очень идет. На фигуре Самбурской даже такие смелые образы выглядят достойно. Настя проводит немало часов в спортзале, чтобы позволить себе такие эротичные наряды. Настоящая звезда!

Настя Самбурская

Настя Самбурская

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Асти

- Аня заметно постройнела и выглядит замечательно. Артистка на сей раз демонстрирует поклонникам декольте. Эдакая русская Бейонсе. Что касается образа в целом, то тут нужна была более изящная обувь. Ботинки слишком массивные.

Анна Асти

Анна Асти

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анастасия Волочкова

- Удивительно, но и тут Волочкова выглядит «белой вороной». Если в своих соцсетях балерина раздевается и демонстрирует шпагаты, то на премии артистка показала только своего нового друга, молодого певца Никиту Китона.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серебристое платье балерины вполне приличное, но есть одно замечание к прическе и макияжу. Анастасия любит блонд, но почему-то он не холодный, а желтый. Чтобы артистка выглядела более статусно, нужно найти другого мастера по волосам. И я бы все же отказалась от шиньонов, которые обычно носят пожилые театралки. Анастасия молодая женщина, зачем ей портить волосы такими неестественными элементами. Если хочет длину, то лучше уж сделать щадящее наращивание волос. И еще — брови в стиле «нулевых». Сейчас в тренде натуральность. Лучше сделать натуральную, более нежную форму бровей.

Клава Кока

- Прозрачное платье у Клавы напоминает наряд Анны Седоковой. Но у Клавы платье более провокационное. Впрочем, артистка молода и красива, для нее это вполне органичный образ.

Клава Кока

Клава Кока

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Люся Чеботина

- Люся все больше похожа на молодую Бритни Спирс. А прическа в стиле ранней Ирины Аллегровой. Однако это не мешает артистке выглядеть стильно и ярко.

Люся Чеботина

Люся Чеботина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена Север

- Елена одна из самых элегантных певиц на нашей эстраде. Хрупкая, утонченная. Про таких женщин говорят -породистая красота. И даже такие сексуальные лаковые ботфорты смотрятся на артистке, как на настоящей леди, - говорит стилист Ирина Ковалевич.

Елена Север

Елена Север

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оксана Самойлова

-У блогера и жены Джигана Оксаны Самойловой роскошная фигура, которую она с гордостью демонстрирует подписчикам своих соцсетей. И на этой красной дорожке Оксана не позабыла показать свои достоинства — надела укороченный топ и сексапильное мини. Ну, а бриллианты и другие аксессуары видимо, намекают нам, что Джиган такими щедрыми подарками заглаживает перед любимой свои скандальные выходки.

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