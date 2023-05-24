По 13 лет колонии получили украинские боевики, обстрелявшие дом в Мариуполе

Фото: Следственный комитет РФ

«Следствием и судом установлено, что Пилявский и Харченко совместно с другими военнослужащими временно размещались на территории города Мариуполя. 5 марта 2022 года они заступили на боевой пост, расположенный в одной из квартир жилого дома. «Азовцы»* обнаружили в доме напротив мужчину, одетого в гражданскую одежду. Он высказывал в адрес военнослужащих вооруженных формирований Украины недовольство по поводу занятия ими позиций в домах, где проживают мирные жители», — сообщила подробности дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Фото: Следственный комитет РФ

В ответ националисты, достоверно зная, что находившийся в поле их зрения человек не является участником вооруженного конфликта, произвели по нему порядка 20-30 выстрелов из закрепленного оружия. Мужчина выжил благодаря хорошей реакции: успел пригнуться и лечь на пол, тем самым уйдя с линии огня.

Фото: Следственный комитет РФ

Харченко и Пилявский признаны судом виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также покушении на убийство. Приговором каждому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

*Признан террористическим и запрещен в России