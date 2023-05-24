«Победа на поле боя украинцам не светит»: Премьер-министр Венгрии спустил партнеров по НАТО с небес на землю

Орбан заявил, что Украина не победит Россию на поле боя без участия НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В начале мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан огорошил своих западных коллег, заявив, что «ситуация, при которой Россия смирилась бы со своим поражением, возможна только в сказке». Но опять был ими не понят. Наоборот, после этого прозвучало немало жестких призывов лидеров Запада о необходимости «победы над Россией». По истории знаем, есть такие люди, которые «рождены, чтоб сказку сделать былью». Но та сказка, тоже помним, уже быльем поросла.

Своих коллег, которые продолжают бредить сказкой о «победе» над Россией, Орбан опять попытался вернуть к реальности. В интервью агентству Bloomberg венгерский премьер сказал: «Моя позиция такова: исходя из реальной ситуации, из цифр, из положения дел — и, кстати, того обстоятельства, что НАТО отправлять свои войска не готова — совершенно очевидно, что победа на поле боя бедным украинцам не светит». И добавил, что вместо эскалации на поле боя надо добиваться мира и переговоров.

Увы, вряд ли его услышат и сейчас: слишком восторженно пропагандистско-идеологическая и политическая свита Запада играет свое превосходство и явно не готова признать, что «король-то голый». На недавней на конференции по безопасности в Таллине сотни «выдающихся политиков, аналитиков, руководителей, военных и ученых со всего мира» обсуждали ситуацию на Украине, пишет в своей колонке в Sky News Джозеф Сиракуза. И вот какой печальный вывод делает: «Участниками конференции стали закоренелые антироссийские личности (…). Никакого стремления к прекращению огня эти деятели не продемонстрировали».

«Я надеялся, - признается автор, что на конференции в Таллине будет какое-нибудь заседание, посвященное достижению мира и обсуждению того, каким должен быть этот мир… Дипломатии в Таллине не было. Конференция оказалась безжалостно антироссийской. Европейцы считают, что победа Украины очень важна и неизбежна. Но они неправы. Из-за такой позиции у Европы завышенные и далекие от реальности надежды на Украину… Участники конференции только подливали масла в огонь, требуя и призывая к экспансии НАТО в Восточной Европе, с включением в ее состав Молдавии, Грузии и, конечно, Украины.»

Увы, распаляя сами себя, западные эксперты и политики все дальше отходят от реальности. И Бог бы с ними, если бы речь не шла о реальных боях в центре Европы, в которых гибнут тысячи человек. Автор Sky News горько замечает о судьбе Украины: «Когда страна теряет людей в таких количествах из-за проблем, которые можно было решить дипломатическим путем при наличии коллективной воли и дипломатического воображения (их действительно можно было решить еще до начала боевых действий 23 февраля прошлого года), необходимо пройти дополнительный путь».

Пока прагматик Орбан одинок среди политической элиты Европы. И реалист Сиракуза оказался единственным, кто вспомнил о дипломатии, на конференции по безопасности, прошедшей в Эстонии. Пока нельзя сказать, что «процесс пошел». Идею о справедливом и для России завершении украинского кризиса на Западе демонстративно игнорируют. Наоборот, всячески подначивают себя, чтобы убедить всех в своей непобедимости, пусть даже ценой Третьей мировой войны.

«Есть ли выход? - спрашивает Джозеф Сиракуза. - Альтернатива имеется. Историк Джефф Робертс недавно заметил: "Военные действия могут и должны закончиться миром и сделкой о территории, которая гарантирует России безопасность в будущем и защитит мир от ядерной катастрофы».

Неужели политики этого не понимают? Кроме Орбана кто-то еще способен не верить в сказки о «поражении» России? Французский МИД вчера намекнул о неких «гарантиях безопасности» для Украины, но только после «завершения военной операции РФ». Хорошо уже, что не «после победы Украины». Может, это проблеск реализма?

Вот и Ватикан считает, что конфликт можно решить только миром. Китай, Бразилия, ЮАР пытаются донести до Запада ту же мысль. Пока безрезультатно. Там все еще пребывают в чарующей власти антироссийских сказочников. Может, все же прислушаются к Орбану?

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