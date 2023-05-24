Парламент Крыма национализировал квартиру Зеленского и активы украинских олигархов: Что перешло в собственность России

Зеленский остался без шикарной квартиры в Крыму Фото: Анастасия ЖУКОВА

По-настоящему историческим стало сегодняшнее заседание парламента Республики Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал его совершенно недвусмысленно, объявив, что пришла пора национализировать имущество, недвижимость и активы украинских олигархов на полуострове и объект, принадлежащий семье президента Украины Володымыра Зеленского – шикарную квартиру в элитном жилом комплексе Ливадии.

- Сегодня у нас на сессии идет очередная партия имущества под национализацию — крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира Зеленского и прочее имущество всех способствующих террористическому режиму на Украине. Как обещал — в российском Крыму враги России зарабатывать не будут, - объявил глава республики в своем видеообращении.

Надо сказать, что к этому вопросу сегодняшней повестки заседания крымские парламентарии готовились долго и тщательно. Впервые о перспективе национализации квартиры Зеленского было объявлено еще в 2021-м году. При этом, за квартиру, оформленную на имя Елены Зеленской, жены нынешнего главаря киевской хунты, семейная чета президента Украины все это время исправно платила коммунальные платежи, используя знакомых и прочих посредников. Но квартира Зеленского была лишь одним из многочисленных объектов, находившихся в списке. Там хватало и прочих вкусных «пряничков».

Например, винодельческое производство «Алеф-Виналь-Крым», принадлежавшее гражданину Кипра укропатриоту, поддерживающему ВСУ Вадиму Ермолаеву, который входит в 100 богатейших людей Украины. Еще одно предприятие - ЧАО «УКСНАБ» - приносило дивиденды крупнейшему украинскому бизнесмену Игорю Гуменному. И весьма неплохие, поскольку оно производило промышленное холодильное и вентиляционное оборудования в Красноперекопске, продукция которого была востребована не только на самом полуострове. А бенефициаром Ялтинского хладокомбината являлся гражданин США Леон Зельдович.

Засветились там в качестве владельцев и совладельцев и привычные нашему слуху имена и фамилии представителей украинской власти. Торговые площади центра «Скай плаза» в Ялте, как оказалось, приносили доход экс-премьер-министру Украины Арсению Яценюку. А вот бывший министр внутренних дел Арсен Аваков не только через сына торговал бракованными бронежилетами для ВСУ, но и был бенефициаром сельхозпредприятия в Ленинском районе Крыма «Семисотка и компания».

А вот доходы от солнечных батарей, принадлежащих владельцам украинской группы компаний «Солар» братьям Клюевым, уходили на их счета в кипрском офшоре.

Обеднел сегодня депутат Киевского горсовета Игорь Баленко, которому принадлежали торговые сети в Симферополе и Ялте. Стоит ли уточнять, что он тоже является верным бандеровцем. А еще магазины, торговые площадки и арендные площади, детские лагеря и так далее. Отдельной вишенкой на торте - здание «Меджлиса крымско-татарского народа» (признанного в России экстремистской и запрещенной организацией) в Симферополе.

Но вишенкой на этом тортике все же остается квартира Зеленского.

- Конечно, для него это не особо заметная потеря. Он угробил по заданию своих хозяев около 400 тысяч граждан Украины, «наколядовав» при этом себе в карман около четырех миллиардов долларов, - подвел черту под принятым решением глава парламента Крыма Владимир Константинов. - Но мы можем восстановить справедливость — вымести с территории нашего полуострова эту и подобную ей нечисть

А ведь наверняка у всей этой и прочей нечисти хватает активов не только на бывшей территории Украины, но и в регионах «старой России». Было бы неплохо провести такую «чистку от нечисти» по всей России. Давно пора. Тем временем, как рассказал спикер крымского парламента, национализированную квартиру семьи Зеленского в Крыму выставят на аукцион, а вырученные за нее деньги пойдут на помощь российским бойцам.

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