Планы Киева рушатся на корню: Россия наносит упреждающие удары по ВСУ после освобождения Артемовска

После освобождения Артемовска информационная война ужесточается Фото: Александр КОЦ

О том, как изменилась ситуация в зоне спецоперации на Донбассе и в приграничных районах "старой России" после освобождения Артемовска, и почему информационная война ужесточается, мы говорили на "Радио" Комсомольская правда" с подполковником ЛНР в отставке Андреем Марочко.

- Пик тревожности в ситуации на флангах у Артемовска прошел, обстановка стабилизируется? Это слова главы ДНР Дениса Пушилина.

- Нужно учитывать ошибки прошлых операций. Противник коварен и силен. То, что Артемовск имеет для него ключевое значение, мы знаем.

- Будут пытаться отбить?

- Мне поступают сведения, что в Часов Яре они сейчас пытаются сформировать довольно мощные группировки. Туда прибывает и личный состав, и вооружение, и бронетехника.

- По флангам продолжат бить?

- Они попытаются почувствовать где-то слабину нашу на флангах у Артемовска. Попытаются его охватить. Если говорим об участке севернее Артемовска, то удар может быть в районе Соледара.

- А если мы говорим про юго-запад?

- Это район Клещеевки. В этих направлениях может пойти противник. И там все необходимое у противника есть для того, чтобы осуществить действия наступательного характера.

Андрей Марочко. Фото: Александр Русский/ТАСС

- Наша реакция?

- Наше командование прекрасно понимает замысел противника. Упреждающими ударами все планы украинского командования рушатся на корню. Как только скопление украинских боевиков видим, туда сразу прилетает.

- Но Киев постоянно подтягивать резервы?

- На регулярной основе мы начали наносится удары по пунктам временной дислокации, по складам. И это играет ключевую роль для того, чтобы противник не осуществил своих планов.

- От контрнаступа они не отказались, их главный разведчик Буданов рассказал японцам, что это случится совсем скоро.

- Никто не даст им отказаться от этих планов. Киеву придётся отрабатывать все то, что было уже поставлено на Украину. Те, кто поставляет, - они хотят политических дивидендов. Им неважно то, что там умирают тысячи украинских граждан.

- Киев отчитывается мелкими локальными "успехами".

- За последние 3-4 месяца у украинских боевиков не было никаких успехов. Они пытаются забить информполе иными инфоповодами, совершая диверсионные акты, совершая террористические акты.

- Им это не сильно помогает.

- Они опять попадают впросак. Поэтому от них требуют так называемой перемоги (победы). О своем контрнаступе они заявят лишь тогда, когда случится хоть какая-то перемога.

- Информационная поддержка будет превышать все разумные пределы?

- Гибридная война идёт и на информполе. Там баталии не менее горячие, чем в зоне СВО. Вбросы противника идут в колоссальных количествах. Задействованы не только ЦИПсО на Украине. Работают из Пентагона, из Польши.

- Кто это фиксирует?

- Есть уже неопровержимые доказательства. На Украину работает около 50 стран. В том числе, на информационном поле.

- А им не надоело работать на Украину?

- Им надоест работать лишь только тогда, когда они почувствуют, что это им невыгодно. Сейчас же заставляют их это делать, даже в угоду конкретным странам. Но на самом деле все решится ровно тогда, когда невыгодно станет самому главному бенефициару – Соединенным Штатам.

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