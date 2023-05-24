Росгвардия задержала в ЛНР наводчика ВСУ

Сотрудники Росгвардии засекли несанкционированное использование беспилотного летательного аппарата. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время проведения мониторинга воздушного пространства сотрудники Росгвардии засекли несанкционированное использование беспилотного летательного аппарата.

«Сигнал от него исходил с территории одного из стратегически важных объектов Луганской Народной Республики. Оператор определил точку взлета квадрокоптера, по координатам которой выдвинулось подразделение спецназа Росгвардии», - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Группа задержания прибыла на место вовремя: подозреваемый укладывал аппаратуру и заметив бойцов Росгвардии попытался убежать. После безуспешной попытки скрыться он был задержан.

При опросе сильно уставший гражданин сообщил сведения, представляющие оперативный интерес для группировки войск. После этого подозреваемый в пособничестве украинским диверсантам был передан в правоохранительные органы.

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