Западной Европе грозят иски на 11,7 трлн рублей за ущерб Воронежской области

Судом удовлетворены требования об установлении факта геноцида народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны Фото: Shutterstock

Воронежский областной суд рассмотрел заявление прокуратуры Воронежской области (направлено по поручению генпрокурора Игоря Краснова) о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом народов Советского Союза установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона.

«В суде установлено, что оккупированные территории Воронежской области делились на немецкую, венгерскую и итальянскую зоны. Пребывание фашистских оккупационных войск – немцев, венгров и итальянцев – на территории области сопровождалось насилием, истязаниями, убийствами советских военнопленных и мирного населения городов и сел, которые подвергались уничтожению в концлагерях путем обескровливания, смертельных инъекций, расстрелов, сожжения и иными способами», — говорится в материалах суда.

Историки с помощью архивных данных подтвердили, что в результате преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников только с 1942 по 1943 годы погибли более 198 тыс. мирных советских граждан и военнопленных, почти 77 тыс. человек насильственно угнаны с территории области в страны Западной Европы с целью последующего привлечения к принудительному труду. Захватчики грабили, сжигали дома, изымали продовольствие, оставляя людей без пропитания.

По данным СК России, которые собирали материалы для обвинения, гитлеровцы также проводили массовое уничтожение больных людей, которые находились на лечении в больницах. Широкую известность в годы Великой Отечественной войны получили факты расстрела пациентов, в том числе детей, в Песчаном логу под Воронежем и больных на территории психиатрической лечебницы «Орловка».

«Масштаб разрушений был таков, что сами оккупанты предсказывали Воронежу возрождение только через 50 лет после войны. Из 1 млн 340 тыс. квадратных метров жилой площади в областном центре уцелело менее 8 %, городской коммунальный фонд был уничтожен на 92 %. Актуальный размер материального ущерба, причиненного Воронежской области немецко-фашистскими захватчиками, на сегодняшний день составляет свыше 11,7 трлн рублей», — говорится в материалах дела.

Отметим, что заявление было направленно Генпрокуратурой в Воронежский областной суд в целях защиты национальных интересов России, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.

Впоследствии, пострадавшие от оккупации семьи вполне смогут обращаться в суды указанных стран за денежными компенсациями. При этом они смогут ссылаться на решение российского суда.