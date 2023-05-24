Эльвира Набиуллина на встречу со своим коллегой в Иране надела черный платок: как он называется

Председатель российского ЦБ Эльвира Набиуллина вчера посетила Тегеран. Там она встретилась со своим коллегой Мохаммадом Резой Фарзином. Фото: twitter.com

Председатель российского ЦБ Эльвира Набиуллина вчера посетила Тегеран. Там она встретилась со своим коллегой Мохаммадом Резой Фарзином. Переговоры были закрытыми, но глава ЦБ Ирана назвал их продуктивными.

- Мы достигли консенсуса по развитию общих валютных отношений, и на его основе подготовили оперативную дорожную карту, - написал он в… Твиттере.

В российском ЦБ встречу не комментируют. Нет даже дежурного пресс-релиза. Но есть информация, что стороны обсуждали использование национальных валют в международных расчетах, а также использование карт «Мир» на территории Ирана. Соглашение уже достигнуто. Осталось провести лишь технологический этап.

Как написали многие СМИ, глава Центробанка украсила голову хиджабом. Но, судя по фото, это особый вид мусульманского головного убора - шейла. Фото: twitter.com

Кстати, интересный нюанс. Судя по фотографиям, которые появились в телеграм-каналах, на переговоры в Тегеран отправилась целая делегация из женщин Центробанка. При этом Эльвира Набиуллина, ее зам Ольга Скоробогатова и другие покрыли головы платками. Глава ЦБ выбрала черный цвет.

Как написали многие СМИ, глава Центробанка украсила голову хиджабом. Но, судя по фото, это особый вид мусульманского головного убора - шейла. То есть длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи.

Напомним, как и в любой исламской стране, женщины в Иране должны ходить с покрытой головой и в длинной одежде. При этом нравы в Иране не самые строгие среди соседей. Поэтому голову женщины могут покрывать не полностью. Да и иностранцам, особенно высокого уровня, делают поблажки, понимая, что они могут не знать каких-то нюансов.

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