Минобороны России показало видео уничтожения беспилотников в Черном море

Катера украинских диверсантов были «уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля Фото: Кадр видео

На прошедшем брифинге в Минобороны России заявили, что после террористического акта 26 сентября 2022 года на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов. И делалось это не напрасно.

«Сегодня в 05.30 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турецкой Республики», - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что все катера украинских диверсантов были «уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор, а боевой корабль «Иван Хурс» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач».

Кадры уничтожения украинских беспилотников нашим боевым кораблем можно увидеть на сайте «КП».

Генерал-лейтенант также сообщил о других потерях ВСУ уже на суше: на Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении более 60, на Донецком до 150, на Южно-Донецком и Запорожском до 125, на Херсонском до 25.

Кроме 400 наемников киевского режима наши воины за сутки ликвидировали две украинских диверсионно-разведывательные группы, склады боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ, 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны, а также десятки танков, бронемашин, самоходок и пикапов.

Также силами оперативно-тактической и армейской авиации поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ, артиллерией - 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.

Конашенков отметил боевую работу сил противовоздушной обороны, что сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, а еще 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 20 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

429 - самолетов.

235 - вертолетов.

4293 - беспилотных летательных аппарата.

424 - зенитных ракетных комплекса.

9295 - танков и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4893 - орудия полевой артиллерии и минометов.

10433 - единицы специальной военной автомобильной техники.