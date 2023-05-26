Мы в «зоопарке», весь мир – симуляция: Несколько возможных причин, почему нигде во Вселенной нет инопланетян

Во вселенной нет инопланетян, потому что земная цивилизация – самая старая, и все прочие давно прекратили существование, гласит новая гипотеза. Фото: Shutterstock

Во вселенной нет инопланетян, потому что земная цивилизация – самая старая, и все прочие давно прекратили существование, гласит новая гипотеза. Это – не первое объяснение того странного факта, что космос выглядит пугающе пустым. Мы знаем, что зарождение жизни – вообще не редкость, а ее развитие в технологическую цивилизацию не столь уж маловероятно. И мы начинаем думать: видимо, есть ЧТО-ТО, что губит все разумное.

Собрали все объяснения «парадокса молчащей Вселенной».

ЗА ЧТО КАЗНИЛИ БРУНО

Почему нигде нет инопланетян? Впервые этот вопрос задал великий физик Энрико Ферми летом 1950 года. Дело было в кафетерии Лос-Аламосской лаборатории, и с Ферми кофеек потягивали не менее великие Эдвард Теллер, Эмиль Конопински и Герберт Йорк. Вообще-то это был треп, не предназначенный для посторонних ушей. Перед физиками лежал свежий номер The New Yorker, в котором на серьезных щах обсуждалось, кто в Нью-Йорке ворует мусорные баки. Там же была карикатура, как пришельцы на своей планете сооружают из уворованных баков разные высокотехнологичные штуки. «А в самом деле, где все?» - неожиданно спросил Ферми.

Со временем этот разговор оброс легендами, и его передавали по-разному. Были даже люди, которые уверяли, что никакого разговора не было, но специальное расследование восстановило кофейный треп фразу за фразой (опросили даже официантов).

Несмотря на простоту и очевидность вопроса, Ферми был первым (почти), кто поставил его именно так. Ученые еще с античности думали, что во Вселенной жизнь должна быть повсюду, а раз так, ее обнаружение – дело времени. Писатель II века Лукиан Самосатский «послал» экспедицию к Солнцу и Луне, и везде «обнаружил» развитые цивилизации. Джордано Бруно открыто говорил, что все на небе полно жизни, и это не понравилось Ватикану. Раз и там есть разумные существа, то у них какое-то свое христианство? Иными словами, они – еретики, но Создатель не мог населить небо еретиками. Значит, еретик сам Бруно. Тот, однако, настаивал на своей правоте, и неуступчивость стоила ему жизни, как известно.

В XIX веке астрономы были так уверены, что населены и Марс, и Юпитер, и даже Луна, что «находили» признаки разума везде. Астроном Груйтуйзен обнаружил на Луне забавные детали рельефа, и вообразил, что видит город. На Марсе рассмотрели каналы, и практически все были в убеждении, что Марс населен. В советских книжках еще в 1950-е годы рисовали цветущие марсианские долины и хитроумные ирригационные сооружения. Когда Никола Тесла поймал загадочные сигналы, он заявил, что с ним пытаются связаться с Марса.

Конечно, появление феномена НЛО в 1940-е годы только лило воду на эту мельницу, но Ферми уже в 1950 году понимал, что НЛО – это не пришельцы. В 1970-е годы проанализировали наблюдения НЛО с точки зрения психики и обнаружили, что в рассказах о тарелочках «зашиты» глубокие, общие для всего человечества, травматические переживания. НЛО не объяснены до сих пор, но – это не пришельцы, точно.

Тогда куда все делись?

По мысли Циолковского, человек в процессе эволюции покинет физическое тело и станет как бы эфирным. Фото: ТАСС

Версия 1. Мы в зоопарке

Умнейший из когда-либо живших на Земле людей, школьный учитель Константин Циолковский в своих бумагах оставил записку, которую решились опубликовать только в наши дни. В ней он утверждает, что Вселенная в самом деле наполнена миллиардами цивилизаций, которые достигли высочайшего уровня развития. Но нам они не показываются.

Почему? Мы ими и созданы, мы – проект, и создатели предстанут перед нами только тогда, когда мы дозреем. Что значит «дозреем»? По мысли Циолковского, человек в процессе эволюции покинет физическое тело и станет как бы эфирным. Он сможет мгновенно перемещаться куда захочет, ему станут не нужны ни воздух, ни пища, и это напоминает, с одной стороны, ангелов, как они описаны в Библии, с другой – синтез ИИ (искусственного интеллекта) и человеческого тела, как его представляют современные ученые. Именно выход в эфирную стадию и будет означать, что – пора.

Против этого можно возразить только то, что степень маскировки у пришельцев потрясающая. Не оставить вообще никаких следов в космосе? Но тут на помощь приходит другая гипотеза.

Версия 2. Мир – матрица

Хотя о том, что мы видим иллюзию, а не реальность, говорил еще Платон, идея, будто мы живем в симуляции, принадлежит философу Нику Бострому (2003 год). Мысль показалась настолько интересной, что ее активно развивают физики и математики. Если она верна, то вопрос, где все, теряет смысл: мы видим пустую Вселенную лишь потому, что нам ее и показывают. А за зеленой тряпкой чудовищного хромакея стоят себе рептилоиды и потешаются над нами.

Можно ли доказать эту гипотезу? Ученые пытаются с помощью математики найти «разумные» закономерности в мироздании, и – находят их. Вот только это ничего не доказывает. Известно: фундаментальные константы (заряды элементарных частиц, постоянные сил) устроены так, чтобы существовали мы. Это – антропный принцип. Он означает, что или кто-то подогнал Вселенную под нас, или – мы родились такими, потому что такова Вселенная. То и другое равновероятно. Наука не любит идеи, которые невозможно обосновать, и теория Матрицы – из их числа.

Хотя о том, что мы видим иллюзию, а не реальность, говорил еще Платон, идея, будто мы живем в симуляции, принадлежит философу Нику Бострому Фото: кадр из фильма

Версия 3. Параллельные миры

Вольно интерпретируя квантовую механику, ряд ученых полагает, что мир состоит из бесконечного количества вложенных друг в друга Вселенных. Более того, мы постоянно скачем из одной в другую. Интересно, что такие скачки непринужденно описываются простой математикой, которой учат студентов первого курса уже лет 70.

Момент скачка – это момент принятия вами какого-то решения, даже мелкого. Вы решаете сегодня пойти в театр. Это переводит вас в ту Вселенную, в которой вы пошли в театр, а в другой вы в театр не идете. Поскольку вы проходите через сотню таких развилок в день, есть бесконечное количество копий вас, которые принимают другие решения и в итоге проживают другую жизнь.

Теория мультивселенных объясняет то, что пока не могут объяснить более «понятные» теории, например – откуда взялся Большой взрыв, почему элементарные частицы такие, а не другие, и почему квантовая механика такая странная (но работающая на практике) наука. Но эта теория не универсальна, и считать ее доказанной, конечно, нельзя.

Факт, что, согласно такой теории, искать пришельцев надо не на другой звезде, а в другом измерении. По мне, это мало что меняет: если мы постоянно меняем Вселенные, как перчатки, где-то да попались бы инопланетяне.

Версия 4. Все умерли

Самая жуткая, и самая реалистичная версия: что-то останавливает цивилизацию, достигающую определенного уровня развития, и она погибает. В пандемию многие писали, что эволюция производит вирусы, и в них причина, но на самом деле причин более чем достаточно.

Эту версию косвенно доказал Стивен Хокинг. В конце жизни он устроил «вечеринку для путешественников во времени». Он сел в комнате и принялся ждать того, кто постучит в дверь. А на завтра он дал в газету объявление, что, мол, жду у себя дома путешественников во времени. То есть СЕГОДНЯ он ждал тех, кого пригласил ЗАВТРА.

Расчет вот в чем. Путешественники прочтут объявление и спокойно придут во вчера. Но никто не пришел. Из чего Хокинг сделал вывод, что ТАМ, в будущем, никого нет. Или путешествия во времени невозможны (но они возможны). Выходит, человечество вымрет до того, как придумает машину времени.

На данный момент гипотеза великого вымирания, увы, наиболее реалистичная и понятная из всех.

Стивен Хокинг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Версия 5. Уникальность Земли

Хотя, наверное, более «научной» можно считать гипотезу уникальности разумной жизни на Земле или крайней редкости ее зарождения.

Собственно, уже там, в кафетерии Лос-Аламоса, Ферми набросал формулу, которая впоследствии была развита Фрэнком Дрейком и называется уравнением Дрейка. Формула показывает вероятность появления развитой цивилизации (умеренное Солнце, средних размеров планета, атмосфера, вода и так далее), и получается, что условия «как на Земле» - исчезающе редкая редкость. Именно эта концепция фигурировала в науке до 1990-х годов…

… Вот только она нас больше не может устраивать. С тех пор наши аппараты много где летали и много что видели. Мы знаем, что на Марсе был мир, как на Земле, с реками и океанами, что спутники Юпитера и Сатурна могут содержать скрытую жизнь, основанную вовсе не на воде и кислороде, и что частицы жизни, органика – в каждом метеорите и на каждой комете. Формула Дрейка исходила из астрономических знаний 1950-х годов, а ее продолжают перепечатывать.

Версия 6. Правительства скрывают

И вот мы сделали круг, и возвращаемся к идее, что пришельцы давно тут, но – правительства вступают с ними в контакт самостоятельно, а нам ни слова. Эта простая мысль представлена бесконечным количеством теорий заговоров. Самая жесткая – легенда о рептилоидах, расе с Сириуса, которая на самом деле правит землянами, но силой мысли заставляет нас «видеть» их в образе людей. Рептилоиды собираются где-то на берегу Женевского озера, и там, конечно, снимают маски и предстают во всей красе. Время от времени всплывают «бывшие агенты ЦРУ», «секретные документы КГБ СССР» и прочие «свидетельства», которые вроде бы убеждают.

Но именно что «вроде». Копаться в таких теориях весело и интересно. К сожалению, почти всегда на выходе ты получаешь изощренное вранье или подтасовки. «Ты сказал почти»? Конечно, потому что часть историй остается загадочной. Но это, простите за тавтологию, другая история.

Версия 7. Старая Вселенная

Наконец мы добрались до новой гипотезы, которую выдвинул физик Дэвид Гарафало из Университета Кенессо, США. Он проделал большую работу, и установил, что звезды возникали в массовом количестве только в ранней Вселенной, где-то 2,8 миллиарда лет после Большого Взрыва (сейчас Вселенной 11 миллиардов лет). Тогда и был пик великих цивилизаций, которые на сегодня практически все вымерли. Земля – редкое исключение, и, скорее всего, мы одиноки, как последний подберезовик в осеннем лесу.

Конечно, это не так. Хотя бы потому, что те, молодые звезды, были не похожи на наше Солнце. Они были горячими и бурными. Вряд ли под их непостоянными лучами могло благоденствовать живое. А главное, химический состав той Вселенной был беднее нынешнего. Половины таблицы Менделеева просто не было, элементы еще не создались внутри звезд. Из чего тогда лепить цивилизацию?

Но гипотеза интересная.

А ЧТО ДУМАЕМ МЫ?

Правды никто не знает, и мнение любого человека ничем не хуже суждения иного. Если бы спросили моего мнения, что бы ответил я?

Я бы сказал, что мы вообще плохо понимаем, что такое «разум». Нам кажется, что существо должно обладать телом, дышать, есть, передвигаться (желательно на двух ногах) и непременно говорить. В результате мы в упор не видим разума животных (не говорят), не понимаем жизни растений (не двигаются), а примитивный интеллект созданных нами же нейросетей нас же поставил в тупик и напугал.

Разумными могут оказаться целые звезды, галактики и мало ли что еще. Сигналить им с помощью радио – это все равно, что комару насвистывать мне в ухо симфонию Бетховена, надеясь, что я уловлю знакомые звуки. На мой взгляд, квантовая механика четко говорит, что разум, сознание – это фундаментальное свойство материи. Мы это поймем довольно скоро. Развитие квантовых компьютеров идет очень быстро. Именно они сотрут грань между «нашим сознанием» и «сознанием вообще». Тогда нам откроются другие горизонты, и все нынешние рассуждения покажутся смешными.

До контакта с иным разумом – всего ничего, но будет не так, что – опустилась тарелка, и вышли. Так не будет.