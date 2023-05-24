Американское издание разразилось разгромной статьей про власть Зеленского: В США посылают сигналы президенту Украины

Не очень ладится в последнее время у Зеленского с имиджем героического рыцаря Фото: REUTERS

Не очень ладится в последнее время у Зеленского с имиджем героического рыцаря в сверкающих белоснежных латах без единого пятнышка, который в одиночку противостоит варварским ордам, защищая демократию и европейские ценности. Влиятельное американское издание «Politico» вышло со статьей, в которой от этого образа рыцаря без страха и упрека не остается и мельчайшего камешка. И хотя статья называется «Санкции вызывают растущие опасения бизнеса на Украине», речь в ней идет о том, что команда Зеленского и его спецслужбы заняты переделом и захватом успешного украинского бизнеса. В качестве примеров такого давления со стороны государственных служб и ведомств на предприятия бизнеса приводятся компании Smart Holding и Parimatch.

Американские журналисты побеседовали с руководством этих компаний и с рядом руководителей других фирм, причем, последние были откровеннее первых. Наверное, по той причине, что сохранили свою анонимность, а граждане США на Украине – персоны неприкасаемые, на них даже СБУ не осмеливается прыгать.

- Я считаю, что арест активов компании, вынудивший ее закрыть некоторые из своих ключевых операций, нанес значительный ущерб Украине и ее экономике. Они нанесли ущерб репутации страны, являются трагедией для тысяч сотрудников и их семей и совершенно не оправданы с точки зрения государственной безопасности, - поделилась с американцами директор Smart Holding Кирьянова, которой после давления со стороны СБУ и введения санкций со стороны СНБО Украины пришлось уволить более 3 000 человек из числа персонала компании.

- Когда страна и люди больше всего нуждаются в единстве, некоторые из очень влиятельных лиц используют облако боевых действий, чтобы насиловать бизнес, - рассказал Politico руководитель одной корпорации.

- Ни одна предыдущая администрация не накопила столько власти — практически неограниченной власти — и из-за боевых действий она неприкосновенна в глазах международного сообщества и СМИЭ, - поделился другой.

- Выступать публично сложно, потому что я не хочу говорить ничего, что могло бы поставить под угрозу военные действия, но санкции против успешных компаний не должны применяться для устранения конкурентов или наказания кого-то, кто вам не нравится, - осторожничает третий.

По их признаниям, на Украине у представителей властных структур и «новой элиты», появившейся при Зеленском, в ходу вымогательства, грабежи и устранение конкурентов по бизнесу. А также распространена схема, по которой некоторым фирмам из соображений национальной безопасности предъявляют обвинения в совершении преступлений, или СБУ включает их в список подвергнутых санкциям компаний, при этом никаких судебных разбирательств после этого не происходит. Ситуацию просто подвешивают, предоставляя компаниям сделать «правильный» выбор.

Все та же Кирьянова из Smart Holding вспомнила, как за несколько часов до рейда СБУ к ним «обратились с предложением о срочном выкупе ее доли в природном газе от иностранных инвесторов — британских и американских, — которые не имеют опыта работы в энергетическом секторе. Они заявили, что не столкнутся с проблемами, поскольку «смогут решить любые вопросы с офисом президента Украины». Их предложение — выкупить долю за треть от стоимости бизнеса — было отклонено».

Очень симптоматичная статья. «Политико» - это не рядовое издание, у него и источники, и влияние – будь здоров какие. И такой материал, где нет про нынешнюю украинскую власть ни слова даже малейшего позитива – это тоже не просто так. Это не просто намек, а мощнейший сигнал Зеленскому, что он уже всех настолько достал, что висит на ниточке. А тут еще зарубежные партнеры не устают напоминать про «контрнаступ». И есть достаточно высокая вероятность, что именно «контрнаступ» станет для Зеленского моментом истины. Добьется успеха – с ним продолжат иметь дело. Провалит – заменят на более эффективного персонажа.

Кстати, тут на днях глава военной разведки ГУР Кирилл Буданов стал активно раскручиваться в западных СМИ, даже дает комментарии по поводу того самого «контрнаступа». Чем не замена, особенно, если главком Залужный действительно сейчас в таком состоянии, что действительно ходит, как заявила замминистра обороны Ганна Маляр, но под себя, о чем она умолчала. И «спасителем нации» не может стать уже по определению…

Думати, Володимир, думати! Такие статьи просто так в международных американских изданиях не выходят.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США обнародовали настоящий портрет Зеленского-террориста без прикрас: Хитрый, лживый, с агрессивными инстинктами

Зачем данные на президента Украины слили из секретных американских досье прямо в Washington Post (подробности)