Блогеры и налоговая: как Самойлова, Бородина и Инстасамка решают финансовые проблемы

Блогер и предприниматель, многодетная мать Оксана Самойлова Фото: Даниил ОПАРИН

Сразу несколько известных блогеров нарушали закон, не платили налоги, поэтому сейчас в отношении них заведены уголовные дела. «Марафонщицы» Елена Блиновская, Валерия Чекалина и их мужья могут получить реальные сроки. После уголовных дел на крупных блогеров в сети стали появляться списки с именами их коллег, которых ждут проверки на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. Официально достоверность списков не была подтверждена. Часть блогеров прояснили ситуацию.

Блогерша и певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, с 2022 года живет в ОАЭ. До этого она активно зарабатывала в России концертами и частично рекламой в соцсетях. Также Дарья продолжает получать отчисления за свои песни от музыкальных площадок. В Россию Инстасамка иногда прилетает петь на частные мероприятия. Ее кассовые концерты в России были отменены организаторами, так как в песнях — нецензурная лексика, пропаганда проституции и т.п. В начале мая российский банковский счет Дарьи Зотеевой были заблокирован из-за налоговой задолженности на сумму 689 тысяч рублей. Сейчас долг погашен и счет артистки и блогерши разблокирован. Раньше Инстасамка зарабатывала месяц около 3 миллионов рублей, сейчас ее доходы упали.

Блогер и предприниматель, многодетная мать Оксана Самойлова на музыкальной премии RU.TV несколько раз комментировала слухи о налоговых проверках: «Блокировки счетов не было». Самойлова сообщила, что в ближайшие время запускает новый марафон – будет учить как стать «менеджером маркетплейсов», а также зарабатывать на закупках товаров из Китая.

Ксения Бородина также опровергала информацию о блокировке ее счетов из-за налоговых проверок: «К деятельности обсуждаемой компании я не имею отношения с 2019 года».

Тем временем, адвокат блогерши под следствием Валерии Чекалиной сообщил, что его клиентка и ее супруг погасили задолженность перед налоговой размером 311 миллионов рублей. Говорят – заняли, так как их счета заблокированы. Ранее СК предъявил Чекалиным обвинение по статьям «Уклонение от уплаты налогов» и «Отмывание денег». По версии следствия блогерша дробила бизнес, платила налоги по пониженным ставкам: доходы от марафонов, торговлю косметикой проводились через фирмы, записанные на разных людей. Тем временем главная «марафонщица» Елена Блиновская под домашним арестом, так как недоплатила налогов на сумму 918 миллионов рублей. Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (максимальный срок - до трех лет колонии) и отмывании денег в особо крупном размере (до семи лет). Долг по налогам блогерша пока не погасила.

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