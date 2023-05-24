Главком ВС Украины Валерий Залужный был ранен, но официальный Киев скрывает это. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свои предположения о причинах загадочного исчезновения главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного "Комсомолка" уже высказывала. Мы перечислили 5 версий.

Вот они вкратце.

1. Версия первая. Залужный убит или получил тяжелое ранение во время российских ракетных ударов. Там он находился в штабе группировки ВСУ.

2. Версия вторая. Залужный исчез потому, что расходится с Зеленским по плану контрнаступления. Чтобы снять с себя ответственность за провал «наступа», он и завалился в госпиталь "по болезни".

3. Версия третья. НАТО требует наступления. Главком понимает, что армия не готова, потому и скрывается.

4. Версия четвертая. Залужный жив, но после ракетного удара решил быть осторожнее и скрывается на новом секретном командном пункте ВСУ.

5. Версия пятая. Залужный просто запил...

ГЛАВКОМ С ПРОБИТЫМ ЧЕРЕПОМ

А теперь вот оказывается, что одна из наших 5 версий все-таки попала в "десятку". Многие авторитетные СМИ (ссылаясь на источники в силовых и медицинских ведомствах Украины) трубят в один голос: главком ВСУ Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе российских войск в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном. Об этом же сообщает и РИА Новости, ссылаясь на представителя российских силовых структур, который получил информацию от своих источников в ВСУ.

По его словам, для оказания первой помощи Залужного доставили в Николаев, где ему остановили кровотечение. Из Николаева на вертолете переправили в госпиталь в Киеве. Там генералу была сделана трепанация черепа. Источник добавил, что состояние главкома осложнено сахарным диабетом. "Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет".

КАК ВРАЛ КИЕВ

Замминистра обороны Украины Анна Маляр весь май утверждала, что "главком продолжает исполнять свои обязанности".

Затем к операции по "отмазке" тяжелого состояния Залужного подключился Центр информационных и психологических операций (ЦИПСО) ВСУ. Сначала в СМИ было вброшено телеинтервью "живого" Залужного. Эту брехню сразу же разоблачили киевские блогеры - видео было прошлогодним. Тогда ЦИПСО попытался зайти с другого края - опубликовал в соцсетях "интервью" Залужного. Но и тут сели в лужу - целые куски "интервью" генерала были взяты из разных его старых выступлений.

Но и это не все! Киевские информкашевары (дабы "оживить" Залужного) выпустили ролик, на котором генерал якобы выступил по видео в Одесском юридическом университете, решив явить себя миру по случаю Дня науки (видимо, наиглавнейшего теперь на Украине праздника?). И тут бдительные физиономисты нашли "клюкву" - на видео главком слишком похож на того, который в том же виде "засветился" в штабе под Харьковом в 2022-м. Более того! Выступление не было живым. Даже на онлайн-разговор того Залужного не хватило. А уж реальное это видео или созданное нейросетью - большой вопрос.

Это еще больше посеяло сомнения в том - жив ли главком ВСУ вообще...

Тем временем, по информации хакерской группы "Джокер ДНР", ссылавшейся на источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти в отставку. Как утверждают хакеры, информация о его реальном здоровье намеренно блокируется по требованию Запада, чтобы не подрывать дух ВСУ.

В Telegram-канале Залужного 23 мая появился пост о том, что он провел телефонный разговор с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. При этом никаких фото- или видеокадров главкома не публиковалось.

Но и это еще не все! В конце прошлой недели украинский ЦИПСО вбросил в интернет информацию, что Залужный спокойно отдыхает на Кипре, набирается сил перед контрнаступлением.

В подтверждение даже было опубликовано фото, на котором Залужный купается в море. Но очень скоро выяснилось, что фото старое. К тому же роскошный отдых главкома в минуты, когда его солдаты сидят в сырых окопах, - не самая умная идея.

Информаторы "КП" в Киеве сообщают, что масла в огонь подлили... заказчики в офисе президента Украины. Ведь ни для кого не секрет, что Владимир Зеленский недолюбливает Залужного. И побаивается его как соперника на президентских выборах.

Залужного было слишком много в последний год в информационном поле и офис Зеленского испытывал ревность.

Понятно, что если рассматривать конкурентов Зеленского, то Залужный - кандидат № 1, все другие политики и генералы ему сильно уступают.

КТО КОВЫРЯЛСЯ В СЕРДЦЕ ГЕНЕРАЛА?

Поиск Валерия Залужного уже превращается в детективный роман, сюжету которого позавидовала бы и Агата Кристи. По Киеву бродят слухи, что главкома ВСУ могли вывезти в Германию для срочной операции. В киевском военном госпитале его могли просто не спасти - там не хватает спецов, умеющих хорошо делать трепанацию черепа.

При дефиците официальной информации о местонахождении Залужного, версий становится всё больше. А люди уже подсчитывают, - Залужный не появлялся в "живом" режиме с конца апреля. С того момента слишком многое произошло, чтобы главком молчал.

А одна из последних версий тоже не слабая: Залужный якобы перенёс операцию на сердце в Мюнхене и скоро частным рейсом прибудет в Киев.

Как бы безумно ни звучали причины исчезновения Залужного, факт остаётся фактом - ВСУ оказались в непростой ситуации. Не случайно на сцену выходит глава ГУР Украины Кирилл Буданов — организатор основных терактов против России. Он явно "набирает очки" перед Западом, как возможный сменщик Залужного. В украинских медиа разгуливают версии, что Буданов не случайно призвал пологовно убивать русских — так он пытается доказать преданность Великобритании и США.

Но Украина все равно ждёт появления Залужного - живым или мёртвым. Должны же власти объяснить — что с ним происходит. Пока киевский режим боится оглашать информацию о реальном статусе Залужного. Против этого выступают и партнёры из НАТО из-за репутационных потерь.

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