Тина Тернер умерла в 83 года в своем доме в Швейцарии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Тина Тернер умерла в своем доме в Швейцарии.

"Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте, недалеко от Цюриха. С ней мир потерял музыкальную легенду и образец для подражания", - сообщил пресс-секретарь Тины Тернер.

Причиной смерти Тины Тернер стал рак кишечника

Причиной смерти звезды стал рак кишечника. Онкологическое заболевание ей диагностировали в 2016 году. Тремя годами ранее исполнительница перенесла инсульт.

Певица всего на полгода пережила своего младшего сына. Известно, что 62-летнего Ронни Тернер тоже умер от рака. Его нашли мертвым в Сан-Фернандо. В полицию позвонили соседи, которые пытались помочь мужчине, но их усилия оказались тщетными. Ранее у мужчины были проблемы с законом - его несколько раз арестовывали из-за хранения наркотиков.

А четыре года назад старший сын звезды Крейг совершил самоубийство. Ему было 59 лет. Тело мужчины обнаружили в его доме в Студио-Сити.

Напомним, Тернер родила Крейга от саксофониста Рэймонда Хилла. Певице тогда было всего 18 лет. Впоследствии старший отпрыск звезды стал работать в сфере недвижимости, преуспел в бизнесе.

Ронни появился на свет в 1960-м. Его отцом является музыкант Айк. Тина ушла от него из-за издевательств. Он избивал певицу.

"Он тратил все наши деньги на наркотики, я не получала ни гроша. Много раз, когда он спал, я доставала пистолет, но никогда не решалась пустить его в ход. Однажды мы подрались в гардеробной, а после я вышла на сцену с опухшим от побоев лицом. Наверное, нос был сломан, потому что кровь текла все время, пока я пела. Раньше я пыталась скрыть синяки с помощью макияжа, но такие следы уже невозможно было спрятать от публики", - вспоминала Тина.

Третьим супругом звезды стал немецкий музыкальный продюсер Эрвин Бах. Она вышла замуж за него в 2013 году. Бах моложе Тернер на 17 лет.

В Европе Тина жила с середины 80-х годов. Она переехала в Лондон в 1986-м, затем в Кельн и Ниццу, а позже в Швейцарию. Осенью 2013 года певица официально отказалась от американского гражданства в пользу швейцарского.