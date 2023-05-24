Уж сколько лет прошло, а мне все помнится тот котенок

Домашние питомцы - часть нашей жизни, а мы для них - вся жизнь. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В девяностые годы дело было. Кругом печаль. И вот стояли мы как-то летним вечером во дворе с соседскими мужиками, выпивали бормотуху, общались. Вдруг… подбегает ко мне котенок, вцепился в джинсы, лезет по мне наверх, и жалобно так мяукает. Володя из соседнего подъезда говорит: "Серега, возьми его себе, видишь он ничейный, как к тебе прицепился!".

Я взял его на руки, глажу. Он положил головку на руку и замурлыкал. Я мужикам говорю: "Ладно, беру его, хоть дома и кошка есть".

Принес его домой, говорю маме: "Вот прибился ко мне котенок, пусть у нас живет. Мама сперва была против, а потом привыкла и полюбила его. Котенок весь черненький и только кисти лапок беленькие, носик и на заднице белое пятнышко. И что интересно, хвостик кривой и потом выяснилось, что когда засыпает храпит. Я так думаю, что возможно он где-то слегка попал под колесо машины.

Помыл я его, накормил, сел в кресло смотреть телевизор, его положил рядом на диван. Так он нет, упрямо лезет мне на руки. Уснул и опять похрапывает. Положил его на диван, а сам направился в спальню. Только я лег, слышу топает. Запрыгнул на кровать и лезет к лицу, я его положил в ноги, но он опять лезет к лицу. Заставил-таки меня вытянуть руку, положил на нее голову и заснул. И так он с того дня спал всегда со мной. Бывало, смотрю телевизор, или сяду писать (я в областной газете тогда работал), уже поздно, он меня за ноги начинает хватать, - зовет спать. Отпихну его, он рядом на диване ляжет и захрапит. Только лягу, - топает ко мне на кровать.

И с тех пор как он стал со мной спать, я забыл что такое будилььник. В 7.15 он пойдет в туалет, потом попьет водички (молоко не пил, только воду), и лезет ко мне, начинает лицо лизать - будит.

Всюду по дому за мной ходил, как собачка. Слова понимал. Вечером смотрю телек, а ему играть хочется и он начинает ноги мне теребить. Отпихну его, он посидит, потом видит я на него не смотрю, опять подкрадется, цепляет за ноги. Я строгим голосом: "Вася! Накажу!" Он на шаг отступит, виновато посмотрит и идет к дивану, рядом садится и начинает кимарить.

А еще чему я поразился, то ли слух у него такой острый, то ли еще что? Когда домой возвращаюсь, в любое время, днем ли, вечером, захожу в коридор, он сидит у двери и смотрит на меня, подходит к ногам, кладет лапы на ноги, чтобы я его взял на руки и погладил.

Посижу, попишу, говорю: "Вася! Пошли перекусим". Тут же спрыгивает с диване и впереди меня идет на кухню. Если говорю: "Вася, пошли на балкон, покурим". Спрыгивает с дивана, и идет именно на балкон.

...А после того как он второй раз спрыгнул с балкона за голубями (с 5-го этажа , я так его и не нашел. Я так долго потом тосковал по нему, потому что привязался к нему не меньше, чем он ко мне. И долго еще мне тот Васька снился. Вот и теперь он вспомнился...