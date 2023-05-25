Еще и Десантис: Количество кандидатов в президенты от Республиканской партии США увеличилось

У 44-летнего Десантиса солидный послужной список Фото: REUTERS

Подача уведомления в Федеральную избирательную комиссию США о выдвижении кандидатуры губернатора Флориды Рона Десантиса на президентские выборы 2024 стало важным, но формальным событием в политической жизни США – о президентских амбициях Десантиса все знали уже давно. И теперь дело за малым – стать единственным номинантом от Республиканской партии.

Планировалось, что все узнают о выдвижении от самого Десантиса в ходе прямого эфира с бизнесменом Илоном Маском на Интернет-платформе Twitter Spaces, но пресс-служба Федеральной избирательной комиссии публично подтвердила прием документов от Десантиса на пару часов раньше начала заявленной дискуссии. Да и Twitter подкачал – в назначенное время она не началась, а когда на платформе появилось видеообращение губернатора Флориды, приложение начало зависать, и службу поддержки завалили жалобами недовольные пользователи.

Политтехнологи демократов быстро использовали этот промах политического конкурента на пользу своим подопечным: на странице Байдена в соцсети немедленно появилась ссылка на его кампанию по сбору средств. С подписью «А вот эта ссылка работает».

У 44-летнего Десантиса солидный послужной список – до избрания на пост губернатора Флориды он был членом Палаты представителей Конгресса США.

Его упрекают в продвижении и поддержке не очень популярных законов – об ограничении абортов, запрете операций по перемене пола, послаблении владельцам оружия.

Сам он заявил, что «баллотируется в президенты, чтобы возглавить наше великое возвращение в Америку».

- Наша граница – это катастрофа. Преступность заполонила наши города. Упадок – это выбор, успех достижим. За свободу стоит бороться. Истина должна быть нашей основой. И во Флориде мы доказали, что это возможно. – сказал он.

Главным соперником Десантиса становится Дональд Трамп. И деликатность ситуации заключается в том, что губернатором Флориды Десантис стал во многом благодаря поддержке Трампа. Но политика, как известно, деликатности не терпит. Хотя сам Трамп, узнав о появлении серьезного конкурента, нашел в себе силы поздравить его «с наконец-то объявленным решением», пожелав пережить «полный спектр эмоций от критики левых оппонентов».

По факту Трамп, пока обладающий, согласно опросам, поддержкой большинства однопартийцев, будет соперничать за номинацию с бывшим постпредом США при ООН Никки Хейли, бывшим губернатором Арканзаса Асой Хатчинсоном, мультимиллионером Вивеком Рамасвами, бывшим кандидатом в губернаторы Калифорнии Ларри Элдером и еще одним кандидатом – сенатором от Южной Каролины Тимом Скоттом. Пока официально в эту компанию не вступил бывший вице-президент США Майк Пенс, не раз намекавший о своем выдвижении. Также о президентских амбициях неоднократно заявлял губернатор Вирджинии Гленн Янгкин.

Но все они сильно отстают от Трампа и Десантиса. За исключением, пожалуй, Тима Скотта, которого считают восходящей звездой Республиканской партии. Темнокожий республиканец начал свою кампанию заявлениями о поддержке сокращения госрасходов и выступлениями против «радикальных левых». Темнокожий 57-летний холостяк называет себя наглядным примером успеха, которого добился сын матери-одиночки.