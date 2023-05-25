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Политика25 мая 2023 6:15

В России предложили вооружить бойцов из теробороны: пора ли раздавать оружие для защиты наших рубежей на границе

После рейда ВСУ на Гайворонский район глава Белгородчины высказался за вооружение бойцов из теробороны, и этот вопрос нужно решить законодательно
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте боевой подготовки отрядов территориальной обороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте боевой подготовки отрядов территориальной обороны

Фото: ТАСС

Это выглядит вполне логично: силы территориальной обороны должны свой родной регион охранять не с вилами и топорами, а, как минимум, с автоматическим огнестрельным оружием. Хотя на вооружении аналогичных сил нашего противника есть и артиллерия, и бронетехника. Но начинать нужно с малого, тем более что это вопрос очень сложный и щекотливый.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после налета ВСУ на Грайворонский район предложил найти законное основание для выдачи оружия бойцам теробороны. В этом регионе к тренировкам они приступили еще в ноябре прошлого года. Уже сформировано семь полноценных батальонов общей численность в три тысячи человек. Это серьезная сила. Но единственное их применение, которое я видел своими глазами — это охрана мостов по всей области. Безоружная охрана. А ведь это замотивированные на защиту в прямом смысле слова своей земли, своих домов, своих родных. Для них это не пафосные агитплакаты, а суровая правда жизни.

- Ищем сейчас законное основание, чтобы в случае необходимости дать отпор врагу, — сказал губернатор Белгородчины в своем стриме в ВКонтакте. - В нашей истории с точки зрения самообороны, которая подготовлена, я считаю, что это будет правильная история, но мы должны действовать в рамках закона.

Кстати, месяц назад с таким же предложением к Владимиру Путину обратился и глава парламентской группы по СВО, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

- Люди активно идут в эти формирования, участвуют в охране мостов, объектов, патрулировании территорий, помогают правоохранительным органам в охране общественного порядка, — подчеркнул сенатор. - Но правовой статус этих формирований до конца не урегулирован и остается крайне ограниченным. Они не имеют права на ношение и применение оружия. Предлагаем на законодательном уровне этот пробел устранить.

К слову, в статусе территориальной обороны (согласно ст. 22 закона «Об обороне») прописана «борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями». Голыми руками от бронетехники и боевиков с опытом защищаться сложно. И события в Грайворонском районе это наглядно показали.

Конечно, одной раздачей автоматов проблему не решить. Здесь нужен комплекс мер по всей длине границы в Белгородской, Курской и Брянской областях. От технического оснащения границы и насыщении переднего края противотанковыми средствами до возрождения погранвойск и отделений мобильных действий. И, конечно, у всех защищающих наши рубежи по границе должен быть соответствующий статус со всеми прилагающимися льготами. Сегодня — это такая же зона боевых действий, как и территория «за ленточкой».

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