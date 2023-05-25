ФСБ показала видео задержания диверсантов, которые взорвали ЛЭП Ленинградской АЭС

ФСБ показала кадры задержания диверсантов, которые взорвали ЛЭП Ленинградской АЭС Фото: ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили террористическую атаку на объекты ядерной энергетики, планировавшуюся спецслужбами Украины.

«Диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций, что по замыслу украинских спецслужб привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации», - говорится в заявлении ЦОС ФСБ России.

Стало известно, что террористам удалось подорвать одну и заминировать 4 опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить СВУ под 7 опор Калининской АЭС. Но к счастью, серьезных последствий удалось избежать.

«В результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности задержаны члены ДТГ граждане Украины Майструк Александр, 1978 г.р. (псевдоним «Механик»), и Усатенко Эдуард, 1974 г.р. (псевдоним «Макс»), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 г.р. (псевдоним «ЮБК»), находящийся в настоящее время в Бельгии», - перечислили участников террористической группы в ФСБ России.

Сейчас бандиты дают следствию показания. Они рассказали, как были завербованы в сентябре прошлого года 49-летним сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком и прошли специальную подготовку в лагерях, расположенных в Киевской и Николаевской областях Украины.

- В целях совершения диверсии незаконно пересекли российско- белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Беларусь. За один вечер заминировали семь опор. Случился взрыв, мы разбежались, - вспоминает гражданин Украины Александр Майструк.

- Был завербован Горбатюком Виталием сотрудником службы внешней разведки. Нам ставили задачи подрыв опор электропередачи в России. Для этого нам сообщили место тайника, где хранилась взрывчатка и таймеры, - говорит на камеру Эдуард Усатенко.

Любопытно, что следствию удалось установить и задержать еще двух пособников диверсантов из числа граждан России. Они обеспечили их мобильной связью и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками. Их имена не сообщаются следствием.

Западными спецслужбами все было продумано до мелочей: для контрабандной доставки взрывчатых веществ украинские спецслужбы задействовали международный канал грузовых перевозок по маршруту: г. Хелм (Польша) - г. Шальчининкай (Литва), далее через территорию Беларуси с прибытием в Ржевский район Тверской области России.

Оружие и взрывчатку украинские националисты перевозили по России в грузовом прицепе, в бортах которого были оборудованы тайники для скрытой перевозки средств поражения и огнестрельного оружия. Потом оборудовали тайники.

«Из тайников диверсантов во время следствия было изъято: 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и 2 пистолета ПМ с боеприпасами», - уточнили в ФСБ России.

В отношении членов диверсионной группы, в которую вошли двое граждан России возбуждено уголовное дело по статьям «диверсия», «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Все они помещены под стражу.

В ФСБ России отметили, что мероприятия по документированию преступной деятельности и розыску организаторов, диверсантов и их пособников продолжаются.

Напомним, в среду утром украинские спецслужбы используя коридор «зерновой сделки» атаковали дронами в «Черном море» российский боевой корабль «Иван Хурс». Морские быстроходные катера ВСУ начиненные взрывчаткой были уничтожены.

На брифинге Минобороны России заявили, что после террористического акта 26 сентября 2022 года на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» западные спецслужбы руками киевского режима продолжают попытки атаковать энергетические объекты России.

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова подобные теракты мешает совершить корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, команда которого выполняет задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турецкой Республики.