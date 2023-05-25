Образование, торговля и туризм: Хабаровский край наращивает объемы сотрудничества с Китаем

Михаил Дегтярев находится с рабочим визитом в Харбине. Фото: правительство Хабаровского края

Хабаровский край продолжает выстраивать международные отношения, развивая взаимовыгодное сотрудничество с преуспевающими в различных направлениях странами. Так, делегация региона во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым ближайшие дни работает в китайской провинции Хэйлунцзян. Программа визита включает посещение политехнического университета в Харбине, встречу с первыми лицами Хэйлунцзяна и осмотр промышленных мощностей корпорации по производству двигателей «Дунань».

В первую очередь, делегация отправилась в Харбинский политехнический университет, считающийся одним из лучших вузов страны. Губернатор отметил вклад в становление университета русских инженеров, силами которых заведение было основано в 1920 году.

- Сегодня Харбинский политехнический университет – лидер технического и гуманитарного образования в Китае и в мире. Здесь обучается 30 тысяч студентов, и это те целевые показатели, на которые мы планируем выйти с нашим Тихоокеанским госуниверситетом после завершения строительства межвузовского кампуса, - заявил Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Первым делом делегация Хабаровского края посетила Харбинский политехнический университет. Фото: правительство Хабаровского края

Представители края вместе с принимающей стороной изучили устройство учебных корпусов, общежитий, а также организацию других элементов инфраструктуры, создающих комфортных условия для эффективного образовательного процесса. Все полезные технологии и практики, отмеченные на территории китайского вуза, по словам губернатора, будут внедрены в работу межвузовского кампуса.

Визит в Китай стал частью объемного проекта сотрудничества, в рамках которого планируется обмен преподавателями, студентами и научными сотрудниками, а также наращивание возможностей в области изучения русского и китайского языков, в том числе, с помощью создания языковых школ.

Далее в Харбине состоялась встреча губернатора Хабаровского края с секретарем Комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян господином Сюй Цинем и губернатором провинции госпожой Лян Хуэйлин. Беседа была посвящена основным направлениям экономического сотрудничества двух стран в лице края и провинции.

Глава региона начал мероприятие, вспомнив слова президента России о небывалом ранее уровне российско-китайских отношений, которого удалось достигнуть сегодня. А опорой и крупным транспортно-логистическим центром большой части России является именно Хабаровский край.

- Наша экономика многопрофильна и сбалансирована с точки зрения развития сырьевых отраслей, обрабатывающей промышленности и сферы услуг. У нас сосредоточены авиа- и судостроение, черная и цветная металлургия, нефтепереработка, энергетическое машиностроение, деревообработка. Хорошую динамику демонстрируют добыча золота, олова, каменного угля. По нашей территории проходят Транссиб, БАМ, магистральные нефте- и газопроводы, - рассказал Михаил Дегтярев.

Также Михаил Дегтярев встретился с секретарем Комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян господином Сюй Цинем и губернатором провинции госпожой Лян Хуэйлин. Фото: правительство Хабаровского края

Секретарь провинции поддержал слова губернатора, отметив давнее сотрудничество Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян, и выразил уверенность в дальнейшем наращивании партнерства.

Флагманский проект тесного взаимного сотрудничества – совместное освоение острова Большой Уссурийский, где будет построен автомобильный грузопассажирский пункт пропуска. Объект позволит к 2030 году увеличить пропуск грузов до миллиона тонн и более, а пассажиропоток – почти до 1,5 миллионов человек.

Одним из направлений, где возможно долгосрочное и ощутимое развитие – торговля. Китай последние 20 лет остается стабильным внешнеторговым партнером Хабаровского края, и показатели двустороннего товарооборота идут только вверх.

- За 2022 год мы превысили 1,6 миллиарда долларов США, что на 22 процента больше, чем за предыдущий период. Устойчивая положительная динамика наблюдается и сегодня. За первый квартал 2023-го торговый оборот региона с Китаем вырос на треть, и это результат нашей общей работы, - отметил Михаил Дегтярев.

Положительные результаты достигаются, в том числе, за счет вновь открывшихся пограничных пунктов пропуска «Фуюань», «Тунцзян» и «Жаохэ». Продолжать наращивать товарооборот планируется с помощью единой онлайн-платформы, которая послужит площадкой для предложений по сотрудничеству между малым и средним бизнесом двух стран. Участники смогут публиковать на платформе свои данные или выступать с конкретными идеями. Губернатор предложил китайской стороне заняться совместной разработкой проекта.

Кроме того, большие планы намечены по взаимодействию в сферах образования и туризма. Губернатор пригласил китайских представителей поучаствовать в международных событиях, которые в этом году примет Хабаровский край - V Дальневосточный форум предпринимателей, II Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток» и Общероссийский конгресс инженеров.